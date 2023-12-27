Камбэк для Рэтклиффа. Гарначо и Хёйлунн помогли «МЮ» открыть новую эру драматической победой

«Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Астон Виллу» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:2. За «Астон Виллу» голы забили Джон Макгинн — 21-я минута матча и Леандер Дендонкер — 26-я. За «Манчестер Юнайтед» дубль оформил Алехандро Гарначо — 59-я и 71-я минуты матча. Победный гол на счету Расмуса Хейлунна — 82-я минута. Команда Эрика тен Хага набрала 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Вилла» с 39 очками занимает третье место в таблице АПЛ.

Путь «Виллы» от восторга до отчаяния

Автор ВВС Саймон Стоун отмечает плохую игру обороны «МЮ» в первом тайме и преимущество гостей, которое развили в первом тайме матча на «Олд траффорд».

«Пока Брейлсфорд наблюдал за происходящим из верхнего ряда директорской ложи, сидя рядом с временным генеральным директором "МЮ" Патриком Стюартом, Тен Хаг брошенным в одиночестве в течение жаркого первого тайма, его руки были засунуты в карман пальто, Голландец, похоже, не способен сделать что-либо, чтобы изменить плачевную судьбу своей команды.

Прямо перед Брейлсфордом сидел бывший голкипер "Юнайтед" Эдвин ван дер Сар, который, к счастью, выздоровел после недавнего кровоизлияния в мозг. Ван дер Сар хорошо знает Тен Хага и Андре Онана еще с тех пор, как был генеральным директором "Аякса". Он очень верит в способности Онана.

Можно только гадать, что он сделал бы в ситуации с первым голом "Виллы", когда удару Макгинна со штрафного позволили влететь к вратарской и отскочить в дальний угол ворот, пока Онана застрял на своей позиции, и ни один из его защитников не вмешался, чтобы выбить мяч.

Пять минут спустя "Вилла" извлекла выгоду из еще более ужасной игры защиты, поскольку никем не прикрытому Клеману Лангле разрешили добежать к дальней штанге и головой направить подачу Макгинна с угловго обратно в опасную зону, где Дендонкер забил второй мяч гостей.

Был слышен свист, и он повторился после свистка на перерыв, когда Тен Хаг шел по боковой линии с уже знакомым угрюмым выражением лица. К этому моменту Эмилиано Мартинес дважды спас ворота от Рашфорда, а также отразил удар Хёйлунна.

Пока "Юнайтед" пытался вернуться в игру, Мартинес выглядел собранным. Его решительный подкат под Рашфорда, который помог отобрать мяч, олицетворял усилия, которые "Вилла" приложила, чтобы обеспечить редкую победу на "Олд Траффорд", которая позволила бы им занять второе место.

Но последним должен был смеяться другой, более молодой аргентинец, а Хёйлунн сыграл свою роль в ключевом моменте в конце, начав отрабатывать свои трансферные 64 миллиона фунтов стерлингов, которые висели у него на шее, как петля, с тех пор, как он летом перешел из "Аталанты". ».

«МЮ» еще не совсем мертв

Автор Daily Mail Иэн Лэдимен считает, что после перерыва «Юнайтед» был больше похож на лучшие версии себя, но даже эта победа вряд ли сохранит работу Тен Хагу.

«В ложе директоров на "Олд Траффорд" сидел один из представителей инвестиционной команды INEOS Джима Рэтклиффа и наблюдал, как разворачивается этот замечательный матч.

Дэйв Брэйлсфорд, который войдет в совет директоров "Юнайтед" после того, как инвестиции INEOS в клуб в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов будут ратифицированы, получил возможность увидеть, насколько плохи могут быть дела в крупнейшем футбольном клубе Англии, но, что не менее важно, на что способен этот сказочный старый стадион, когда все начинает поворачиваться в другую сторону.

Два гола забиты "Астон Виллой" к 27-й минуте — отличились Джон Макгинн и Леандер Дендонкер — а "Юнайтед" Эрика тен Хага выглядел на каждый дюйм футбольной командой вчерашнего дня. Уставший, медленный, слабый и полный ошибок. "Юнайтед" снова вел себя совершенно хаотично, и Рэтклиффа можно было бы простить если бы он дома начал рыться в карманах в поисках чека.

