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    Остановит ли «Монпелье» мощный спурт «Ренна»?

    «Ренн» — «Монпелье». Ставка (к. 2.02) и прогноз на чемпионат Франции на 3 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Монпелье»
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    «Ренн» — фаворит матча
    «Ренн» — «Монпелье». Матч пройдет в рамках 20-го тура французской Лиги 1, начало — 19:00 (мск) «Ренн» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Февраля 2024 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 19:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    «Ренн» по итогам 19-ти матчей занимает девятую строчку с отставанием в пять очков от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Команда продолжает выступления в Кубке Франции, где вышла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира клуб обыграл в серии пенальти «Марсель» (1:1) дома.

    Коэффициенты матча Ренн — Монпелье

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  • 1.634.155.50Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на Лигу 1, бретонцы одержали победу. На выезде они обыграли ныне прозябающий внизу таблицы «Лион» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива победная серия в пять поединков во всех турнирах, кроме того, он не знает поражений уже шесть матчей, так что у хозяев отличная форма.

    «Монпелье»

    «Монпелье» по итогам 19-ти туров занимает 12-ю строчку с отрывом в пять очков от зоны вылета, так что ему все еще грозит понижение в классе.

    Команда также все еще выступает в Кубке Франции, где вышла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира клуб разгромил заштатный «Фени Ольнуа» (4:0) на выезде.

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    • В своем последнем матче в рамках французского первенства «Палладинам» не удалось выиграть. На своем поле он разошелся миром с «Лиллем» (0:0).

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и трех ничьих, поэтому гости способны остановить соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Монпелье» оценивается в 5,50, ничья — в 4,15.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,02.

    Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 4,00, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Ренн» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Монпелье» мощный спурт «Ренна»?
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