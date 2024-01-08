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    Хозяева должны брать три очка

    «Морейренсе» — «Каса Пия». Ставка (к. 1,95) и прогноз на чемпионат Португалии 8 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Морейренсе» — «Каса Пия»
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    В атаке лучший бомбардир «Морейренсе» Андре Луис
    «Морейренсе» — «Каса Пия». Матч пройдет в рамках 16-го тура чемпионата Португалии 8 января, начало — 23:15 (мск). «Морейренсе» — «Каса Пия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Января 2024 года
    Морейренсе
  • Морейра-де-Конегуш
    •  Морейренсе 23:15 Каза Пия Каза Пия
  • Лиссабон
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    «Морейренсе»

    После 15-ти туров «Морейренсе» расположился на шестом месте в чемпионате Португалии с 26 очками и солидным отрывом от плотной группы преследователей с 7-го по 15-е места.

    Команда Руя Боржеса не знает поражений на протяжении 10-ти туров, показывая очень сбалансированный и качественный футбол, не обладая сильным составом. В последнем туре «Морейренсе» не смог обыграть «Визелу» в гостях — 0:0.

    Все последние успехи клуба связаны с фигурой главного тренера Руя Боржеса, который возглавил его в летнее межсезонье и с ходу смог проявить себя в элитном португальском дивизионе.

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    Никогда ранее 43-летний специалист не работал на таком высоком уровне. Прежде он тренировал только клубы Второго и Третьего португальских дивизионов. Большинство футболистов «Морейренсе» находятся в расцвете сил и к ним уже начинают присматриваться более титулованные клубы, для них хорошие выступления это шанс сделать себе карьеру.

    «Каса Пия»

    Для скромного клуба, который никогда ни на что серьезное не претендовал, нынешнее 13-е место можно смело назвать успехом. «Каса Пия» идет в плотной группе в середине таблицы и может подняться выше в случае нескольких успешных матчей.

    Команда показывает добротный футбол, не имея в своем составе игроков высокого уровня. В основном тут ветераны, старожилы с опытом выступления в низших дивизионах и арендованный молодняк.

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  • 05/01/2024

    • По ходу сезона в команде сменился главный тренер. Прежний наставник завалил старт и был отправлен в отставку. Сейчас команду возглавляет 49-летний Педро Морейра. При нем в четырех встречах было одержано уже две победы.

    В последнем туре «Каса Пия» уступила на своем поле одному из лидеров «Браге» со счетом 1:3. Команда полтора тайма играла на равных с фаворитом, но в конце сказался класс соперника, который смог забить два гола на исходе встречи.

    Прогноз и ставка

    Тут букмекеры считают фаворитом хозяев. На победу «Морейренсе» дают коэффициент 1,95. На «Каса Пия» — 4,30, на ничью — 3,30.

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    Гости играют неровно, могут показывать футбол разного качества даже в течение одного матча. «Морейренсе» показывает целостную и стабильную игру, к тому же состав у него более сильный.

    Мы считаем, что хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Морейренсе» за 1,95.

    Более рисковый вариант ставки — «Каса Пия» не забьет за 2,30.

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    «Морейренсе» — «Каса Пия»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева должны брать три очка
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