30 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Португалии «Эшторил» сыграет против «Фаренсе». Начало игры запланировано на 18:30 по мск. «Эшторил» — «Фаренсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эшторил»

«Эшторил» после 14-ти туров занимает 14-ю позицию, опережая зону вылета на два очка, а значит вся борьба за спасение в элите для него впереди.

Команда также выступает в Кубке Португалии, где смогла выйти в 1/8 финала турнира, обыграв на предыдущей стадии заштатную «Мафру» со счетом 2:1.

Коэффициенты матча Эшторил — Фаренсе 1X2Новым игрокам 1.973.803.55Бонус$9500

Еще более успешно для клуб складывается текущий розыгрыш Кубка португальской Лиги. В групповом раунде ему удалось обставить сам «Порту», и теперь он сыграет в полуфинале с «Бенфикой».

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В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знал поражений при двух победах и одной ничьей — в прошлой игре, так что у него хорошая форма.

«Фаренсе»

После 14-ти матчей чемпионата «Фаренсе» занимает восьмое место, опережая зону вылета на шесть очков, а значит вопрос ее спасения в элите еще не решен полностью.

Команда уже давно не выступает в Кубке Португалии, где не смогла пройти третий раунд турнира, проиграв на данной стадии турнира в выездном матче заштатной «Вилаверденсе» (2:3).

Клуб также вылетел из Кубка португальской Лиги. Ему не удалось выйти из группы, которую выиграл «Спортинг». Опередить удалось только «Тонделу».

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на национальный чемпионат, при двух ничьих и одном поражении, так что у гостей не лучшая форма, а значит и шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Эшторил», коэффициент на победу которого равен 1,97. Успех «Фаренсе» оценивается в 3,55, ничья — в 3,80.

В пяти из семи последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Эшторил» победит за 1,97.

Еще один вариант ставки — «Эшторил» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 3,00, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.