В рамках второго тура группового этапа Кубка Азии-2024, который проходит в Катаре, сборная Бахрейна сыграет против команды Малайзии. Поединок пройдет 20 января и начнется в 17:30 по мск. Бахрейн — Малайзия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Бахрейн

Для сборной Бахрейна это уже седьмое участие в финальной части континентального первенства. И лучшим ее достижение на этом турнире было четвертое место в 2004 году.

Этот же Кубок Азии «красные» начали с поражения от национальной команды Южной Кореи со счетом 1:3. Бахрейнцы пропустили первыми, но смогли сравнять результат, однако затем пропустили еще дважды.

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Стоит отметить, что это фиаско стала для коллектива четвертым кряду. Причем в предыдущих трех играх он даже не забивал. В этот период арабская команда уступила дважды в товарняках и проиграла 0:2 ОАЭ в отборе к ЧМ-2026.

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До этой же неудачной серии сборная Бахрейна выиграла три поединка кряду. В том числе в этом отрезке был повержен Йемен 2:0 в квалификационном матче Чм-2026.

Малайзия

Для национальной команды Малайзии это только четвертое появление в финальной части континентального первенства. И каждый раз она завершала там выступление еще на групповой стадии.

В первом туре данного турнира «тигры» были разгромлены сборной Иордании со счетом 0:4. Причем еще в первой половине игры они пропустили три безответных мяча.

Стоит отметить, что этим поражение малазийцы прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию. В этот период она расписали мировую со счетом 2:2 с Сирией в товарняке перед самым Кубком Азии-2024.

А также еще в прошлом году обыграли команды Кыргызстана 4:3 и Тайваня 1:0 в отборе к чемпионату мира 2026 года.

В истории противостоянии этих сборных насчитывается шесть очных матчей, четыре из которых выиграл Бахрейн и дважды команды расписали мировые.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бахрейна предлагают — 1.68.

На викторию Малайзии дают — 4.80, ничья оценена — в 3.90.

Прогнозируем, что сборная Бахрейна продолжит удачную серию в поединках против Малайзии и выиграет этот матч, пробив при этом фору в -1.

Плюс к этому от данного поединка ждем результативного исхода и ставим на тотал больше 2,5.