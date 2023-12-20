ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» надеется защитить титулЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»? КаземироТрансферный дайджест. 12 декабря — 18 декабря Мирра АндрееваМирра Андреева проиграла мужчине, Рублев устроил скандал, а Блинкова повторила прошлогодний результат в Лиможе
    Все новости спорта

    В Ницце будут забивать

    «Ницца» — «Ланс». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Сотока
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2023 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 23:00 Ланс Ланс
  • Ланс
    •

    «Ницца»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бодро. Выше «Ниццы» сейчас только звездный ПСЖ, отставание от которого составляет 5 очков.

    Главной ценностью «Ниццы» является сверхнадежная оборона. В 16 поединках команда пропустила лишь 9 мячей.

    Коэффициенты матча Ницца — Ланс

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.153.35Бонус$9500
    •

    В минувшем туре чемпионата «Ницца» потерпела досадную неудачу. Команда уступила ершистому «Гавру» (1:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Поединки с «Лансом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при одной коллизии.

    И уж наверняка хозяева постараются реабилитироваться за последнюю неудачу. Правда, для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    «Ланс»

    Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. «Ланс» находится на 7 месте, сражаясь за попадание в еврокубки.

    Вот только с победами у команды складывается не так, чтобы очень. В 16 поединках Лиги 1 добыто лишь 7 викторий.

  • Дауншифтинг. Морено выводил Испанию на Евро-2020, а теперь возглавил аутсайдера РПЛ
  • Все, что нужно знать об испанском тренере, которого пригласили спасать «Сочи»
  • 17/12/2023

    • В минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Ланс» дома уверенно расправился с крепким «Реймсом» (2:0).

    А вот до того команда переиграла еще и «Севилью» (2:1). Правда, из Лиги чемпионов «Ланс» все равно вылетел. В Лигу Европы.

    Наверняка гости постараются сыграть на своих лучших качествах. «Ланс» будет рассчитывать на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 2.34.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Ланса» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.24.

    Обе команды сильны, плюс ко всему способны прибавить, так что ждем обоюдоострой игры.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Юта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Калгари — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Фейсали Амман — Аль-Иттихад Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Газиантеп — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ницца» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. В Ницце будут забивать
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры