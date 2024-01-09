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    Кыргызстан и Вьетнам обменяются голами?

    Кыргызстан — Вьетнам. Ставка (к. 1.88) и прогноз на товарищеский матч 9 января 2024 года

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    Вьетнам проиграл четыре из пяти предыдущих матчей
    Сборная Кыргызстана сыграет против команды Вьетнама в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 9 января, начало — в 16:00 мск. Кыргызстан — Вьетнам: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Кыргызстан

    Сборная Кыргызстана, как и еще 23 команды, выступит на предстоящем Кубке Азии, который пройдет в Катаре.

    Кыргызстан попал в одну группу со сборными Саудовской Аравии, Таиланда и Омана. С последним он, скорее всего, будет бороться за вторую путевку в плей-офф.

    На прошлой неделе команда Штефана Тарковича провела товарищескую игру с сирийцами, которая завершилась вничью 1:1.

    В конце декабря Кыргызстан проиграл в рамках контрольных матчей сборным Узбекистана (1:4) и ОАЭ (0:1).

    В ноябре Кыргызстан провел первые два матча в отборе на ЧМ-2026. В первом «Сыновья высокогорья» уступили Малайзии (3:4), а во втором выиграли у Омана (1:0).

    Вьетнам

    Сборная Вьетнама на Кубке Азии попала в одну группу с Японией, Ираком и Индонезией.

    Скорее всего, «Золотые звездные воины» не смогут выйти в плей-офф континентального турнира.

    О настрое Вьетнама также свидетельствует отсутствие товарищеских матчей в декабре и первых числах января.

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    Команда Филиппа Труссье проиграла четыре из пяти предыдущих матчей. Исключением стала ноябрьская встреча с Филиппинами (2:0). В остальных играх на этом отрезке Вьетнам ни разу не забил и пропустил в общей сложности 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    На Кыргызстан в этом матче можно поставить за 2.99, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Вьетнама — за 2.34.

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    В таком матче логично сделать ставку на голы. Соперники находятся приблизительно на одном уровне, поэтому здесь сложно что-то сказать по поводу исхода.

    Ставка — обе команды забьют за 1.88.

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    Кыргызстан — Вьетнам: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на футбол. Кыргызстан и Вьетнам обменяются голами?
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