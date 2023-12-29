«Вест Бромвич»
«Дрозды» подошли к поединку после минимальной победы над «Норвичем» на своем поле. Они опередили соперника на один мяч, выиграв 1:0 и набрали 39 очков. Теперь клуб занимает 5-е место в таблице, в зоне плей-офф.
В декабре для хозяев это была вторая победа. Ранее на выезде они обыграли «Ротерхэм» со счетом 2:0. В целом за месяц «Вест Бром» провел 6 поединков, 3 из которых он проиграл.
Коэффициенты матча Вест Бромвич — Лидс
Из последних результатов также нужно отметить ничью 1:1 со «Сток Сити» и поражение от «Мидлсбро» 0:1, которое клуб потерпел на «Риверсайде».
«Вест Бромвич» можно назвать домашней командой, так как она в 12 играх на «Хоторнс» он выиграл 7 раз, проиграв при этом всего 2 поединка.
«Лидс»
«Павлины» находится на строчку выше оппонента. На их счету 45 очков, поэтому в случае поражения они в любом случае останутся на своем месте. Отметим, что клуб проиграл 2 из 4 последних матчей в турнире.
В прошлом туре «Лидс» потерпел 5-е поражение в этом сезоне, уступив на выезде «Престону» 1:2. До этого несколько туров назад он проиграл в гостях «Сандерленду» 0:1.
Таким образом, гости проиграли уже второй выездной поединок подряд. Но несмотря на это, они остаются в числе лидеров по гостевым показателям выступлений. В 12 выездах «Лидс» проиграл 5 и выиграл 5 матчей.
Помимо неудач отметим также и хорошие моменты. К примеру, «Лидс» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:0. Ничью 1:1 с «Ковентри», которая была после неудачи в Сендерленде, также можно считать положительным моментом.
Прогноз и ставка
За 3.10 выставлена победа «Вест Бромвича», за 2.19 можно взять победу «Лидса». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.
Оценивать команды по текущим результатам сложно. Обе идут практически одинаково. Однако у «Лидса» есть перевес в очной серии. «Павлины» выиграли 4 матча из 6 против «Вест Брома» и не проигрывают ему уже 6 встреч.
Гостям очень нужна победа после неудачи в Престоне. Будем считать, что для него «дрозды» — удобный соперник. Ставка на победу «Лидса».