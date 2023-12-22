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    Кто окажется дальше от зоны вылета?

    «Сассуоло» — «Дженоа». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Дженоа»
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    «Сассуоло» — фаворит матча
    22 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Сассуоло» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Сассуоло» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:30 Дженоа Дженоа
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» по итогам 16-ти туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Серии А с отрывом в четыре очка от зоны вылета, поэтому для него есть реальная опасность понижения в классе.

    Также команда участвует в Кубке Италии, где сумела выйти в 1/8 финала благодаря победам над «Козенцой» (5:2) в дополнительное время и «Специей» (0:0) по пенальти.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Дженоа

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  • 2.203.453.45Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на итальянское первенство, «нероверди» довольствовали ничьей, которая зафиксирована в дуэли с «Удинезе» (2:2).

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка (все — в рамках Серии А) при двух поражениях и одной ничьей, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

    «Дженоа»

    После 16-ти туров чемпионата Италии «Дженоа» находится на 14-й позиции, опережая зону вылета на те же четыре очка, что и соперник.

    В отличие от соперника, генуэзцы уже не участвуют в Кубке Италии, где после побед над «Моденой» (4:3) и в дополнительное время над «Реджаной» (2:1) уступили в 1/8 финала «Лацио» (0:1).

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    • В своем последнем матче клуб одержал минимальную победу в рамках национального чемпионата. На своем поле он обыграл «Гранаду» (1:0), забив единственный мяч на 20-й минуте.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что форма гостей еще хуже, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Дженоа» оценивается в 3,35, ничья — в 3,45.

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    В шести последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,93.

    Еще один вариант ставки — «Сассуоло» выиграет за 2,15, ведь хозяева банально лучше помнят, что такое победы, и при этом играют дома.

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    «Сассуоло» — «Дженоа»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. Кто окажется дальше от зоны вылета?
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