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    Отберет ли «Борнмут» очки у «Вест Хэма»?

    «Вест Хэм» — «Борнмут». Ставка (к. 2.25) и прогноз на чемпионат Англии, 1 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Борнмут»
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    «Вест Хэм» — фаворит матча
    «Вест Хэм» — «Борнмут». Матч пройдет 1 февраля в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, начало — 22:30 (мск). «Вест Хэм» — «Борнмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Февраля 2024 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:30 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Вест Хэм»

    По итогам 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» занимает шестую позицию с отставанием в пять очков от зоны еврокубков — пятой строчки.

    Во внутреннеанглийских турнирах команда уже не выступает. И если из Кубка Лиги она вылетела в четвертьфинале от «Ливерпуля», то Кубок Англии пришлось покинуть после дуэли в 3-м раунде от заштатного «Бристоль Сити».

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Борнмут

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    Зато клуб продолжает играть в еврокубках, где вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в группе, куда также попали «Фрайбург», «Олимпиакос» и «Бачка-Топола».

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих и одном поражении, так что у него явно не лучшая форма.

    «Борнмут»

    После 21-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» занимает 12-ю позицию в таблице с отрывом в девять очков от зоны вылета — 18-й строчки.

    Также команда выступает в Кубке Англии, где вышла в 1/8 финала. На предыдущей стадии ей удалось разгромить на своем поле «Суонси» (5:0).

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    • В своем последнем матче в рамках АПЛ «Вишни» потерпели поражение. На своем поле их разгромил «Ливерпуль» (0:4), пропустив четыре безответных мяча.

    В 11 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только два поражения при восьми победах и одной ничьей, так что у клуба, в целом, хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вест Хэм», коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех «Борнмута» оценивается в 2,75, ничья — в 3,70.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,25.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,70, ведь в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» был реализован именно такой сценарий.

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    «Вест Хэм» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Борнмут» очки у «Вест Хэма»?
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