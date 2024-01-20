Бахрейн
Для сборной Бахрейна это уже седьмое участие в финальной части континентального первенства. И лучшим ее достижение на этом турнире было четвертое место в 2004 году.
Этот же Кубок Азии «красные» начали с поражения от национальной команды Южной Кореи со счетом 1:3. Бахрейнцы пропустили первыми, но смогли сравнять результат, однако затем пропустили еще дважды.
Коэффициенты матча Бахрейн — Малайзия
Стоит отметить, что это фиаско стала для коллектива четвертым кряду. Причем в предыдущих трех играх он даже не забивал. В этот период арабская команда уступила дважды в товарняках и проиграла 0:2 ОАЭ в отборе к ЧМ-2026.
До этой же неудачной серии сборная Бахрейна выиграла три поединка кряду. В том числе в этом отрезке был повержен Йемен 2:0 в квалификационном матче Чм-2026.
Малайзия
Для национальной команды Малайзии это только четвертое появление в финальной части континентального первенства. И каждый раз она завершала там выступление еще на групповой стадии.
В первом туре данного турнира «тигры» были разгромлены сборной Иордании со счетом 0:4. Причем еще в первой половине игры они пропустили три безответных мяча.
Стоит отметить, что этим поражение малазийцы прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию. В этот период она расписали мировую со счетом 2:2 с Сирией в товарняке перед самым Кубком Азии-2024.
А также еще в прошлом году обыграли команды Кыргызстана 4:3 и Тайваня 1:0 в отборе к чемпионату мира 2026 года.
В истории противостоянии этих сборных насчитывается шесть очных матчей, четыре из которых выиграл Бахрейн и дважды команды расписали мировые.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бахрейна предлагают — 1.68.
На викторию Малайзии дают — 4.80, ничья оценена — в 3.90.
Прогнозируем, что сборная Бахрейна продолжит удачную серию в поединках против Малайзии и выиграет этот матч, пробив при этом фору в -1.
Плюс к этому от данного поединка ждем результативного исхода и ставим на тотал больше 2,5.