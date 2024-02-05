2DROTS
Эта команда в последних матчах выглядит не столь ярко. Победы даются с огромной натугой, впрочем, как и забитые мячи.
Из пяти последних поединков 2DROTS выиграла всего однажды. Команда с минимальным счетом переиграла «Амкал».
Свой последний матч команда провела явно не лучшим образом. 2DROTS минимально уступил «СД Фэмили».
Зато в ноябрьском матче с московским «Динамо» команда проявила себя выгодно. Клуб Медиалиги уступил профессионалам достойно (1:2).
Наверняка в этой встрече 2DROTS будет активно атаковать. Команда явно намерена прибавить в плане реализации.
«Броук Бойз»
Эта команда не боится никого. «Броук Бойз» не имеет в своем составе громких имен, но силен пресловутым командным духом.
Причем «Броук Бойз» весьма неплохо обороняется. В двух своих последних поединках команда уходила с поля без пропущенных мячей.
В своем последнем поединке «Броук Бойз» не сумел победить. Команда расписала мировую с ФК «10» (0:0).
А вот до того команда с минимальным счетом переиграла «Амкал». Впрочем, забивает она с заметной натугой.
Номинальные гости наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, от «Броук Бойз» можно ожидать опасных контрвыпадов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу 2DROTS предлагают — 2.05.
На викторию «Броук Бойз» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.40.
Номинальные хозяева
Наш прогноз — Победа 2DROTS. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.