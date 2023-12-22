«Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Иттифаком» в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 18:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Наср»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь мощно. «Аль-Наср» находится на 2 месте таблицы, отставая от лидера на 10 очков.

Причем с реализацией у команды по традиции полный порядок. В 16 поединках чемпионата Саудовской Аравии забито 43 мяча.

В предыдущем туре команда переиграла «Аль-Рияд» (4:1). Да и Криштиану Роналду настрелял уже 16 мячей.

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Матчи с «Аль-Иттифаком» для команды также складываются сложно. Из пяти последних поединков соперники по разу огорчили друг друга.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Аль-Наср» на всех парах мчится за ушедшим в отрыв «Аль-Хилялем».

«Аль-Иттифак»

Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «Аль-Иттифак» на текущий момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 17 матчах игроки «Аль-Иттифака» отправили лишь 20 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Иттифак» в родных стенах уступил «Аль-Таавуну» (0:2).

Последняя виктория в чемпионате случилась еще в конце октября. Да и вообще, нынешний цикл команде откровенно не удается.

Наверняка «Аль-Иттифак» постарается зацепиться за очки. Вот только в такой исход совсем не верится: слишком уж силен и мотивирован оппонент.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.29.

На викторию «Аль-Иттифака» дают — 8.60, ничья оценена — в 5.45.

Команда Роналду борется за первое место, и явно будет максимально активно атаковать .

Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.84. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.17.