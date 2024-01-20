Новая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу

Шесть месяцев назад все было готово для того, чтобы Карло Анчелотти летом 2024 года покинул «Реал Мадрид». Единственный тренер, выигравший каждую из европейских лиг «Большой пятерки» и обладатель четырех медалей победителя Лиги чемпионов, в свои 64 года, похоже, заканчивал карьеру на «Сантьяго Бернабеу». У него оставался всего год по контракту в испанской столице, а президент Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Эднальдо Родригес уже настаивал на том, что легендарный итальянец возглавит «Селесао», начиная с предстоящего Кубка Америки.

«Реал», казалось, переживал спад. Карим Бензема внезапно уехал в Саудовскую Аравию, Килиан Мбаппе боролся за свое будущее с «Пари Сен-Жермен», а Тони Кроос и Лука Модрич приближались к завершению своей выдающейся карьеры. Осталась группа невероятно талантливых, но часто не отточивших мастерство молодых игроков в возрасте 20–24 лет. Анчелотти можно было бы простить за то, что он решил поручить перестройку кому-то другому.

Но в футболе никогда ничего не идет по плану. Уже в августе Анчелотти подтвердил свою приверженность работе в Мадриде и заявил, что будет ждать «до последнего дня» того, что клуб предложит ему продление контракта. Тем временем в фоновом режиме он приступил к работе, разрабатывая систему, позволяющую максимально эффективно использовать меняющийся состав.

Карло Анчелотти globallookpress.com

К декабрю он подписал новый трехлетний контракт, и теперь «Лос Бланкос» выдали отрезок, в течение которого они не проигрывали с сентября (до матча 1/8 финала Кубка Испании, в котором они 18 января уступили «Атлетико» — прим. ред.). Они выиграли свой первый трофей в сезоне, победив своего главного соперника «Барселону» в Суперкубке Испании, а поскольку скоро начнется плей-офф Лиги чемпионов, их просто нельзя сбрасывать со счетов, как претендентов на 15-й Кубок европейских чемпионов.

Вместо того, чтобы сбежать, Анчелотти обновил «Реал» и теперь будет наблюдать за сменой караула в составе команды и началом потенциально славной новой эры на «Бернабеу». И если судить по имеющимся данным, никого лучше для этой работы не найти.

Интерес сборной Бразилии

Интерес Бразилии к найму Анчелотти впервые проявился в марте 2023 года. Запрос со стороны «Селесао» был искренним и имел смысл. Они не смогли найти замену Тите, несмотря на то, что знали, что он уйдет перед чемпионатом мира 2022 года, и их желание привлечь Анчелотти только росло в течение прошлого года после череды плохих результатов, включая их первое в истории домашнее поражение в отборочном матче чемпионата мира.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Бывший тренер «Челси» заявлял, что работа в «Реале» станет для него последней в клубном футболе, и раньше проявлял смутный интерес к работе со сборными. Это имело смысл и с футбольной точки зрения, поскольку у Анчелотти уже налажены отношения с рядом старших игроков сборной Бразилии, и он сделал карьеру благодаря превосходному управлению игроками, а также тактическому чутью. Добавьте к этому, что о сборной Бразилии всегда будут судить по ее выступлениям на крупных турнирах (в чем Анчелотти просто гений), и теоретически «Селесао» нашли подходящего человека.

Для самого человека это тоже казалось логичным следующим шагом. Анчелотти «прошел» весь клубный футбол, выиграв все, что можно было выиграть. После того, как он вдохнул новую жизнь в «Реал Мадрид», у него действительно больше не было иных целей, которые он мог бы покорить, кроме как испытать себя на международной арене. Сборная Бразилии стала бы идеальной лебединой песней.

Трудное лето в Мадриде

Предполагалось, что этим летом работа Анчелотти облегчится благодаря предполагаемому приходу Мбаппе. Даже когда Бензема внезапно ушел в профессиональную лигу Саудовской Аравии, предполагалось, что его место в линии атаки займет его соотечественник-француз. Один элитный нападающий ушел, еще один, даже лучше, пришел.

Но это не сработало, поскольку будущее Мбаппе превратилось в трансферную сагу. «Мадрид», все еще страдающий после печально известного разворота Мбаппе на 180 градусов в 2022 году, отказался вступать в переговоры, несмотря на решение капитана сборной Франции не продлевать свой контракт на «Парк де Пренс», так что Мбаппе оставалось лишь отвергать других потенциальных претендентов, прежде чем он примирился с французскими чемпионами.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Однако, возможно, еще более удивительным было то, что «Реал» не стал искать других элитных нападающих на трансферном рынке. Не имея еще одной признанной «Девятки» в своей команде после ухода Бензема, «Бланкос» явно нуждались в острие атаки, но предпочли не претендовать на таких игроков, как Виктор Осимхен или Рандаль Коло Муани. Вместо этого они решили взять в аренду испанского ветерана Хоселу из недавно вылетевшего «Эспаньола».

