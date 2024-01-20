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    Сборная Бахрейна добудет первую викторию на Кубке Азии-2024?

    Бахрейн — Малайзия. Прогноз и ставка (к. 2.18) на футбол 20 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023
    Прогноз и ставки на Бахрейн — Малайзия
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    Сборная Бахрейна
    В рамках второго тура группового этапа Кубка Азии-2024, который проходит в Катаре, сборная Бахрейна сыграет против команды Малайзии. Поединок пройдет 20 января и начнется в 17:30 по мск. Бахрейн — Малайзия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа E 20 Января 2024 года
    Бахрейн
  • Манама
    •  Бахрейн 17:30 Малайзия Малайзия
  • Куала-Лумпур
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    Бахрейн

    Для сборной Бахрейна это уже седьмое участие в финальной части континентального первенства. И лучшим ее достижение на этом турнире было четвертое место в 2004 году.

    Этот же Кубок Азии «красные» начали с поражения от национальной команды Южной Кореи со счетом 1:3. Бахрейнцы пропустили первыми, но смогли сравнять результат, однако затем пропустили еще дважды.

    Коэффициенты матча Бахрейн — Малайзия

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    Стоит отметить, что это фиаско стала для коллектива четвертым кряду. Причем в предыдущих трех играх он даже не забивал. В этот период арабская команда уступила дважды в товарняках и проиграла 0:2 ОАЭ в отборе к ЧМ-2026.

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    До этой же неудачной серии сборная Бахрейна выиграла три поединка кряду. В том числе в этом отрезке был повержен Йемен 2:0 в квалификационном матче Чм-2026.

    Малайзия

    Для национальной команды Малайзии это только четвертое появление в финальной части континентального первенства. И каждый раз она завершала там выступление еще на групповой стадии.

    В первом туре данного турнира «тигры» были разгромлены сборной Иордании со счетом 0:4. Причем еще в первой половине игры они пропустили три безответных мяча.

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    • Стоит отметить, что этим поражение малазийцы прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию. В этот период она расписали мировую со счетом 2:2 с Сирией в товарняке перед самым Кубком Азии-2024.

    А также еще в прошлом году обыграли команды Кыргызстана 4:3 и Тайваня 1:0 в отборе к чемпионату мира 2026 года.

    В истории противостоянии этих сборных насчитывается шесть очных матчей, четыре из которых выиграл Бахрейн и дважды команды расписали мировые.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бахрейна предлагают — 1.68.

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    На викторию Малайзии дают — 4.80, ничья оценена — в 3.90.

    Прогнозируем, что сборная Бахрейна продолжит удачную серию в поединках против Малайзии и выиграет этот матч, пробив при этом фору в -1.

    Плюс к этому от данного поединка ждем результативного исхода и ставим на тотал больше 2,5.

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    Бахрейн — Малайзия: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. Сборная Бахрейна добудет первую викторию на Кубке Азии-2024?
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