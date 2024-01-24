Замбия сыграет на своем поле с Марокко в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 23:00 мск. Замбия — Марокко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Замбия

Эта сборная нынче находится на 3 месте в группе F. Правда, в случае победы она гарантировано квалифицируется в плей-офф турнира.

Вот только с реализацией не все в порядке. В двух матчах турнира игроки сборной Замбии отличились всего лишь дважды.

Коэффициенты матча Замбия — Марокко 1X2Новым игрокам 6.503.551.65Бонус$9500

В предыдущем туре турнира Замбия снова не смогла победить. Команда подписала мировую с Танзанией (1:1).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против марокканцев для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран всего один при трех коллизиях.

В этой встрече команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. Замбия будет искать свои шансы в контригре.

Марокко

Эта команда является одним из фаворитов турнира. Марокканцы лидируют в своем квартете с 4 очками в активе.

Имея сильный состав, команда неплохо выглядит в атаке. Подтверждением этому являются 4 гола в двух стартовых турах Кубка африканских наций.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Марокканцы не сумели переиграть сборную ДР Конго (1:1).

А вот с Танзанией команда справилась на ура. Сборная Марокко отправила в ворота соперников три безответных мяча.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Марокканцы намереваются финишировать на 1 месте в группе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Марокко предлагают — 1.59.

На викторию Замбии дают — 6.25, ничья оценена — в 3.80.

Марокканцы на голову сильнее оппонента, и уж точно начнут поединок максимально активно .

Наш прогноз — Победа Марокко в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.