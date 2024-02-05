2DROTS сыграет на своем поле с «Броук Бойз» в рамках Суперкубка Медиалиги. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 18:30 мск. 2DROTS — «Броук Бойз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

2DROTS

Эта команда в последних матчах выглядит не столь ярко. Победы даются с огромной натугой, впрочем, как и забитые мячи.

Из пяти последних поединков 2DROTS выиграла всего однажды. Команда с минимальным счетом переиграла «Амкал».

Свой последний матч команда провела явно не лучшим образом. 2DROTS минимально уступил «СД Фэмили».

Все прогнозы на футбол

Зато в ноябрьском матче с московским «Динамо» команда проявила себя выгодно. Клуб Медиалиги уступил профессионалам достойно (1:2).

Наверняка в этой встрече 2DROTS будет активно атаковать. Команда явно намерена прибавить в плане реализации.

«Броук Бойз»

Эта команда не боится никого. «Броук Бойз» не имеет в своем составе громких имен, но силен пресловутым командным духом.

Причем «Броук Бойз» весьма неплохо обороняется. В двух своих последних поединках команда уходила с поля без пропущенных мячей.

В своем последнем поединке «Броук Бойз» не сумел победить. Команда расписала мировую с ФК «10» (0:0).

А вот до того команда с минимальным счетом переиграла «Амкал». Впрочем, забивает она с заметной натугой.

Номинальные гости наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, от «Броук Бойз» можно ожидать опасных контрвыпадов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу 2DROTS предлагают — 2.05.

На викторию «Броук Бойз» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.40.

Номинальные хозяева смотрятся монолитнее соперника , и наверняка воспользуются его проблемами.

Наш прогноз — Победа 2DROTS. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.