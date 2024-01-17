17 января 2024 года в матче Кубка африканских наций сыграют ДР Конго и Замбия. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. ДР Конго — Замбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ДР Конго

У ДР Конго нет каких-то конкретных целей на предстоящий турнир. Сложно сказать, чего ждать от сборной. Команда может побороться за выход в плей-офф, а может провалить групповой раунд.

В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Коэффициенты на победу примерно одинаковые.

Коэффициенты матча ДР Конго — Замбия 1X2Новым игрокам 2.852.852.85Бонус$9500

В последних семи матчах ДР Конго играла не лучшим образом. Добыта лишь одна победа.

Все прогнозы на футбол

Сборная порадовала фанатов викторией 15 ноября. Тогда была обыграна команда Мавритании со счетом 2:0.

Замбия

Сборную Замбии нельзя назвать претендентом на победу в Кубке африканских наций. Однако команду не стоит списывать со счетов. Замбия способна не только пробиться в плей-офф, но и побороться хотя бы за бронзу.

Замбия удачно провела вторую половину 2023 года. В десяти встречах были одержаны 6 побед. Кроме того, за этот период зафиксированы две ничьи и два поражения.

В 2024 году Замбия уже провела один матч. Это была товарищеская игра с Камеруном. Команды не выявили победителя. Поединок закончился вничью 1:1.

У Замбии хорошая атака. Ранее сборная доказывала, что умеет отлично реализовывать голевые моменты. В октябре Замбия смогла разгромить Уганду со счетом 3:0, а в ноябре — Конго (4:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Замбии можно поставить за 2.85. Выигрыш ДР Конго идет с коэффициентом 2.90. Ничья оценена — в 2.95.

Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 2.95.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.14.