ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагИзменить подход к трансферам и верить в Тен Хага. Пять задач для нового руководства «МЮ» Рафаэль ВаранВаран и еще пять игроков, которые помогут «Реалу» решить кадровые проблемы Ислам Махачев5 нестандартных соперников для Ислама Махачева
  • 01:10
    • «Манчестер Сити» в волевом стиле победил «Эвертон»
  • 00:32
    • «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас», забив гол на 89-й минуте
  • 00:29
    • Канада забросила 10 шайб в ворота Латвии на молодежном чемпионате мира
  • 23:10
    • Алькарас обыграл Джоковича в выставочном матче в Эр-Рияде
  • 21:59
    • СКА всухую обыграл ЦСКА в Москве
    Все новости спорта

    «Лидс» прервет выездную серию?

    «Вест Бромвич» — «Лидс». Ставки (к. 2.19) и прогноз на чемпионат Англии 29 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Бромвич Прогнозы на Лидс
    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Лидс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Лидса»
    29 декабря «Вест Бромвич» примет «Лидс» в рамках 25-го тура британского Чемпионшипа. Матч начнется в 23:15 по мск. «Вест Бромвич» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:15 Лидс Лидс
  • Лидс
    •

    «Вест Бромвич»

    «Дрозды» подошли к поединку после минимальной победы над «Норвичем» на своем поле. Они опередили соперника на один мяч, выиграв 1:0 и набрали 39 очков. Теперь клуб занимает 5-е место в таблице, в зоне плей-офф.

    В декабре для хозяев это была вторая победа. Ранее на выезде они обыграли «Ротерхэм» со счетом 2:0. В целом за месяц «Вест Бром» провел 6 поединков, 3 из которых он проиграл.

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Лидс

    1X2Новым игрокам
  • 3.203.352.25Бонус$9500
    •

    Из последних результатов также нужно отметить ничью 1:1 со «Сток Сити» и поражение от «Мидлсбро» 0:1, которое клуб потерпел на «Риверсайде».

    Все прогнозы на футбол

    «Вест Бромвич» можно назвать домашней командой, так как она в 12 играх на «Хоторнс» он выиграл 7 раз, проиграв при этом всего 2 поединка.

    «Лидс»

    «Павлины» находится на строчку выше оппонента. На их счету 45 очков, поэтому в случае поражения они в любом случае останутся на своем месте. Отметим, что клуб проиграл 2 из 4 последних матчей в турнире.

    В прошлом туре «Лидс» потерпел 5-е поражение в этом сезоне, уступив на выезде «Престону» 1:2. До этого несколько туров назад он проиграл в гостях «Сандерленду» 0:1.

  • 10 главных неудачников 2023 года
  • Кто провалился больше в уходящем году?
  • 26/12/2023

    • Таким образом, гости проиграли уже второй выездной поединок подряд. Но несмотря на это, они остаются в числе лидеров по гостевым показателям выступлений. В 12 выездах «Лидс» проиграл 5 и выиграл 5 матчей.

    Помимо неудач отметим также и хорошие моменты. К примеру, «Лидс» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:0. Ничью 1:1 с «Ковентри», которая была после неудачи в Сендерленде, также можно считать положительным моментом.

    Прогноз и ставка

    За 3.10 выставлена победа «Вест Бромвича», за 2.19 можно взять победу «Лидса». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Оценивать команды по текущим результатам сложно. Обе идут практически одинаково. Однако у «Лидса» есть перевес в очной серии. «Павлины» выиграли 4 матча из 6 против «Вест Брома» и не проигрывают ему уже 6 встреч.

    Гостям очень нужна победа после неудачи в Престоне. Будем считать, что для него «дрозды» — удобный соперник. Ставка на победу «Лидса».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Брисбен Роар
  • Футбол
  • Сегодня в 11:45
    •  3.62
  • Прогноз на матч Прачуап — Бурирам Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бангкок Гласс — Чианграй Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чонбури — Бангкок Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Мумбаи Сити — Ченнаин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  5.18
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вест Бромвич» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. «Лидс» прервет выездную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры