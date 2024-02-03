«Ренн» — «Монпелье». Матч пройдет в рамках 20-го тура французской Лиги 1, начало — 19:00 (мск) «Ренн» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ренн»

«Ренн» по итогам 19-ти матчей занимает девятую строчку с отставанием в пять очков от зоны еврокубков — шестой позиции.

Команда продолжает выступления в Кубке Франции, где вышла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира клуб обыграл в серии пенальти «Марсель» (1:1) дома.

Коэффициенты матча Ренн — Монпелье 1X2Новым игрокам 1.634.155.50Бонус$9500

В своем последнем матче, который пришелся на Лигу 1, бретонцы одержали победу. На выезде они обыграли ныне прозябающий внизу таблицы «Лион» (3:2).

Все прогнозы на Лигу 1

На сегодня у коллектива победная серия в пять поединков во всех турнирах, кроме того, он не знает поражений уже шесть матчей, так что у хозяев отличная форма.

«Монпелье»

«Монпелье» по итогам 19-ти туров занимает 12-ю строчку с отрывом в пять очков от зоны вылета, так что ему все еще грозит понижение в классе.

Команда также все еще выступает в Кубке Франции, где вышла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира клуб разгромил заштатный «Фени Ольнуа» (4:0) на выезде.

В своем последнем матче в рамках французского первенства «Палладинам» не удалось выиграть. На своем поле он разошелся миром с «Лиллем» (0:0).

В семи последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и трех ничьих, поэтому гости способны остановить соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ренн», коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Монпелье» оценивается в 5,50, ничья — в 4,15.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,02.

Еще один вариант ставки — «Ренн» выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 4,00, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.