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    АПЛ. «Ливерпуль» вышел в единоличные лидеры

    Итоги 19-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»
    «Арсенал» потерпел поражение в 19-м туре и уступил первое место «Ливерпулю» в английской Премьер-лиге. «Манчестер Сити» воспользовался осечкой «Тоттенхэма» и ворвался в топ-4. «Ман Юнайтед» и «Челси» улучшили турнирное положение.

    Изменения в турнирной таблице

    «Ливерпуль» — новый лидер чемпионата Англии, мерсисайдцы поднялись со второго места на первое, сместив с лидирующей позиции «Арсенал».

    «Тоттенхэм» потерял четвертое место, пропустив вперед «Манчестер Сити». «Шпоры» в свою очередь опустились на пятую строчку.

    На одну ступень вверх поднялись «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон», которые, расположились на 7-м и 8-м местах. Потерял две строчки «Ньюкасл», заняв 9 строчку в АПЛ.

    В турнирной таблице английского первенства местами поменялись «Ноттингем Форест» (16 место) и «Эвертон» (17 место).

    Новый лидер

    «Арсенал» потерпел неудачу в 19-м туре чемпионата Англии и потерял первое место. В лондонском дерби «пушкари» проиграли «Вест Хэму» (0:2). В составе «молотобойцев» голами отметились Томаш Соучек и Константинос Мавропанос.

    Таким образом у «Арсенала» в активе осталось 40 набранных очков, а «Вест Хэм» завоевал 33 балла и сохранил за собой 6 место в АПЛ.

    «Арсенал» — «Вест Хэм»
    globallookpress.com

    В лидеры чемпионата вышел «Ливерпуль», набравший 42 пункта. В рамках минувшего игрового дня «мерсисайдцы» на выезде переиграли «Бернли» (2:0).

    Счёт на 6-й минуте встречи открыл Нуньес, а на 90-й преимущество «Ливерпуля» увеличил Диогу Жота.

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    • Выйти на 2 место АПЛ могла «Астон Вилла», однако команда свой шанс упустила, проиграв «Манчестер Юнайтед» (2:3). «Львы» остались на 3-й строчке с активом в 39 очков.

    «Ман Сити» снова в топе

    В топ-4 английского чемпионата ворвался «Манчестер Сити», который аккумулировал 37 очков. «Горожане» в 19-м туре в гостях одержали волевую победу над «Эвертоном» (3:1). МС пропустил на 29-й минуте, в составе соперника отличился Джек Харрисон.

    «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    Все голы футболисты «Ман Сити» забили во второй половине матча. На 53-й минуте счет на табло восстановил Фил Фоден. К 64-й мнуте «горожан» вывел вперёд Хулиан Альварес, реализовав пенальти. Под занавес матча Бернарду Силва установил окончательный счет, отправив третий мяч в сетку ворот «Эвертона».

    На пятую строчку с 36 очками опустился «Тоттенхэм», так как лондонцы не смогли набрать пунктов, проиграв «Брайтону» (2:4).

    Победы «Ман Юнайтед» и «Челси»

    На 7 место турнирной таблицы поднялся «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» переиграли «Астон Вилу», устроив голепад (3:2).

    К 59-й минуте «манкунианцы» уже «горели» в два мяча, пока Алехандро Гарначо не оформил дубль и не сравнял счет. На 82-й минуте поединка победный гол для МЮ забил Расмус Хёйлунн. Таким образом «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко.

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    • На 10-м месте расположился «Челси», «аристократы» также отпраздновали победу в минувшем туре и аккумулировали 25 очков. Лондонцы оказались сильнее «Кристал Пэласа» (2:1). В домашнем матче в составе победителей отличились Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.

    Тур 20-й

    Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут с 30 декабря по 2 января.

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    Программу 20-го тура откроет поединок между «Лутоном» и «Челси», который запланирован на субботу, 30 декабря. В этот же день домашний матч проведет «Манчестер Сити» против «Шеффилд Юнайтед». А «Ман Юнайтед» отправится в гости к «Ноттингем Форесту».

    Все прогнозы на АПЛ

    В воскресенье, 31 декабря «Арсенал» будет гостить у «Фулхэма», а первый день Нового года лидер АПЛ «Ливерпуль» на своей арене сыграет против «Ньюкасла».

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