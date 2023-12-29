29 декабря «Вест Бромвич» примет «Лидс» в рамках 25-го тура британского Чемпионшипа. Матч начнется в 23:15 по мск. «Вест Бромвич» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вест Бромвич»

«Дрозды» подошли к поединку после минимальной победы над «Норвичем» на своем поле. Они опередили соперника на один мяч, выиграв 1:0 и набрали 39 очков. Теперь клуб занимает 5-е место в таблице, в зоне плей-офф.

В декабре для хозяев это была вторая победа. Ранее на выезде они обыграли «Ротерхэм» со счетом 2:0. В целом за месяц «Вест Бром» провел 6 поединков, 3 из которых он проиграл.

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Из последних результатов также нужно отметить ничью 1:1 со «Сток Сити» и поражение от «Мидлсбро» 0:1, которое клуб потерпел на «Риверсайде».

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«Вест Бромвич» можно назвать домашней командой, так как она в 12 играх на «Хоторнс» он выиграл 7 раз, проиграв при этом всего 2 поединка.

«Лидс»

«Павлины» находится на строчку выше оппонента. На их счету 45 очков, поэтому в случае поражения они в любом случае останутся на своем месте. Отметим, что клуб проиграл 2 из 4 последних матчей в турнире.

В прошлом туре «Лидс» потерпел 5-е поражение в этом сезоне, уступив на выезде «Престону» 1:2. До этого несколько туров назад он проиграл в гостях «Сандерленду» 0:1.

Таким образом, гости проиграли уже второй выездной поединок подряд. Но несмотря на это, они остаются в числе лидеров по гостевым показателям выступлений. В 12 выездах «Лидс» проиграл 5 и выиграл 5 матчей.

Помимо неудач отметим также и хорошие моменты. К примеру, «Лидс» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:0. Ничью 1:1 с «Ковентри», которая была после неудачи в Сендерленде, также можно считать положительным моментом.

Прогноз и ставка

За 3.10 выставлена победа «Вест Бромвича», за 2.19 можно взять победу «Лидса». На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

Оценивать команды по текущим результатам сложно. Обе идут практически одинаково. Однако у «Лидса» есть перевес в очной серии. «Павлины» выиграли 4 матча из 6 против «Вест Брома» и не проигрывают ему уже 6 встреч.

Гостям очень нужна победа после неудачи в Престоне. Будем считать, что для него «дрозды» — удобный соперник. Ставка на победу «Лидса».