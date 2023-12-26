«Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Плимутом» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Кардифф Сити» — «Плимут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кардифф Сити»

Эта команда в нынешнем сезоне ни на что серьезное не претендует. «Кардифф Сити» на текущий момент занимает 10 место в таблице.

Главной проблемой «Кардифф Сити» является нестабильность результатов. В 23 поединках команда уступила уже 10 раз.

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В минувшем туре чемпионата «Кардифф Сити» добыл важнейшие три очка. Валлийцы переиграли «Шеффилд Уэнсдей» (2:1).

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Поединки с «Плимутом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч проиграно две при трех викториях.

И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться тремя очками. Тем более, соперник слишком часто пропускает.

«Плимут»

Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. «Плимут» находится на 17 месте, выиграв всего в 7 матчах из 23.

А вот пропускают «пилигримы» чересчур часто — 38 раз. При этом с атакой у команды относительный порядок: 37 забитых мячей.

В минувшем туре «Плимут» добыл один зачетный пункт. Команда дома не смогла переиграть «Бирмингем» (3:3).

Правда, до того команда выиграла у «Ротерхэма» (3:2). Впрочем, ошибки в обороне все равно не дают «пилигримам» претендовать на что-то существенное.

Наверняка «Плимут» будет стремиться зацепиться за очки. При неплохой атаке можно рассчитывать на успешный вояж.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кардифф Сити» предлагают — 2.00.

На викторию «Плимута» дают — 3.63, ничья оценена — в 3.64.

Валлийцы по игре выглядят монолитнее , к тому же должны воспользоваться проблемами соперника.

Наш прогноз — Победа «Кардифф Сити». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.05.