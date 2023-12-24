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    Быстрая вендетта от «Карабаха»?

    «Зиря» — «Карабах». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 24 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Карабах»
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    Гурбан Гурбанов
    «Зиря» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 17:30 мск. «Зиря» — «Карабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 24 Декабря 2023 года
    Зиря
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Зиря 17:30 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Зиря»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Зиря» находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Вот только за чемпионство команде пободаться не судьба. Отставание от «Карабаха» уже составляет 9 очков.

    В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Зиря» сенсационно уступила скромнейшему «Турану» (0:1).

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    А вот в Кубке страны удалось пройти в следующий раунд. «Зиря» быстро отдала должок тому же «Турану» (2:1).

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой лидеру. Причем «Зиря» в поединке первого круга на выезде минимально одолела агдамцев.

    «Карабах»

    Команду Гурбана Гурбанова уже вряд ли кто-то остановит. «Карабах» несется в чемпионы, фактически не встречая конкуренции.

    С реализацией у агдамцев полнейший ажур. В 17 матчах чемпионата они настреляли 44 мяча в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела ударно. «Карабах» дома легко справился с «Нефтчи» (2:0).

    В Кубке Азербайджана агдамцы вышли в 1/4 финала. Правда, с МОИКом пришлось изрядно помучаться (1:0).

    Наверняка «Карабах» будет действовать с позиции силы. Команда Гурбанова мотивирована поквитаться за неудачу в первом круге.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Зири» дают — 5.05, ничья оценена — в 3.84.

    Гости явно сильнее всех в лиге, к тому же наверняка помнят о поражении от «Зири» в первом круге.

    Наш прогноз — Победа «Карабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.

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    «Зиря» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 24.12.2023. Прогнозы на футбол. Быстрая вендетта от «Карабаха»?
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