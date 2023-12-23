«Лутон Таун»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. «Лутон Таун» на текущий момент занимает 18 место в таблице.
Главной проблемой «Лутон Тауна» является слабая атака. В 16 поединках команда сумела отличиться всего 17 раз.
Коэффициенты матча Лутон Таун — Ньюкасл
В минувшем туре чемпионата «Лутон Таун» снова не сумел разжиться очками. Дома команда уступила «Манчестер Сити» (1:2).
Поединки с «Ньюкаслом» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных встреч проиграно две при одной ничьей.
И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. Тем более, «сороки» явно не блещут стабильностью результатов.
«Ньюкасл»
Эта команда все никак не включится в борьбу за чемпионский титул. «Ньюкасл» находится на 6 месте, отставая от пятого на 4 очка.
А вот проигрывают «сороки» слишком часто: 6 раз в 17 матчах АПЛ. Да и лазарет команды давно переполнен.
В минувшем туре «Ньюкасл» добыл три зачетных пункта. Дома «сороки» учинили разгром «Фулхэму» (3:0).
Правда, после того команда вылетела из Кубка английской лиги. В серии пенальти «сороки» уступили путевку в полуфинал «Челси».
Наверняка «Ньюкасл» будет активно атаковать. Гости имеют качественный кадровый потенциал, да и по игре выглядят убедительнее аутсайдера.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.71.
На викторию «Лутон Тауна» дают — 5.19, ничья оценена — в 4.22.
Гости по игре выглядят монолитнее, и
Наш прогноз — Победа «Ньюкасла» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.