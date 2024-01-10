ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ Трансферный дайджест. 2-8 января Рафаэль НадальНадаль вернулся и сразу сломался, Рыбакина разнесла Соболенко, немцы выиграли United Cup, а Рублев покорил Гонконг «Манчестер Юнайтед»«Уиган» — «Манчестер Юнайтед» 0:2. Онлайн
  • 10:23
    • Касаткина вышла в 1/8 финала турнира в Аделаиде
    Все новости спорта

    Очередная домашняя победа «Блэкпула»?

    «Блэкпул» — «Бертон». Ставки (к. 1.74) и прогноз на Трофей футбольной лиги 10 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Бертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алби Морган
    В матче 1/8 финала Трофея футбольной лиги Англии «Блэкпул» примел «Бертон». Встреча команд состоится 10 января на стадионе «Блумфилд Роуд». Начало в 22:00 по мск. «Блэкпул» — «Бертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Блэкпул»

    Хозяева выступают в Первой лиге Англии, где занимают 8-е место в турнирной таблице с 39 очками на счету. Последние результаты у команды неплохие. Они смогли выиграть и потом сыграть вничью. Дома показатели еще лучше.

    В недавнем поединке чемпионата «Блэкпул» со счетом 2:0 обыграл «Линкольн». После этого он смог добиться ничьи в выездном матче 1/32 финала кубка Англии с «Ноттингем Форест», который закончился со счетом 2:2.

    Дома «мандарины» одержали 5 побед подряд. В трех из четырех случаев им удалось удержать свои ворота в неприкосновенности.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что «Блэкпул» — лучшая домашняя команда своего дивизиона с 9 победами в 14 играх.

    «Бертон»

    «Бертон» является 17-й командой чемпионата с 28 очками на счету. От зоны вылета его отделяют всего 5 пунктов.

    В гостях клуб выступает еще хуже. Из 24 команд он по этому показателю на 19-й позиции. Ему удалось выиграть один из пяти последних матчей в гостях.

  • Кейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24
  • Рейтинг лучших летних новичков европейского сезона 2023/24 на данный момент
  • 29/12/2023

    • «Бертон» проиграл 0:3 «Оксфорду», уступил 0:1 «Болтону». Со счетом 1:1 команда сыграла вничью с «Чарльтоном».

    6 января команда разошлась миром с «Уикомом» 1:1. Из позитивных моментов отметим победы над «Шрусбери» и «Блэкпулом» со счетом 1:0 в Первой лиге.

    Прогноз и ставка

    За 1.55 «Блэкпул» выступает в роли фаворита этой встречи. на «Бертон» котировка составляет 4.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.95.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В конце декабря «Бертон» выиграл, но это было на его поле. Теперь игра будет проходить у «Блэкпула» дома, где «приморцы» набирают большую часть очков в этом сезоне. Не будем забывать про их текущую победную серию.

    «Блэкпул» выиграл дома с форой -1.5 четыре раза подряд. Он забил два мяча в ворота «Ноттингема», выступающего в АПЛ. «Оранжевые» смогут не раз поразить ворота «Бертона». Ставка на победу «Блэкпула» + тотал матча больше 1.5 за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Маккейб — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Стандард
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Япония — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Бурунди — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Партизани — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Замбия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Индонезия — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Пендикспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лада — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ризеспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Блэкпул» — «Бертон»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. Очередная домашняя победа «Блэкпула»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры