«Ростов» сыграет на своем поле с «Динамо» Самарканд в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 января, начало — в 19:00 мск. «Ростов» — «Динамо» Самарканд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ростов»

Ростовчане вновь проводят противоречивый сезон. В РПЛ команда Валерия Карпина находится на скромном 10 месте.

И уж совсем привычно сбоит ростовская оборона. В 18 матчах чемпионата России «Ростов» пропустил уже 29 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Поединок с «Ахматом» принес лишь нулевую ничью.

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Да и вообще, ростовчане не забивали в двух своих последних матчах. Самое время начать это делать на сборах!

И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. Состав ростовчан начинен приличными атакующими исполнителями.

«Динамо» Самарканд

Эта команда последний чемпионат Узбекистана завершила на 2 месте. Правда, выступала команда в первой лиге.

Причем «Динамо» Самарканд по своему потенциалу способно на большее. Как минимум, в элите команда точно не затеряется.

Причем «Динамо» Самарканд сумел дойти до полуфинала Кубка Узбекистана. Впрочем, там динамовцы уступили «Насафу» (1:2).

Узбеки явно слабее представителя РПЛ. К тому же динамовцы явно предстанут в несколько видоизмененном кадровом сочетании.

«Динамо» Самарканд явно постарается найти свои шансы в контригре. Да и вообще, узбеки не боятся команду Карпина.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ростова» предлагают — 1.89.

На викторию «Динамо» Самарканд дают — 4.06, ничья оценена — в 3.64.

Ростовчане наверняка начнут поединок максимально активно , и должны преуспеть в плане реализации.

Наш прогноз — Победа «Ростова» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.22.