«Ницца»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бодро. Выше «Ниццы» сейчас только звездный ПСЖ, отставание от которого составляет 5 очков.
Главной ценностью «Ниццы» является сверхнадежная оборона. В 16 поединках команда пропустила лишь 9 мячей.
Коэффициенты матча Ницца — Ланс
В минувшем туре чемпионата «Ницца» потерпела досадную неудачу. Команда уступила ершистому «Гавру» (1:3).
Поединки с «Лансом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при одной коллизии.
И уж наверняка хозяева постараются реабилитироваться за последнюю неудачу. Правда, для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.
«Ланс»
Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. «Ланс» находится на 7 месте, сражаясь за попадание в еврокубки.
Вот только с победами у команды складывается не так, чтобы очень. В 16 поединках Лиги 1 добыто лишь 7 викторий.
В минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Ланс» дома уверенно расправился с крепким «Реймсом» (2:0).
А вот до того команда переиграла еще и «Севилью» (2:1). Правда, из Лиги чемпионов «Ланс» все равно вылетел. В Лигу Европы.
Наверняка гости постараются сыграть на своих лучших качествах. «Ланс» будет рассчитывать на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 2.34.
На викторию «Ланса» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.24.
Обе команды сильны, плюс ко всему способны прибавить, так что
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.24.