«Зиря» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 17:30 мск. «Зиря» — «Карабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Зиря»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Зиря» находится на 2 месте турнирной таблицы.

Вот только за чемпионство команде пободаться не судьба. Отставание от «Карабаха» уже составляет 9 очков.

В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Зиря» сенсационно уступила скромнейшему «Турану» (0:1).

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А вот в Кубке страны удалось пройти в следующий раунд. «Зиря» быстро отдала должок тому же «Турану» (2:1).

И уж наверняка хозяева постараются дать бой лидеру. Причем «Зиря» в поединке первого круга на выезде минимально одолела агдамцев.

«Карабах»

Команду Гурбана Гурбанова уже вряд ли кто-то остановит. «Карабах» несется в чемпионы, фактически не встречая конкуренции.

С реализацией у агдамцев полнейший ажур. В 17 матчах чемпионата они настреляли 44 мяча в ворота соперников.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела ударно. «Карабах» дома легко справился с «Нефтчи» (2:0).

В Кубке Азербайджана агдамцы вышли в 1/4 финала. Правда, с МОИКом пришлось изрядно помучаться (1:0).

Наверняка «Карабах» будет действовать с позиции силы. Команда Гурбанова мотивирована поквитаться за неудачу в первом круге.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.62.

На викторию «Зири» дают — 5.05, ничья оценена — в 3.84.

Гости явно сильнее всех в лиге , к тому же наверняка помнят о поражении от «Зири» в первом круге.

Наш прогноз — Победа «Карабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.