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    Сможет ли «Манчестер Сити» разгромить «Шеффилд Юнайтед»?

    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, АПЛ, 30 декабря 2023 года

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    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Декабря 2023 года

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» продолжают претендовать на самые высокие места и в этом сезоне. Действующие победители чемпионата Англии и Суперкубка Англии, а также Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира пока что располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.

    «Голубые» после восемнадцати игр имеют в своем активе 37 пунктов. Коллектив из Манчестера на пять баллов отстает от лидера, но имеет игру в запасе. Выше располагаются «Ливерпуль», «Арсенал» и «Астон Вилла». Манчестерцы смогли 43 раза (больше всех в лиге) поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед

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    Также «Сити» уже вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (0:1), а в Кубке страны вскоре сыграет против «Хаддерсфилда». В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» уверенно выиграл свою группу с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой», пробившись в плей-офф, где сыграют против «Копенгагена».

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    В последней игре подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли «Эвертон» (3:1), а до этого сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). Перед этим также была победа в матче с «Лутоном» (2:1), поражение от «Астон Виллы» и ничейный исход с «Тоттенхэмом» (3:3).

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Клинки» борются за выживание в текущем сезоне чемпионата Англии. Вторая команда прошлого сезона Чемпионшипа пока что идет на последнем месте в турнирной таблице. В активе «Юнайтед» всего 9 очков. Отставание от спасительной зоны уже составляет сем баллов.

    Команда из Шеффилда смогла только пятнадцать (меньше всех в лиге) раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила целых 47 (больше всех в лиге) мячей. Коллектив до последнего будет бороться за выживание и главной задачей остается сохранение прописки в элите.

    «Шеффилд Юнайтед» уже давно вылетел из Кубка английской лиги, еще на стадии 1/32 финала в родных стенах в серии послематчевых пенальти уступив скромному «Линкольну». В Кубке Англии команда скоро стартует противостоянием с «Гиллингемом».

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    • Подопечные Криса Уайлдера в последних играх уступили «Лутону» (2:3) и сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1), а до этого проиграли «Челси» (0:2) и выиграли у «Брентфорда» (1:0). Перед этим же были поражения от «Ливерпуля» (0:2), «Бернли» (0:5) и «Борнмута» (1:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают поставить за 1.09.

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    На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают 30.00, ничья оценена в 11.50.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Также поставим на то, что «Манчестер Сити» сможет добыть победу минимум в три мяча.

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    «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Манчестер Сити» разгромить «Шеффилд Юнайтед»?
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