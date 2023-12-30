«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают претендовать на самые высокие места и в этом сезоне. Действующие победители чемпионата Англии и Суперкубка Англии, а также Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира пока что располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.

«Голубые» после восемнадцати игр имеют в своем активе 37 пунктов. Коллектив из Манчестера на пять баллов отстает от лидера, но имеет игру в запасе. Выше располагаются «Ливерпуль», «Арсенал» и «Астон Вилла». Манчестерцы смогли 43 раза (больше всех в лиге) поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед 1X2Новым игрокам 1.0912.5027.00Бонус$9500

Также «Сити» уже вылетел из Кубка английской лиги, уступив «Ньюкаслу» (0:1), а в Кубке страны вскоре сыграет против «Хаддерсфилда». В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» уверенно выиграл свою группу с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой», пробившись в плей-офф, где сыграют против «Копенгагена».

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В последней игре подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли «Эвертон» (3:1), а до этого сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). Перед этим также была победа в матче с «Лутоном» (2:1), поражение от «Астон Виллы» и ничейный исход с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» борются за выживание в текущем сезоне чемпионата Англии. Вторая команда прошлого сезона Чемпионшипа пока что идет на последнем месте в турнирной таблице. В активе «Юнайтед» всего 9 очков. Отставание от спасительной зоны уже составляет сем баллов.

Команда из Шеффилда смогла только пятнадцать (меньше всех в лиге) раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила целых 47 (больше всех в лиге) мячей. Коллектив до последнего будет бороться за выживание и главной задачей остается сохранение прописки в элите.

«Шеффилд Юнайтед» уже давно вылетел из Кубка английской лиги, еще на стадии 1/32 финала в родных стенах в серии послематчевых пенальти уступив скромному «Линкольну». В Кубке Англии команда скоро стартует противостоянием с «Гиллингемом».

Подопечные Криса Уайлдера в последних играх уступили «Лутону» (2:3) и сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1), а до этого проиграли «Челси» (0:2) и выиграли у «Брентфорда» (1:0). Перед этим же были поражения от «Ливерпуля» (0:2), «Бернли» (0:5) и «Борнмута» (1:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают поставить за 1.09.

На викторию «Шеффилд Юнайтед» дают 30.00, ничья оценена в 11.50.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

Также поставим на то, что «Манчестер Сити» сможет добыть победу минимум в три мяча.