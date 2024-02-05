ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур ВермеренУспешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна Алекс ПерейраПерейра испугался Анкалаева. Чемпион думает сбежать от Магомеда в средний вес Эрик Дайер Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января
  • 02:30
    • Сборная ЮАР по пенальти обыграла Кабо-Верде и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 23:06
    • Сборная Кот-д'Ивуара в меньшинстве в дополнительное время обыграла Мали и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 22:31
    • «Астон Вилла» уничтожила «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
  • 22:26
    • «Алавес» не смог ничего противопоставить «Барселоне»
  • 21:57
    • «Милан» вырвал победу у «Фрозиноне» в результативной игре
  • 21:34
    • Катар вышел в полуфинал Кубка Азии, победив по пенальти Узбекистан
    Все новости спорта

    Ставим на успех 2DROTS!

    2DROTS — «Броук Бойз». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Суперкубок МФЛ, 5 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на 2DROTS — «Броук Бойз»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    2DROTS
    2DROTS сыграет на своем поле с «Броук Бойз» в рамках Суперкубка Медиалиги. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 18:30 мск. 2DROTS — «Броук Бойз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    2DROTS

    Эта команда в последних матчах выглядит не столь ярко. Победы даются с огромной натугой, впрочем, как и забитые мячи.

    Из пяти последних поединков 2DROTS выиграла всего однажды. Команда с минимальным счетом переиграла «Амкал».

    Свой последний матч команда провела явно не лучшим образом. 2DROTS минимально уступил «СД Фэмили».

    Все прогнозы на футбол

    Зато в ноябрьском матче с московским «Динамо» команда проявила себя выгодно. Клуб Медиалиги уступил профессионалам достойно (1:2).

    Наверняка в этой встрече 2DROTS будет активно атаковать. Команда явно намерена прибавить в плане реализации.

    «Броук Бойз»

    Эта команда не боится никого. «Броук Бойз» не имеет в своем составе громких имен, но силен пресловутым командным духом.

    Причем «Броук Бойз» весьма неплохо обороняется. В двух своих последних поединках команда уходила с поля без пропущенных мячей.

  • Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января
  • Оцениваем все крупнейшие сделки зимнего трансферного окна
  • 02/02/2024

    • В своем последнем поединке «Броук Бойз» не сумел победить. Команда расписала мировую с ФК «10» (0:0).

    А вот до того команда с минимальным счетом переиграла «Амкал». Впрочем, забивает она с заметной натугой.

    Номинальные гости наверняка будут действовать вторым номером. Впрочем, от «Броук Бойз» можно ожидать опасных контрвыпадов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу 2DROTS предлагают — 2.05.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Броук Бойз» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.40.

    Номинальные хозяева смотрятся монолитнее соперника, и наверняка воспользуются его проблемами.

    Наш прогноз — Победа 2DROTS. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Чикаго — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Араухо — Силва
  • Бокс
  • Сегодня в 04:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Даллас — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Мойкано — Добер
  • Бокс
  • Сегодня в 05:10
    •  2.38
  • Прогноз на матч Долидзе — Имавов
  • Бокс
  • Сегодня в 05:40
    •  2.50
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Торино — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монако — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сантос — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Локомотив — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    2DROTS — «Броук Бойз»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.02.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на успех 2DROTS!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры