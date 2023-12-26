«Уотфорд»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за выход в плей-офф. «Уотфорд» на текущий момент осел на 7 позиции.
Отставание от топ-6 составляет всего 2 очка. Да и вообще, «шершни» в аспекте борьбы за выход в АПЛ являются опытными бойцами.
Коэффициенты матча Уотфорд — Бристоль Сити
В минувшем туре чемпионата «Уотфорд» добыл важнейшие три очка. Команда переиграла крепкий «Блэкберн» (2:1).
Поединки с бристольцами для команды традиционно проходят удачно. Из пяти последних очных встреч выиграно три.
И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться тремя очками. Тем более, с реализацией у «шершней» относительный порядок.
«Бристоль Сити»
Эта команда проводит привычно блеклый сезон. «Бристоль Сити» находится на 12 месте в Чемпионшипе.
Главной проблемой команды является слабый уровень реализации. В 23 матчах бристольцы настреляли всего 26 мячей.
В минувшем туре «Бристоль Сити» добыл три очка. В родных стенах бристольцы переиграли ершистый «Халл» (3:2).
Причем эта виктория стала для команды второй подряд. Да и вообще, бристольцы отличаются относительно надежными тылами.
Наверняка «Бристоль Сити» будет пытаться зацепиться за очки. Гости явно будут действовать вторым номером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уотфорда» предлагают — 1.98.
На викторию «Бристоль Сити» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.46.
Обе команды неплохо смотрелись в последних матчах, и
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 3.08.