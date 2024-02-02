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    «Галатасарай» добудет очередные три очка

    «Самсунспор» — «Галатасарай». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол 2 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Галатасарай»
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    «Галатасарай»
    «Самсунспор» на своем поле примет «Галатасарай» в матче 24-го тура турецкой Суперлиги. Поединок состоится 2 февраля и начнется в 20:00 по мск. «Самсунспор» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 02 Февраля 2024 года
    Samsunspor
  • Турция. Суперлига
    •  Samsunspor 20:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Самсунспор»

    «Самсунспор» с 26 набранными очками разместился на 14 месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. От зоны вылета команду отделяют всего лишь три балла.

    Стоит отметить, что «красная молния» к этой игре подходит с 4-матчевой серией без поражений. В этот неплохой для себя отрезок она расписала две мировые и дважды победила.

    В прошлом туре коллектив поделил очки на выезде с аутсайдером «Истанбулспор» 1:1, а игровым днем ранее он на своем поле нанес поражение середняку «Кайсериспору» 2:0.

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    При своих болельщиках «Самсунспор» в этом чемпионате Турции выиграл шесть поединков из 11 проведенных, две встречи еще свел вничью и трижды уступал.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в этом сезоне ведет с «Фенербахче» борьбу за золото в турецком первенстве. На данный момент «львы» идут вторыми, но имеют на счету те же 60 баллов, что и лидер.

    В минувшем туре первенства 23-кратный чемпион Турции на своем поле переиграл середняка «Газиантеп» со счетом 2:1, а немногим ранее также одолел дома «Истанбулспор» 3:1.

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    • И этими результатами стамбульцы продлили свою серию без фиаско до девяти игр с учетом всех турниров. В этот период они добились семи викторий и расписали два мировых исхода.

    На выезде в текущем чемпионате Турции «Галатасарай» добился семи викторий в 11 отыгранных встречах, три поединка еще свел вничью и потерпел одно фиаско.

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    «Галатасарай» выиграл у «Самсунспора» в пяти последних очных противостояниях. однако каждый раз в этом отрезке забивали обе команды и встречи были верховыми.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Галатасарая» — 1.61, победа «Самсунспора» — 5.55, ничья — 4.42.

    Прогнозируем, что «Галатасарай» продлит успешную серию игр с предстоящим соперником и выиграет у него и на этот раз, пробив при этом фору в -1.

    И также ждем, что как и в предыдущих пяти очных встречах этих клубов, будет пробит верх и забьют обе стороны.

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