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    «Блэкпул» — «Линкольн Сити». Ставки (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Англии 1 января 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Линкольн Сити»
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    «Блумфилд Роуд»
    Матч 26-го тура Первой лиги Англии между «Блэкпулом» и «Линкольн Сити» состоится 1 января в 18:00 по мск. «Блэкпул» — «Линкольн Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Первая лига 01 Января 2024 года
    Блэкпул
  • Блэкпул
    •  Блэкпул 18:00 Линкольн Сити Линкольн Сити
  • Англия. Первая лига
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    «Блэкпул»

    Хозяева «Блумфилд Роуд» проиграли два последних матча в турнире, причем всухую. Они потерпели поражение на выезде от «Бертона» со счетом 0:1. После также на выезде проиграли «Порт Вэйлу» 0:3.

    Таким образом, «Блэкпул» набрал серию из трех неудач подряд, однако дома ситуация обстоит совсем по-другому. На «Блумфилд Роуд» коллектив выиграл 4 матча подряд с учетом всех турниров.

    Конкретно в Первой лиге «Блэкпул» выиграл 2 матча. «Мандарины» смогли победить «Карлайл Юнайтед» 3:0 и «Бристолль Роверс» 3:1. Также они выбили «Барнсли» из Трофея английской лиги и разгромили «Форест Грин» 3:0 в Кубке Англии

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    В турнирной таблице клуб занимает 8-е место. У него 36 очков на счету. Отставание от зоны плей-офф составляет 7 баллов.

    «Линкольн Сити»

    «Линкольн» находится на 11-й позиции. У него на 4 очка меньше, чем у соперника. При этом клуб проиграл 3 матча подряд и не побеждает в чемпионате уже 5 туров.

    После ничьих с «Уиганом» (0:0) и «Редингом» (1:1), «Линкольн Сити» проиграл на выезде «Дерби Каунти» 1:3. Дома он не справился с «Болтоном» (0:1). После этого клуб проиграл дома «Нортхэмптону» 1:3.

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    • Последний раз на выезде команда выигрывала 28 ноября. Тогда она победила «Кембридж Юнайтед» с разгромным счетом 3:0.

    Из 15 выездных поединков «Линкольн» выиграл 5. А всего за 13 туров он набрал 16 пунктов.

    Прогноз и ставка

    За 1.64 «Блэкпул» считается фаворитом поединка. На победу «Линкольна» букмекеры дают 5.20. Ставка на ничью предлагается с котировкой 3.90.

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    «Линкольн» проиграл 4 матча из пяти последних во всех турнирах, тогда как «Блэкпул» хоть и уступил в прошлых турах, но тем не менее дома он выдал хорошую серию победных результатов.

    Букмекеры ожидают результативный матч. Прошлые две встречи закончились с тремя и более голами. Ставка на тотал больше 2.5 за 1.80.

    «Блэкпул» по результатам нравится больше. Потому ставка на его победу в этом матче. Он попытается взять реванш за поражение в первом круге (0:3).

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