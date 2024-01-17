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    ДР Конго и Замбия не выявят сильнейшего

    ДР Конго — Замбия. Ставка (к. 2.95) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 17 января 2024 года

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    ДР Конго и Замбия сыграют вничью
    17 января 2024 года в матче Кубка африканских наций сыграют ДР Конго и Замбия. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. ДР Конго — Замбия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа F 17 Января 2024 года
    ДР Конго
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    •  ДР Конго 23:00 Замбия Замбия
  • Лусака
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    ДР Конго

    У ДР Конго нет каких-то конкретных целей на предстоящий турнир. Сложно сказать, чего ждать от сборной. Команда может побороться за выход в плей-офф, а может провалить групповой раунд.

    В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Коэффициенты на победу примерно одинаковые.

    Коэффициенты матча ДР Конго — Замбия

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  • 2.852.852.85Бонус$9500
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    В последних семи матчах ДР Конго играла не лучшим образом. Добыта лишь одна победа.

    Все прогнозы на футбол

    Сборная порадовала фанатов викторией 15 ноября. Тогда была обыграна команда Мавритании со счетом 2:0.

    Замбия

    Сборную Замбии нельзя назвать претендентом на победу в Кубке африканских наций. Однако команду не стоит списывать со счетов. Замбия способна не только пробиться в плей-офф, но и побороться хотя бы за бронзу.

    Замбия удачно провела вторую половину 2023 года. В десяти встречах были одержаны 6 побед. Кроме того, за этот период зафиксированы две ничьи и два поражения.

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    • В 2024 году Замбия уже провела один матч. Это была товарищеская игра с Камеруном. Команды не выявили победителя. Поединок закончился вничью 1:1.

    У Замбии хорошая атака. Ранее сборная доказывала, что умеет отлично реализовывать голевые моменты. В октябре Замбия смогла разгромить Уганду со счетом 3:0, а в ноябре — Конго (4:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Замбии можно поставить за 2.85. Выигрыш ДР Конго идет с коэффициентом 2.90. Ничья оценена — в 2.95.

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    Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 2.95.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 2.14.

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    ДР Конго — Замбия: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. ДР Конго и Замбия не выявят сильнейшего
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