В матче 1/8 финала Трофея футбольной лиги Англии «Блэкпул» примел «Бертон». Встреча команд состоится 10 января на стадионе «Блумфилд Роуд». Начало в 22:00 по мск. «Блэкпул» — «Бертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Блэкпул»

Хозяева выступают в Первой лиге Англии, где занимают 8-е место в турнирной таблице с 39 очками на счету. Последние результаты у команды неплохие. Они смогли выиграть и потом сыграть вничью. Дома показатели еще лучше.

В недавнем поединке чемпионата «Блэкпул» со счетом 2:0 обыграл «Линкольн». После этого он смог добиться ничьи в выездном матче 1/32 финала кубка Англии с «Ноттингем Форест», который закончился со счетом 2:2.

Дома «мандарины» одержали 5 побед подряд. В трех из четырех случаев им удалось удержать свои ворота в неприкосновенности.

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Отметим, что «Блэкпул» — лучшая домашняя команда своего дивизиона с 9 победами в 14 играх.

«Бертон»

«Бертон» является 17-й командой чемпионата с 28 очками на счету. От зоны вылета его отделяют всего 5 пунктов.

В гостях клуб выступает еще хуже. Из 24 команд он по этому показателю на 19-й позиции. Ему удалось выиграть один из пяти последних матчей в гостях.

«Бертон» проиграл 0:3 «Оксфорду», уступил 0:1 «Болтону». Со счетом 1:1 команда сыграла вничью с «Чарльтоном».

6 января команда разошлась миром с «Уикомом» 1:1. Из позитивных моментов отметим победы над «Шрусбери» и «Блэкпулом» со счетом 1:0 в Первой лиге.

Прогноз и ставка

За 1.55 «Блэкпул» выступает в роли фаворита этой встречи. на «Бертон» котировка составляет 4.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.95.

В конце декабря «Бертон» выиграл, но это было на его поле. Теперь игра будет проходить у «Блэкпула» дома, где «приморцы» набирают большую часть очков в этом сезоне. Не будем забывать про их текущую победную серию.

«Блэкпул» выиграл дома с форой -1.5 четыре раза подряд. Он забил два мяча в ворота «Ноттингема», выступающего в АПЛ. «Оранжевые» смогут не раз поразить ворота «Бертона». Ставка на победу «Блэкпула» + тотал матча больше 1.5 за 1.74.