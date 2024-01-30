«Ноттингем Форест» — «Арсенал»
Футбол. Чемпионат Англии
В Ноттингеме ожидается принципиальное противостояние. Оба клуба нацелены завоевать три очка. «Ноттингем Форест» на данный момент находится на 16-м месте, а «Арсенал» — на третьей строчке.
В конце прошлого года «лесники» порадовали фанатов победами над «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». В 2024 году команда в АПЛ еще не выигрывала.
Декабрь оказался не лучшим месяцем для «Арсенала». «Канониры» отдалились от первого места, но не выпали из чемпионской гонки. На данный момент отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 5 очков.
Ранее «Арсенал» наконец-то порадовал фанатов уверенной победой. Лондонцы 20 января принимали «Кристал Пэлас» и разгромили соперника со счетом 5:0.
Ставка: Победа «Арсенала» за 1.43.
«Фулхэм» — «Эвертон»
Футбол. Чемпионат Англии
Оба клуба обосновались в нижней части таблицы АПЛ. Но у «Фулхэма» ситуация чуть лучше. На данный момент команда с 24 очками находится на 13-м месте.
В 2024 году «Фулхэм» еще не побеждал в чемпионате Англии. В предстоящей встрече с «Эвертоном» «дачники» считаются фаворитами.
«Эвертон» в начале года наладил игру в обороне. В четырех встречах «ириски» пропустили лишь два гола. Но в таблице «Эвертон» находится очень низко — на 17-м месте.
Мерсисайдский клуб давно не побеждал в гостях. Последний раз команда выигрывала на выезде 16 декабря — тогда «Эвертон» взял верх над «Бернли» (2:0).
Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.45.
«Астон Вилла» — «Ньюкасл»
Футбол. Чемпионат Англии
«Астон Вилла» показывает очень хорошие результаты. Сейчас бирмингемцы находятся в топ-4. У клуба 43 очка — столько же в активе «Арсенала» и «Манчестер Сити».
В 2024 году подопечные Унаи Эмери еще не проигрывали. В Кубке Англии была победа над «Мидлсбро» (1:0) и ничья с «Челси» (0:0). Также в АПЛ «Астон Вилла» разошлась миром с «Эвертоном» (0:0).
В АПЛ у «Ньюкасла» кошмарная серия из четырех поражений кряду. До нового года «сороки» уступили «Лутону» и «Ноттингем Форесту». В январе команда не досчиталась очков в матчах с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
В первом круге «Ньюкасл» на своем поле разгромил «Астон Виллу» со счетом 5:1. Повторение такого сценария маловероятно. Подопечные Эмери в домашней встрече постараются взять реванш.
Ставка: Обе забьют за 1.52.
Общий коэффициент — 3.15.