«Динамо» Киев
У киевлян очередная перестройка. Начав сезон под началом Мирчи Луческу, динамовцы проваливались, пока на тренерский мостик не взошел Александр Шовковский.
Под руководством Шовковского киевляне выиграли четыре своих последних матча. Да и игра команды несколько преобразилась.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Динамо» Киев по всем статьям переиграло земляков из «Оболони» (2:0).
Новичков в составе команды пока нет. Зато наверняка получит шанс уже успевший дебютировать в составе динамовцев форвард Матвей Пономаренко.
И уж точно в этой встрече киевляне будут активно действовать в атаке. Динамовцы имеют в своем составе ряд сильных исполнителей.
«Балкани»
В чемпионате Косово эта команда уверенно лидирует. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 6 очков.
Причем «Балкани» имеют неплохой уровень реализации. В 18 матчах удалось забить 33 мяча в ворота соперников.
В своем последнем поединке команда добыла викторию. «Балкани» в контрольном матче одолели «Ягеллонию» (2:1).
До того команда уступила «Приштине» (1:2). Впрочем, в товарищеских матчах результат ставится не во главу угла.
Косовары явно будут действовать вторым номером. На их стороне преимущество в виде наличия игровой практики.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.70.
На викторию «Балкани» дают — 4.83, ничья оценена — в 3.66.
Киевляне,
Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.