«Аль-Наср»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь мощно. «Аль-Наср» находится на 2 месте таблицы, отставая от лидера на 10 очков.
Причем с реализацией у команды по традиции полный порядок. В 16 поединках чемпионата Саудовской Аравии забито 43 мяча.
В предыдущем туре команда переиграла «Аль-Рияд» (4:1). Да и Криштиану Роналду настрелял уже 16 мячей.
Матчи с «Аль-Иттифаком» для команды также складываются сложно. Из пяти последних поединков соперники по разу огорчили друг друга.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Аль-Наср» на всех парах мчится за ушедшим в отрыв «Аль-Хилялем».
«Аль-Иттифак»
Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «Аль-Иттифак» на текущий момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
В плане реализации команда выглядит бледновато. В 17 матчах игроки «Аль-Иттифака» отправили лишь 20 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Иттифак» в родных стенах уступил «Аль-Таавуну» (0:2).
Последняя виктория в чемпионате случилась еще в конце октября. Да и вообще, нынешний цикл команде откровенно не удается.
Наверняка «Аль-Иттифак» постарается зацепиться за очки. Вот только в такой исход совсем не верится: слишком уж силен и мотивирован оппонент.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.29.
На викторию «Аль-Иттифака» дают — 8.60, ничья оценена — в 5.45.
Команда Роналду борется за первое место, и
Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.84. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.17.