Так что, было неудивительно, что слухи о том, что Анчелотти готов отработать последний год своего контракта, прежде чем уйти, усилились. Чувствовалось, что его подвели на трансферном рынке, и что после того, как в предыдущей кампании он упустил титул чемпиона Испании в пользу «Барселоны», ему пришло время двигаться дальше и позволить кому-то новому контролировать предстоящие переходные годы клуба.

Тактическая головоломка

Однако эти сообщения о потенциальной незаинтересованности Анчелотти в продолжении работы были далеки от истины. Вместо этого он начал сезон, рассматривая его как вызов, рассматривая довольно несбалансированный состав «Реала» как головоломку, которую может решить только он.

Его любимую схему 4-3-3 было бы практически невозможно использовать без чистого нападающего в атаке. Кроме того, в полузащите у него возникло целое столпотворение: недавно прибывший Джуд Беллингем присоединился к Модричу, Кроосу, Федерико Вальверде, Орельену Чуамени и Эдуардо Камавинга в списке вариантов, каждый игрок из которого мог бы играть в основе любой другой европейской команды высшего уровня.

Родриго и Винисиус globallookpress.com

Он придумал, казалось бы, простое решение: играть с большим количеством полузащитников. Но все было не так просто. Беллингем располагался выше по полю, играя позади двух вингеров — Винисиуса-младшего и Родриго, которые были превращены в разделенных нападающих. Номинально «Мадрид» будет играть по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите, но на практике она стала изменчивой и непостоянной. Они защищаются по более традиционной схеме 4-4-2, а против низких блоков она больше похожа на 4-2-2-2 с трапецией в полузащите.

И не только Беллингему и бразильским вингерам пришлось адаптироваться. Вальверде, который провел свои последние два сезона на позиции правого нападающего, был задействован в чем-то вроде связке из двух опорников, ему было поручено выполнять большую работу по зачистке и совершать забеги с мячом из глубины.

Команда, которая выглядела талантливой, но несбалансированной, вскоре превратилась во внушительную, почти неудержимую команду, возглавляемую будущим лидером в борьбе за «Золотой мяч» Беллингемом. Анчелотти уже давно славят как тренера, который поддерживает хорошую атмосферу в раздевалке, но нет никаких сомнений в том, что именно его тактический талант привел «Реал» к этому моменту в сезоне.

Проблемы с травмами в защите сведены на нет

Нельзя сказать, что в этом сезоне у «Мадрида» все идет гладко. До сезона 2023/24 «бланкос» почти не страдали от травм под руководством Анчелотти. Бензема, возможно, немало доставалось в борьбе в течение его последнего сезона в клубе, но тренер всегда извлекал выгоду из ценной глубины состава своей команды. Центральные защитники и вратари, в частности, были сильными сторонами команды.

Ситуация изменилась в течение шести дней августа. Тибо Куртуа пал первым, повредив крестообразную связку на тренировке во время довольно обычных упражнений накануне кампании. Следующим был Эдер Милитао, который повредил колено после неловкого подката в первом матче сезона «Лос-Бланкос» на выезде с «Атлетиком». Ключевой дуэт немедленно выбыл из строя до конца кампании.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

«Реал», конечно, имел некоторую глубину состава в защите: Антонио Рюдигер и Давид Алаба могли подстраховать, по крайней мере, до тех пор, пока последний не получил серьезную травму колена в декабре. Но Куртуа был фактически незаменим. Он был лучшим вратарем в мире, либо был очень близок к этому, и его усилия а рамке ворот сыграли жизненно важную роль в бесчисленных победах за последние два сезона.

На замену прибыл Кепа Аррисабалага, который был взят в аренду в «Челси», но прибытие испанца, которого часто критиковали, вызвало недоумение, особенно учитывая его нестабильность во время пребывания на «Стэмфорд Бридж». И хотя были некоторые проблемы, которые нужно было решить, дела едва ли могли пойти лучше, учитывая проблемы, с которыми столкнулся «Мадрид» в обороне.

Кепа и Андрей Лунин свели ошибки к минимуму, пока вели борьбу за майку №1, а Рюдигер, в частности, выступил в центре задней линии. Их усилия привели к тому, что «Реал» пропустил всего 11 голов в 19 матчах Ла Лиги, что дает им второй лучший результат в обороне среди всех команд европейской «большой пятерки». Потенциальная проблема сведена к нулю.

