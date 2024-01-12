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    «Катанзаро» вновь будет сильнее «Лекко»

    «Катанзаро» — «Лекко». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Катанзаро» — «Лекко»
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    «Катанзаро»
    12 января в рамках 20-го тура итальянской Серии Б «Катанзаро» в родных стенах примет «Лекко». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Катанзаро» — «Лекко»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия B 12 Января 2024 года
    Catanzaro
  • Италия. Серия B
    •  Catanzaro 22:30 Lecco Lecco
  • Италия. Серия B
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    «Катанзаро»

    «Катанзаро» по итогам 19 проведенных туров находится на седьмой строке в турнирной таблице второго итальянского дивизиона, имея на счету 30 баллов и отстает от второй строки на пять пунктов.

    «Южные орлы» крайне неудачно провели свои три последние игры чемпионата, проиграв их все. В этот период они уступили дома 2:3 «Брешии», а также потерпели гостевые фиаско по 0:1 от «Асколи» и «Реджаны».

    Перед этим негативным периодом «желто-красные» вышли победителем из трех поединков кряду, пропустив в этот период всего гол и забив в ворота соперников шесть мячей.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Катанзаро» в текущем розыгрыше Серии Б выиграл пять встреч из девяти проведенных, раз сыграл вничью и трижды уступал.

    «Лекко»

    «Лекко» с 20 набранными очками находится в опасной зоне. Прямой вылет он опережает на три пункта, а от безопасной позиции отстает всего лишь на очко.

    «Сине-голубые» в прошлом туре на своем поле смогли нанести поражение «Зюдтиролю» со счетом 2:1. И этим результатом они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

    Календарь и таблица Серии А

    В этот неудачный период коллектив потерпел два фиаско и расписал одну мировую. Всего же в отрезке минувших семи игр у них две виктории, две ничьи и три поражения.

    В гостях «Лекко» в этом чемпионате выиграл всего два поединка из десяти проведенных, четыре раза он еще сыграл вничью и столько же раз уступал.

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    В матче первого круга «Катанзаро» обыграл «Лекко» на его территории со счетом 4:3.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Катанзаро» — 1.82, победа «Лекко» — 4.21, ничья — 3.68.

    Как и в первом матче этих команд, и в этом случаем ждем от них результативного поединка и рекомендуем ставить на верховой тотал.

    И также еще прогнозируем, что победит «Катанзаро», который приложит все усилия для прерывания серии фиаско.

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    «Катанзаро» — «Лекко»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. «Катанзаро» вновь будет сильнее «Лекко»
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