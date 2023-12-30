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    Оторвется ли «Эшторил» от зоны вылета?

    «Эшторил» — «Фаренсе». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Фаренсе»
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    «Эшторил» демонстрирует хорошую форму
    30 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Португалии «Эшторил» сыграет против «Фаренсе». Начало игры запланировано на 18:30 по мск. «Эшторил» — «Фаренсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Декабря 2023 года
    Эшторил
  • Португалия. Примера
    •  Эшторил 18:30 Фаренсе Фаренсе
  • Португалия. Примера
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    «Эшторил»

    «Эшторил» после 14-ти туров занимает 14-ю позицию, опережая зону вылета на два очка, а значит вся борьба за спасение в элите для него впереди.

    Команда также выступает в Кубке Португалии, где смогла выйти в 1/8 финала турнира, обыграв на предыдущей стадии заштатную «Мафру» со счетом 2:1.

    Коэффициенты матча Эшторил — Фаренсе

    1X2Новым игрокам
  • 1.973.803.55Бонус$9500
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    Еще более успешно для клуб складывается текущий розыгрыш Кубка португальской Лиги. В групповом раунде ему удалось обставить сам «Порту», и теперь он сыграет в полуфинале с «Бенфикой».

    Все прогнозы на футбол

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знал поражений при двух победах и одной ничьей — в прошлой игре, так что у него хорошая форма.

    «Фаренсе»

    После 14-ти матчей чемпионата «Фаренсе» занимает восьмое место, опережая зону вылета на шесть очков, а значит вопрос ее спасения в элите еще не решен полностью.

    Команда уже давно не выступает в Кубке Португалии, где не смогла пройти третий раунд турнира, проиграв на данной стадии турнира в выездном матче заштатной «Вилаверденсе» (2:3).

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    • Клуб также вылетел из Кубка португальской Лиги. Ему не удалось выйти из группы, которую выиграл «Спортинг». Опередить удалось только «Тонделу».

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на национальный чемпионат, при двух ничьих и одном поражении, так что у гостей не лучшая форма, а значит и шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Эшторил», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Фаренсе» оценивается в 3,55, ничья — в 3,80.

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    В пяти из семи последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Эшторил» победит за 1,97.

    Еще один вариант ставки — «Эшторил» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 3,00, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Эшторил» — «Фаренсе»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Эшторил» от зоны вылета?
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