Но команда Тен Хага еще не совсем мертва, по крайней мере, пока. Будет сюрпризом, если Тен Хаг останется на своем посту после перемен на "Олд Траффорд". Он уже некоторое время выглядит немного беспомощным перед лицом сложной раздевалки. Однако здесь его команда проснулась, и когда они это сделали, они нашли путь назад от почти случившегося очередного унижения показывая футбол, более-менее напоминающий то, что люди видели здесь регулярно.

"Вилла" Унаи Эмери, несомненно, была сама в этом виновата. Высокая линия защиты, которую команда гостей использовала с первой до последней минуты, привлекла команду "Юнайтед", фланговые игроки которой Маркус Рашфорд и Алехандро Гарначо превосходно перебрасывали мяч через верхнюю часть поля и создавали бреши.

В любом случае, "Юнайтед" провел последний час игры потрясающе. Гарначо не засчитали гол в начале второго тайма, но затем он забил два вполне легитимных, прежде чем молодой Расмус Хейлунн нанес супер-залп в сетку на "Стретфорд Энд" и забил свой первый гол в Премьер-лиге за девять минут до конца встречи.

Казалось, что празднования Хойлунда могут продолжаться вечно, и это неудивительно. Датчанин пережил ужасные времена с тех пор, как приехал сюда летом, и уже некоторое время, должно быть, задавался вопросом, в какой футбольный клуб он перешел. Наконец, 20-летнему парню разрешили заглянуть за кулисы. Где-то здесь до сих пор есть футбольный клуб».

Запыхавшийся и хаотичный «МЮ»

Автор The Guardian Джейми Джексон не впечатлен игрой «МЮ» в первом тайме? хотя и считает, что манкунианцы бились за своего тренера после перерыва.

«Что за момент для Расмуса Хёйлунна наконец забить дебютный гол в Премьер-лиге после 14 матчей: на 82-й минуте его удар левой ногой с лета с рикошетом от правой штанги ворот Эмилиано Мартинеса доставил истинное удовольствие молодому номеру 9.

Это принесло облегчение и Эрику тен Хагу и положило начало эпохе частичного владения "Манчестер Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом точно в той же манере, которая ей предшествовала: запыхавшейся и хаотичной.

Вмешательство Хёйлунна произошло после того, как Алехандро Гарначо сравнял счет на 71-й минуте, тоже ударом левой бутсы. До этого, свист с трибун, который встретил второй гол "Астон Виллы", а также вид сэра Дэйва Брейлсфорда с каменным лицом наблюдающего за разгромом "Юнайтед" в первом тайме, грозили написать очень печальную историю о пятом поражении "МЮ" в декабре.

Но Тен Хаг и его люди отскочили, перед тем, как в субботу тренер отправился со своей нестабильной командой в гости к "Ноттингем Форест". И поскольку Брейлсфорд займет новое место в совете директоров "Юнайтед", его отчет Рэтклиффу об этом выступлении наверняка проинформирует нового держателя 25% акций о том, что игроки Тен Хага все еще борются за тренера, что может быть ключом к сохранению его работы.

Ноль голов в четырех предыдущих играх (во всех соревнованиях) и одно очко в трех предыдущих играх АПЛ стали убийственной статистикой, которую подопечные Тен Хага надеялись прервать. В этом отношении самым заметным из четырех его замен после субботнего поражения от "Вест Хэма" со счетом 0:2 стало возвращение Кристиана Эриксена: недостаток креативности был основным фактором неудачной игры "Юнайтед", так что его артистизм должен был вернуться впервые после победы над "Лутоном" со счетом 1:0 11 ноября, что могло предвещать улучшение судьбы команды.

