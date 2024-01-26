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    Киевляне быстро приструнят косоваров

    «Динамо» Киев — «Балкани». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Балкани»
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    Виталий Буяльский
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Балкани» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 26 января, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Киев — «Балкани»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Динамо» Киев

    У киевлян очередная перестройка. Начав сезон под началом Мирчи Луческу, динамовцы проваливались, пока на тренерский мостик не взошел Александр Шовковский.

    Под руководством Шовковского киевляне выиграли четыре своих последних матча. Да и игра команды несколько преобразилась.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Динамо» Киев по всем статьям переиграло земляков из «Оболони» (2:0).

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    Новичков в составе команды пока нет. Зато наверняка получит шанс уже успевший дебютировать в составе динамовцев форвард Матвей Пономаренко.

    И уж точно в этой встрече киевляне будут активно действовать в атаке. Динамовцы имеют в своем составе ряд сильных исполнителей.

    «Балкани»

    В чемпионате Косово эта команда уверенно лидирует. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 6 очков.

    Причем «Балкани» имеют неплохой уровень реализации. В 18 матчах удалось забить 33 мяча в ворота соперников.

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    • В своем последнем поединке команда добыла викторию. «Балкани» в контрольном матче одолели «Ягеллонию» (2:1).

    До того команда уступила «Приштине» (1:2). Впрочем, в товарищеских матчах результат ставится не во главу угла.

    Косовары явно будут действовать вторым номером. На их стороне преимущество в виде наличия игровой практики.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.70.

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    На викторию «Балкани» дают — 4.83, ничья оценена — в 3.66.

    Киевляне, несмотря на отсутствие игровой практики, в атаке явно будут действовать максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.

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    «Динамо» Киев — «Балкани»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. Киевляне быстро приструнят косоваров
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