Сборная Кыргызстана сыграет против команды Вьетнама в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 9 января, начало — в 16:00 мск. Кыргызстан — Вьетнам: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кыргызстан

Сборная Кыргызстана, как и еще 23 команды, выступит на предстоящем Кубке Азии, который пройдет в Катаре.

Кыргызстан попал в одну группу со сборными Саудовской Аравии, Таиланда и Омана. С последним он, скорее всего, будет бороться за вторую путевку в плей-офф.

На прошлой неделе команда Штефана Тарковича провела товарищескую игру с сирийцами, которая завершилась вничью 1:1.

В конце декабря Кыргызстан проиграл в рамках контрольных матчей сборным Узбекистана (1:4) и ОАЭ (0:1).

В ноябре Кыргызстан провел первые два матча в отборе на ЧМ-2026. В первом «Сыновья высокогорья» уступили Малайзии (3:4), а во втором выиграли у Омана (1:0).

Вьетнам

Сборная Вьетнама на Кубке Азии попала в одну группу с Японией, Ираком и Индонезией.

Скорее всего, «Золотые звездные воины» не смогут выйти в плей-офф континентального турнира.

О настрое Вьетнама также свидетельствует отсутствие товарищеских матчей в декабре и первых числах января.

Все прогнозы на футбол

Команда Филиппа Труссье проиграла четыре из пяти предыдущих матчей. Исключением стала ноябрьская встреча с Филиппинами (2:0). В остальных играх на этом отрезке Вьетнам ни разу не забил и пропустил в общей сложности 11 мячей.

Прогноз и ставка

На Кыргызстан в этом матче можно поставить за 2.99, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Вьетнама — за 2.34.

В таком матче логично сделать ставку на голы. Соперники находятся приблизительно на одном уровне, поэтому здесь сложно что-то сказать по поводу исхода.

Ставка — обе команды забьют за 1.88.