В первом периоде этого не произошло, поскольку "Юнайтед" двинулся куда-то ближе к фарсу, из-за отсутствия уравновешенности и основных футбольных качеств. Ярким примером был Диогу Далот, когда он сделал пас через все поле прямо на "Виллу", в то время как "Юнайтед" пытался развить атаку сзади. Это позволило Леону Бэйли отправить мяч в штрафную "МЮ", а Бруну Фернандешу пришлось выносить его головой. Отсутствие самообладания также было очевидным, когда Маркус Рашфорд перехватил мяч почти на полпути и слишком сильно запулил его вперед, так что Расмус Хййлунн не мог его контролировать.

Календарь и таблица АПЛ

После субботнего поражения Тен Хаг повторил свою мантру "придерживаться плана". Что это мог быть за план, пока трудно понять, так что пришлось серьезно вглядываться в игру "МЮ". Любой его план, казалось, основывался на контратаках, как, например, когда Алехандро Гарначо сделал прорыв и отдал мяч Эриксену, который передал мяч Рашфорду, но радар датчанина сбился, и атака провалилась».

Великолепный Гарначо

Автор The Telegraph Иэн Уиттел тоже выделяет гол Хейлунна, но не забывает отдать должное аргентинцу, который сумел вернуть «МЮ» в игру, оформив дубль после перерыва.

«Два гола Алехандро Гарначо стали ярким событием, но как символ столь необходимых перемен на "Олд Траффорд" первый домашний гол Расмуса Хёйлунна за "Манчестер Юнайтед" может оказаться более значимым.

Датчанин, подписавший прошлым летом контракт за 72 миллиона фунтов, забил впервые за 17 попыток, за восемь минут до начала матча, и завершил замечательный камбэк "Юнайтед" в тот вечер, который должен был ознаменовать новую эру для клуба.

Поскольку 25-процентная доля сэра Джима Рэтклиффа в клубе была подтверждена в канун Рождества, его спортивный директор в Ineos сэр Дэйв Брейлсфорд присутствовал, чтобы увидеть, как Гарначо в одиночку вернул "Юнайтед" обратно в борьбу, при этом один гол нападающего не засчитали из-за незначительного офсайда, прежде чем он забил еще дважды.

Затем, на 82-й минуте, когда "Олд Траффорд" кричал, а "Вилла" находилась в процессе краха, который подрывает их претензии на борьбу за титул в новом году, Хёйлунн нанес удар. Угловой Бруну Фернандеша вызвал панику в обороне "Виллы", и после того, как Джон Макгинн не смог должным образом выбить мяч, просто передав его Хёйлунну, датчанин великолепно сработал, инстинктивно нанеся удар.

Это был эмоциональный конец вечера, по крайней мере, для болельщиков "Юнайтед", в то время как их внимание также было сосредоточено на событиях за пределами поля, и, как они надеются, это станет началом того, что станет в итоге исходом Глейзеров с "Олд Траффорд". Игра "Юнайтед" положила конец более чем семичасовому ожиданию гола и остановила удручающую серию игр, которая на каком-то этапе выглядела так, будто переросла в третье подряд домашнее поражение в лиге, впервые с 1962 года.

Но "Юнайтед" потребовалось всего две минуты второго тайма, чтобы превратить насмешки в празднование, поскольку Гарначо, казалось, протянул своей команде спасательный круг. "Вилла" действовала нетипично дезорганизованно в обороне, когда Фернандеш нашел Рашфорда, который своевременным пасом нашел Гарначо. Аргентинец хладнокровно обыграл Мартинеса и впечатляюще финишировал, но проверка ВАР подтвердила, что он находился в офсайде.

"Юнайтед" продолжал оказывать давление, Фернандеш запустил вперед Рашфорда и вынудил Мартинеса совершить великолепный подкат за пределами своей штрафной, а после того, как вратарь "Виллы" удачно отразил удар от португальца, "Юнайтед", наконец, отыграл один гол. К гневу Унаи Эмери, игрок "Астон Виллы" Диего Карлос неудачно сыграл в обороне, а Фернандеш набросился на мяч и отбил его на Рашфорда. Подача Рашфорда на дальнюю штангу была идеальной, и Гарначо реализовал удар.

