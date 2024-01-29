29 января в матче 1/8 финала Кубка Азии сыграют сборные Ирака и Иордании. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Ирак — Иордания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ирак

Сборная Ирака порадовала фанатов на групповом этапе Кубка Азии. В трех встречах команда превзошла соперников, набрав 9 очков.

Ранее Ирак одержал три победы кряду. Были обыграны Индонезия (3:1), Япония (2:1) и Вьетнам (3:2).

Интересно, что в матче с Японией букмекеры выставляли Ирак безоговорочным аутсайдером. Никто не верил в успех команды. Но Ирак всё-таки преподнёс громкую сенсацию.

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В итоге Ирак закончил групповой этап на первом месте. Японии удалось выйти в плей-офф со второй строчки.

Иордания

Иордании попалась непростая группа, где выступали Бахрейн, Южная Корея и Малайзия. В упорной борьбе сборная всё-таки завоевала путевку в плей-офф.

В трех играх Иордания набрала четыре очка. Победа была только одна — над Малайзией со счетом 4:0. Затем последовала результативная ничья с Кореей (2:2).

Однако заключительный матч группового раунда Иордания провалила. Сборная встречалась с Бахрейном и уступила со счетом 0:1. Иордания заняла в квартете третье место, но прошла в следующий раунд.

Иордания последний раз обыгрывала Ирак очень давно — в октябре 2015 года. Это случилось в товарищеском матче. В предстоящей встрече Ирак является фаворитом, но ни о какой легкой победе мечтать не стоит. Высока вероятность, что обе команды будут осторожничать.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают предпочтение Ираку. Победа доступна за 2.15.

Выигрыш Иордании идет с коэффициентом 3.65. Ничья оценена — в 3.15.

Можно сделать ставку на победу Ирака с коэффициентом 2.15.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.00.