Во вторник, 26 декабря, в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа «Саутгемптон» на своем поле сыграет против «Суонси». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Саутгемптон» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» находится на четвертой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Англии. У клуба на счету 42 очка и отставание от третьего «Лидса» в три пункта при игре в запасе.

«Святые» последний раз проигрывали в рамках Чемпионшипа еще в конце сентября, уступив тогда на выезде «Мидлсбро» 1:2. И после они выдали 14-матчевую серию без фиаско, в которой добились девяти побед.

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В своей последней проведенной встрече первенства коллектив в родных стенах разгромил «Блэкберн» со счетом 4:0. В двух же предыдущих турах он расписал гостевые мировые по 1:1 с «Уотфордом» и «Ковентри».

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У «Саутгемптона» семь викторий за 11 домашних матчей в текущем чемпионате. Также в родных стенах он еще по два раза играл вничью и терпел фиаско.

«Суонси»

«Суонси» с 28 зачетными пунктами находится в середине турнирной таблице Чемпионшипа. И от зоны плей-офф, и от зоны вылета команду отделяет восемь баллов.

Валлийцы в целом неплохо проводят свой последний отрезок из пяти игр первенства. В этот период они потерпели одно фиаско, дважды выиграли и дважды играли вничью.

В прошлом туре чемпионата «лебеди» на своей территории справились с соседом по турнирке «Престоном» 2:1, а игровым днем ранее они уступили дома 1:2 «Мидлсбро».

Вдали от дома «Суонси» в текущем розыгрыше Чемпионшипа выиграл четыре поединка из 11 проведенных, два матча еще свел вничью и пять игр проиграл.

В пяти последних очных противостояниях этих коллективов дважды побеждали «святые» два раза была ничья и раз сильнее оказались валлийцы. В трех этих матча забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемтона» предлагают — 1.48.

На викторию «Суонси» дают — 6.25, ничья оценена — в 4.65.

От данной встречи в первую очередь ждем верхового исхода, так как эти команды очень уж результативно выступают в своем последнем отрезке.

Плюс к этому ставим также на уверенный выигрыш хозяев поля.