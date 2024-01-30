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    «Арсенал» нанесет поражение «Ноттингем Форесту», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» смогут забить друг другу

    Экспресс дня 30 января. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 января
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    Унаи Эмери
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в 22-м туре чемпионата Англии. Экспресс дня 30 января: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    В Ноттингеме ожидается принципиальное противостояние. Оба клуба нацелены завоевать три очка. «Ноттингем Форест» на данный момент находится на 16-м месте, а «Арсенал» — на третьей строчке.

    В конце прошлого года «лесники» порадовали фанатов победами над «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». В 2024 году команда в АПЛ еще не выигрывала.

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    Декабрь оказался не лучшим месяцем для «Арсенала». «Канониры» отдалились от первого места, но не выпали из чемпионской гонки. На данный момент отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 5 очков.

    Ранее «Арсенал» наконец-то порадовал фанатов уверенной победой. Лондонцы 20 января принимали «Кристал Пэлас» и разгромили соперника со счетом 5:0.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.43.

    «Фулхэм» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    Оба клуба обосновались в нижней части таблицы АПЛ. Но у «Фулхэма» ситуация чуть лучше. На данный момент команда с 24 очками находится на 13-м месте.

    В 2024 году «Фулхэм» еще не побеждал в чемпионате Англии. В предстоящей встрече с «Эвертоном» «дачники» считаются фаворитами.

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    «Эвертон» в начале года наладил игру в обороне. В четырех встречах «ириски» пропустили лишь два гола. Но в таблице «Эвертон» находится очень низко — на 17-м месте.

    Мерсисайдский клуб давно не побеждал в гостях. Последний раз команда выигрывала на выезде 16 декабря — тогда «Эвертон» взял верх над «Бернли» (2:0).

    Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.45.

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Астон Вилла» показывает очень хорошие результаты. Сейчас бирмингемцы находятся в топ-4. У клуба 43 очка — столько же в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити».

    В 2024 году подопечные Унаи Эмери еще не проигрывали. В Кубке Англии была победа над «Мидлсбро» (1:0) и ничья с «Челси» (0:0). Также в АПЛ «Астон Вилла» разошлась миром с «Эвертоном» (0:0).

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  • 27/01/2024

    • В АПЛ у «Ньюкасла» кошмарная серия из четырех поражений кряду. До нового года «сороки» уступили «Лутону» и «Ноттингем Форесту». В январе команда не досчиталась очков в матчах с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

    В первом круге «Ньюкасл» на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 5:1. Повторение такого сценария маловероятно. Подопечные Эмери в домашней встрече постараются взять реванш.

    Ставка: Обе забьют за 1.52.

    Общий коэффициент — 3.15.

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    Экспресс дня 30 января: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. «Арсенал» нанесет поражение «Ноттингем Форесту», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» смогут забить друг другу
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