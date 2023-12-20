«Ницца» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ницца» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ницца»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бодро. Выше «Ниццы» сейчас только звездный ПСЖ, отставание от которого составляет 5 очков.

Главной ценностью «Ниццы» является сверхнадежная оборона. В 16 поединках команда пропустила лишь 9 мячей.

Коэффициенты матча Ницца — Ланс 1X2Новым игрокам 2.303.153.35Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Ницца» потерпела досадную неудачу. Команда уступила ершистому «Гавру» (1:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Поединки с «Лансом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при одной коллизии.

И уж наверняка хозяева постараются реабилитироваться за последнюю неудачу. Правда, для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации.

«Ланс»

Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. «Ланс» находится на 7 месте, сражаясь за попадание в еврокубки.

Вот только с победами у команды складывается не так, чтобы очень. В 16 поединках Лиги 1 добыто лишь 7 викторий.

В минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Ланс» дома уверенно расправился с крепким «Реймсом» (2:0).

А вот до того команда переиграла еще и «Севилью» (2:1). Правда, из Лиги чемпионов «Ланс» все равно вылетел. В Лигу Европы.

Наверняка гости постараются сыграть на своих лучших качествах. «Ланс» будет рассчитывать на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 2.34.

На викторию «Ланса» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.24.

Обе команды сильны, плюс ко всему способны прибавить, так что ждем обоюдоострой игры .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.24.