На этот раз гол был засчитано, и ответный бой начался. Гарначо стал катализатором замечательного возвращения, и его второй гол был забит на 71-й минуте с парой удачных подборов, которые стали наградой за его настрой и настойчивость в трудную ночь. Молодой вингер начал атаку с паса на Фернандеша, чей прострел был отражен обратно на Гарначо, что привело к голу прямо из штрафной, а касание защитника помогло обойти Эмилиано Мартинеса».

Гарначо — будущая суперзведа

Автор Sky Sports Зинни Босвелл тоже славит молодого аргентинца, который вдохновил свою команду на камбэк.

«"Слишком много людей говорят о нападающих Манчестер Юнайтед". Таково было резкое послание Алехандро Гарначо, которое ясно прослеживалось через радостное послематчевое интервью, которое он дал на "Олд Траффорд" после того, как вдохновил свою команду на впечатляющий камбэк.

До потрясающего результата во вторник нападающие "Юнайтед" забили всего четыре гола с игры в лиге. Что бы ни говорил Гарначо, это недостаточно хорошо, но надо отдать должное 19-летнему игроку и его товарищам по команде за идеальный ответ. Он был крайне необходим.

После неудачного субботнего поражения от "Вест Хэма" два ранних гола "Астон Виллы" могли легко привести к тому, что "Юнайтед" выбросит белый флаг. Возможно, они бы так и сделали, если бы не неустанная работа Гарначо, который в последние минуты встречи рухнул от судорог в сведенных ногах, настолько много работы он выполнил.

Вингеру пришлось смириться с тем, что его первый гол был отменен из-за офсайда. В тот момент казалось, что засуха "Юнайтед" никогда не закончится. Однако настойчивость Гарначо гарантировала, что это произойдет. Его юношеский энтузиазм воодушевлял его товарищей по команде и толпу.

Прежде чем Гарначо в конце концов забил гол, "Юнайтед" не забивал более 420 минут. Его слова рисуют картину разочарования и пристального внимания, которым подверглись он и его коллеги. Это сделало камбэк еще более сладким.

Гарначо, завершивший игру с двумя голами, говорит, что это был один из лучших вечеров в его жизни. Можно предположить, что он не надолго остается таковым. Аргентинец превращается в следующую суперзвезду "Юнайтед".».

Почему «Вилла» так сильна при стандартах?

Автор The Atletic Джейкоб Тансвелл отмечает, что бирмингемский клуб успешно реализовал два стандартных положения в первом тайме — и это не впервые в сезоне.

«В каком-то смысле второй гол Виллы подчеркнул их сплоченность и поддержку методов своего тренера. Забит Дендонкером после того, как Эзри Конса первоначально действовал как блокирующий, не позволяя Кобби Майну закрыть Клемента Лангле, которому затем удалось освободиться на дальней штанге и скинуть мяч на Дендонкера.

Эмери отпраздновал победу вместе с тренером по стандартным положениям Остином Макфи, человеком, ответственным за успех, стоявший за угрозой Виллы при игре на стандартах. Их тренерский штаб под руководством Макфи рассматривает ситуации с штрафными как возможность придумать и составить список хореографических упражнений перед каждой игрой.

Разнообразие их обширно и требует от игроков запомнить каждую последовательность до мельчайших деталей. За четыре месяца пребывания Эмери во главе команды в прошлом сезоне 26 процентов голов "Виллы" были забиты со стандартов, и они продолжают оставаться надежным источником голов, ведь оба гола на "Олд Траффорд" были забиты со стандартов.

"Вилла" не является самой крупной и устрашающей командой при игре в воздухе, но она полагается на стандартные триггеры со стороны исполняющего и ротации игроков в поисках свободного пространства, и эти незначительные успехи — с голами здесь и против "Тоттенхэма" в ноябре — имеют решающее значение, особенно на выезде, когда команда не хватает контроля в матчах.

В этом сезоне они забили семь голов со стандартов, и постоянные вариации поддерживают успех, даже несмотря на то, что на этот раз команда Эмери не смогла удержать три очка».