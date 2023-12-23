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    «Лутон Таун» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, АПЛ, 23 декабря 2023 года

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    Мигель Альмирон
    «Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 18:00 мск. «Лутон Таун» — «Ньюкасл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Декабря 2023 года
    Лутон Таун
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    «Лутон Таун»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. «Лутон Таун» на текущий момент занимает 18 место в таблице.

    Главной проблемой «Лутон Тауна» является слабая атака. В 16 поединках команда сумела отличиться всего 17 раз.

    Коэффициенты матча Лутон Таун — Ньюкасл

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    В минувшем туре чемпионата «Лутон Таун» снова не сумел разжиться очками. Дома команда уступила «Манчестер Сити» (1:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки с «Ньюкаслом» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных встреч проиграно две при одной ничьей.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. Тем более, «сороки» явно не блещут стабильностью результатов.

    «Ньюкасл»

    Эта команда все никак не включится в борьбу за чемпионский титул. «Ньюкасл» находится на 6 месте, отставая от пятого на 4 очка.

    А вот проигрывают «сороки» слишком часто: 6 раз в 17 матчах АПЛ. Да и лазарет команды давно переполнен.

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    • В минувшем туре «Ньюкасл» добыл три зачетных пункта. Дома «сороки» учинили разгром «Фулхэму» (3:0).

    Правда, после того команда вылетела из Кубка английской лиги. В серии пенальти «сороки» уступили путевку в полуфинал «Челси».

    Наверняка «Ньюкасл» будет активно атаковать. Гости имеют качественный кадровый потенциал, да и по игре выглядят убедительнее аутсайдера.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Лутон Тауна» дают — 5.19, ничья оценена — в 4.22.

    Гости по игре выглядят монолитнее, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Ньюкасла» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Лутон Таун» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. «Сороки» мгновенно заклюют аутсайдера
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