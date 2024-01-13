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    Сможет ли «Вильярреал» в гостях противостоять «Лас-Пальмасу»?

    «Лас-Пальмас» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Примера, 13 января 2024 года

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    «Вильярреал»
    13 января в рамках 20-го тура испанской Примеры «Лас-Пальмас» сыграет против «Вильярреала». Начало игры запланировано на 16:00 по мск. «Лас-Пальмас» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Января 2024 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 16:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Лас-Пальмас»

    Команда занимает 10-е место в таблице Примеры с 25-ю очками в активе. В нынешнем сезоне «Лас-Пальмас» производит впечатление крепкого середняка, который может взабраться повыше в таблице.

    Стоит отметить, что команда является одной из худших в лиге по результативности. «Лас-Пальмас» забил только 16 голов за 19 встреч при 17-и пропущенных.

    Коэффициенты матча Лас-Пальмас — Вильярреал

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    В последних 5-и матчах команда не блещет результатами, выиграв только у «Алавеса» (1:0), трижды проиграл и однажды сыграл вничью. К слову, 8-го января «Лас-Пальмас» вылетел из Кубка Испании на стадии 1/16 финала, проиграв «Тенерифе» (0:2).

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    В последнем домашнем матче команда проиграла «Барселоне» (1:2), пропустив решающий гол на 90+3-й минуте. За 9 встреч на своем поле в нынешнем сезоне «Лас-Пальмас» набрал 15 очков из 27-и возможных.

    «Вильярреал»

    Команда проводит не самый удачный сезон, занимая лишь 13-е место в таблице Примеры. «Вильярреал» отстает от зоны вылета лишь на 4 очка, рискуя при серии неудач скатится в «красную зону».

    Команда прямо очень много пропустила в нынешнем сезоне — 38 мячей. В последнее время «Вильярреал» особенно много проваливался, суммарно пропустив за 5 матчей в Примере 13 голов при 6-и забитых.

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    • В последнем туре чемпионата команда проиграла «Валенсию» (1:3), а матчем ранее обыграл «Сельту» (3:2). К тому же, «желтые» провалились в матче с «Реалом» (1:4).

    Последний матч между «Вильярреалом» и «Лас-Пальмасом» состоялся в октябре 2023-го года. В той встрече «желтые» проиграли со счетом 1:2, слишком поздно сократив оставание до минимума (на 90+2-й минуте).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Лас-Пальмас», коэффициент на победу которого равен 2.50. Успех «Вильярреала» оценивается в 2.90, ничья — в 3.40.

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    Обе команды находятся не в идеальной форме. Можно предположить, что «Вильярреал» сможет дать бой своему сопернику.

    Поэтому наши прогноз и ставка — фора «Вильярреала» 0 за 2.05.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 больше за 1.95.

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    «Лас-Пальмас» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вильярреал» в гостях противостоять «Лас-Пальмасу»?
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