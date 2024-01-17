ДР Конго
У ДР Конго нет каких-то конкретных целей на предстоящий турнир. Сложно сказать, чего ждать от сборной. Команда может побороться за выход в плей-офф, а может провалить групповой раунд.
В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Коэффициенты на победу примерно одинаковые.
Коэффициенты матча ДР Конго — Замбия
В последних семи матчах ДР Конго играла не лучшим образом. Добыта лишь одна победа.
Сборная порадовала фанатов викторией 15 ноября. Тогда была обыграна команда Мавритании со счетом 2:0.
Замбия
Сборную Замбии нельзя назвать претендентом на победу в Кубке африканских наций. Однако команду не стоит списывать со счетов. Замбия способна не только пробиться в плей-офф, но и побороться хотя бы за бронзу.
Замбия удачно провела вторую половину 2023 года. В десяти встречах были одержаны 6 побед. Кроме того, за этот период зафиксированы две ничьи и два поражения.
В 2024 году Замбия уже провела один матч. Это была товарищеская игра с Камеруном. Команды не выявили победителя. Поединок закончился вничью 1:1.
У Замбии хорошая атака. Ранее сборная доказывала, что умеет отлично реализовывать голевые моменты. В октябре Замбия смогла разгромить Уганду со счетом 3:0, а в ноябре — Конго (4:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Замбии можно поставить за 2.85. Выигрыш ДР Конго идет с коэффициентом 2.90. Ничья оценена — в 2.95.
Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 2.95.
Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.14.