Длинная беспроигрышная серия

24 сентября «Лос Бланкос» были легко обыграны в мадридском дерби. Беллингем не отличился впервые с момента его прибытия из дортмундской «Боруссии», а целый ряд ошибок в защите и нехватки остроты перед чужими воротами привел к тому, что команда Анчелотти была разгромлена «Атлетико» со счетом 3:1. И вполне заслужено.

«Мы плохо начали и плохо защищались», — сказал Анчелотти. «Когда они вели со счетом 2:0, они играли в ту игру, которую хотели. В этом смысле "Атлетико" выступил лучше нас… Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Я беру вину за это поражение на себя».

Если Анчелотти чувствовал, что ему работать лучше, то результаты с тех пор свидетельствуют о том, что он именно это и сделал. Неделю спустя «Мадрид» разгромил неожиданного претендента на титул «Жирону» со счетом 3:0. За этим последовала победа со счетом 3:2 над «Наполи» на стадионе Диего Марадоны, завершившаяся чудо-ударом Беллингема.

Затем последовал большой успех. «Реал» был явным фаворитом перед первым Класико сезона в октябре, поскольку у «Барселоны» были травмированы такие игроки, как Френки де Йонг, Педри и Роберт Левандовский. Тем не менее, «Барса» была лучше на протяжении 45 минут. Они заслужили преимущество 1:0 к перерыву, и если бы Ферран Торрес действовал более уверенно перед воротами, они могли бы вести в два или три мяча. У мадридцев почти не было моментов.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Но после перерыва Беллингем ожил. Он забил дважды за 25 минут, его первый гол с 30-метровой дистанции сравнял счет, а затем ловким ударом он выиграл свое первое Класико в добавленное время. Несмотря на то, что в первом тайме их полностью переиграли, уверенность, которую Анчелотти вселил в Беллингема и других игроков, позволила полузащитнику сборной Англии привести команду к победе во втором тайме.

С тех пор были некоторые промахи, в том числе пара тяжелых ничьих в Ла Лиге, но текущая беспроигрышная серия «Мадрида» продлилась на 21 матч, пока они не вернулись на «Метриполитано» в четверг, 18 января, чтобы сразиться с «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании.

Обыграй они команду Диего Симеоне, и вера в то, что сезон, наполненный трофеями, не за горами, только усилилась бы после того, как в воскресенье при самых решительных обстоятельствах был завоеван первый трофей кампании.

«Реалу» понадобилось всего 12 минут, чтобы создать преимущество в два гола над «Барсой» в финале Суперкубка, и после этого он ни разу не потерял контроль. Анчелотти заявил, что результат 4:1, возможно, был несправедлив по отношению к «Барсе», но трудно понять, почему он сделал такой вывод.

Это только начало

«Реал Мадрид» никогда не выигрывал требл, но благодаря завоеванию Суперкубка команда Анчелотти является фаворитом на победу в Ла Лиге, несмотря на то, что в настоящее время занимает второе место с отставанием в одно очко от «Жироны» с игрой в запасе.

Будет непросто пройти испытание Лигой чемпионов, поскольку они готовятся сразиться с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала в феврале, но, поскольку будущее Анчелотти теперь определено, для команды, которая всегда будет в центре внимания стало на один отвлекающий фактор меньше.

Возможно, более захватывающим является тот факт, что это только начало новой эры на «Бернабеу». Этим летом бразильский вундеркинд Эндрик, считающийся лучшим талантом, появившимся в стране со времен Неймара, переедет из «Палмейраса» по уже согласованной сделке на сумму 60 миллионов евро. И хотя разумно ничего не предполагать, когда дело касается будущего Мбаппе, кажется неизбежным, что он в конечном итоге присоединится к «Лос-Бланкосу» в конце кампании.

Также ходят разговоры о том, что Альфонсо Дэвис отказался от нового контракта с мюнхенской «Баварией», поскольку он мечтает стать потенциальным стартовым левым защитником «Реала», и внезапно команда, которая старела относительно быстрыми темпами, могла оказаться одновременно чрезвычайно талантливой и довольно молодой.

Обратная сторона этого, конечно, заключается в том, что Модрич, похоже, собирается уйти этим летом, в то время как Кроос также может уйти. Но в этом случае Анчелотти все равно останется с четырьмя полузащитниками мирового класса, обновленным атакующим корпусом и элитным защитником, которые присоединятся к сильному оборонительному отряду, который только улучшится с возвращением своих лучших игроков.

Еще одна смена тактики — возможно, возвращение к его любимой схеме 4-3-3 — будет необходима Анчелотти, чтобы извлечь максимальную пользу из всех задействованных игроков, но после того, что он добился в сезоне 2023/24, сложно сомневаться в том, что он сможет точно настроить свою систему к началу следующего сезона.

У Анчелотти был шанс уйти в закат, но он решил принять свой последний вызов в Мадриде. Его наградой вполне может стать лучшая команда «Реала» за долгое время.