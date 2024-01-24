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    Марокканцы начинают и выигрывают

    Замбия — Марокко. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 24 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Замбия — Марокко
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    Хаким Зиеш
    Замбия сыграет на своем поле с Марокко в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 23:00 мск. Замбия — Марокко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа F 24 Января 2024 года
    Замбия
  • Лусака
    •  Замбия 23:00 Марокко Марокко
  • Рабат
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    Замбия

    Эта сборная нынче находится на 3 месте в группе F. Правда, в случае победы она гарантировано квалифицируется в плей-офф турнира.

    Вот только с реализацией не все в порядке. В двух матчах турнира игроки сборной Замбии отличились всего лишь дважды.

    Коэффициенты матча Замбия — Марокко

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  • 6.503.551.65Бонус$9500
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    В предыдущем туре турнира Замбия снова не смогла победить. Команда подписала мировую с Танзанией (1:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против марокканцев для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран всего один при трех коллизиях.

    В этой встрече команда явно будет действовать с оглядкой на тылы. Замбия будет искать свои шансы в контригре.

    Марокко

    Эта команда является одним из фаворитов турнира. Марокканцы лидируют в своем квартете с 4 очками в активе.

    Имея сильный состав, команда неплохо выглядит в атаке. Подтверждением этому являются 4 гола в двух стартовых турах Кубка африканских наций.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Марокканцы не сумели переиграть сборную ДР Конго (1:1).

    А вот с Танзанией команда справилась на ура. Сборная Марокко отправила в ворота соперников три безответных мяча.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Марокканцы намереваются финишировать на 1 месте в группе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Марокко предлагают — 1.59.

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    На викторию Замбии дают — 6.25, ничья оценена — в 3.80.

    Марокканцы на голову сильнее оппонента, и уж точно начнут поединок максимально активно.

    Наш прогноз — Победа Марокко в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.

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