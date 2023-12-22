22 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Сассуоло» и «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Сассуоло» — «Дженоа»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сассуоло»

«Сассуоло» по итогам 16-ти туров занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Серии А с отрывом в четыре очка от зоны вылета, поэтому для него есть реальная опасность понижения в классе.

Также команда участвует в Кубке Италии, где сумела выйти в 1/8 финала благодаря победам над «Козенцой» (5:2) в дополнительное время и «Специей» (0:0) по пенальти.

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В своем последнем матче, который пришелся на итальянское первенство, «нероверди» довольствовали ничьей, которая зафиксирована в дуэли с «Удинезе» (2:2).

Все прогнозы на Серию А

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка (все — в рамках Серии А) при двух поражениях и одной ничьей, так что форма хозяев оставляет желать лучшего.

«Дженоа»

После 16-ти туров чемпионата Италии «Дженоа» находится на 14-й позиции, опережая зону вылета на те же четыре очка, что и соперник.

В отличие от соперника, генуэзцы уже не участвуют в Кубке Италии, где после побед над «Моденой» (4:3) и в дополнительное время над «Реджаной» (2:1) уступили в 1/8 финала «Лацио» (0:1).

В своем последнем матче клуб одержал минимальную победу в рамках национального чемпионата. На своем поле он обыграл «Гранаду» (1:0), забив единственный мяч на 20-й минуте.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что форма гостей еще хуже, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 2,15. Успех «Дженоа» оценивается в 3,35, ничья — в 3,45.

В шести последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,93.

Еще один вариант ставки — «Сассуоло» выиграет за 2,15, ведь хозяева банально лучше помнят, что такое победы, и при этом играют дома.