«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Балкани» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 26 января, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Киев — «Балкани»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Динамо» Киев

У киевлян очередная перестройка. Начав сезон под началом Мирчи Луческу, динамовцы проваливались, пока на тренерский мостик не взошел Александр Шовковский.

Под руководством Шовковского киевляне выиграли четыре своих последних матча. Да и игра команды несколько преобразилась.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Динамо» Киев по всем статьям переиграло земляков из «Оболони» (2:0).

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Новичков в составе команды пока нет. Зато наверняка получит шанс уже успевший дебютировать в составе динамовцев форвард Матвей Пономаренко.

И уж точно в этой встрече киевляне будут активно действовать в атаке. Динамовцы имеют в своем составе ряд сильных исполнителей.

«Балкани»

В чемпионате Косово эта команда уверенно лидирует. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 6 очков.

Причем «Балкани» имеют неплохой уровень реализации. В 18 матчах удалось забить 33 мяча в ворота соперников.

В своем последнем поединке команда добыла викторию. «Балкани» в контрольном матче одолели «Ягеллонию» (2:1).

До того команда уступила «Приштине» (1:2). Впрочем, в товарищеских матчах результат ставится не во главу угла.

Косовары явно будут действовать вторым номером. На их стороне преимущество в виде наличия игровой практики.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.70.

На викторию «Балкани» дают — 4.83, ничья оценена — в 3.66.

Киевляне, несмотря на отсутствие игровой практики, в атаке явно будут действовать максимально активно .

Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.02.