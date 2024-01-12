12 января в рамках 20-го тура итальянской Серии Б «Катанзаро» в родных стенах примет «Лекко». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Катанзаро» — «Лекко»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Катанзаро»

«Катанзаро» по итогам 19 проведенных туров находится на седьмой строке в турнирной таблице второго итальянского дивизиона, имея на счету 30 баллов и отстает от второй строки на пять пунктов.

«Южные орлы» крайне неудачно провели свои три последние игры чемпионата, проиграв их все. В этот период они уступили дома 2:3 «Брешии», а также потерпели гостевые фиаско по 0:1 от «Асколи» и «Реджаны».

Перед этим негативным периодом «желто-красные» вышли победителем из трех поединков кряду, пропустив в этот период всего гол и забив в ворота соперников шесть мячей.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Катанзаро» в текущем розыгрыше Серии Б выиграл пять встреч из девяти проведенных, раз сыграл вничью и трижды уступал.

«Лекко»

«Лекко» с 20 набранными очками находится в опасной зоне. Прямой вылет он опережает на три пункта, а от безопасной позиции отстает всего лишь на очко.

«Сине-голубые» в прошлом туре на своем поле смогли нанести поражение «Зюдтиролю» со счетом 2:1. И этим результатом они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

Календарь и таблица Серии А

В этот неудачный период коллектив потерпел два фиаско и расписал одну мировую. Всего же в отрезке минувших семи игр у них две виктории, две ничьи и три поражения.

В гостях «Лекко» в этом чемпионате выиграл всего два поединка из десяти проведенных, четыре раза он еще сыграл вничью и столько же раз уступал.

В матче первого круга «Катанзаро» обыграл «Лекко» на его территории со счетом 4:3.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Катанзаро» — 1.82, победа «Лекко» — 4.21, ничья — 3.68.

Как и в первом матче этих команд, и в этом случаем ждем от них результативного поединка и рекомендуем ставить на верховой тотал.

И также еще прогнозируем, что победит «Катанзаро», который приложит все усилия для прерывания серии фиаско.