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    Молодые бразильцы начнут агрессивно

    Боливия (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет). Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 23 января 2024 года

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    Сборная Бразилии U23
    Боливия (до 23 лет) сыграет на своем поле с Бразилией (до 23 лет) в рамках 2-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск. Боливия (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Боливия (до 23 лет)

    Эта команда является главным андердогом квинтета A. Скромная команда может разве что пощипать на очки более сильных соперников.

    В прошедшем календарном году команда сыграла четыре матча. Причем в них боливийцы выиграли всего однажды.

    Свой последний поединок Боливия (до 23 лет) провела продуктивно. Команда расписала мировую с венесуэльскими сверстниками (3:3).

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    Против бразильцев на уровне этой возрастной категории команда играла лишь однажды. Четыре года назад встреча завершилась поражением (3:5).

    В этой встрече боливийцы явно будут действовать строго от обороны. Да и вообще, монолитности игре команды явно недостает.

    Бразилия (до 23 лет)

    Эта команда явно поборется за главный трофей. Бразилия (до 23 лет) по составу выглядит уж очень симпатично.

    В прошедшем году команда провела пять матчей. В них бразильцы выиграли три раза при одной коллизии.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Бразилия (до 23 лет) на Панамериканских играх в серии пенальти одолела чилийцев.

    Стартовать в квалификации на Олимпийские игры бразильцы постараются ударно. Команда мотивирована выиграть свою группу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут агрессивно атаковать. Бразилия (до 23 лет) на голову сильнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Бразилии (до 23 лет) предлагают — 1.54.

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    На викторию Боливии (до 23 лет) дают — 6.15, ничья оценена — в 3.90.

    Бразилия (до 23 лет) явно постарается начать встречу максимально активно и агрессивно.

    Наш прогноз — Победа Бразилии (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.16.

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