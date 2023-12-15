«Тигрес» сыграет на своем поле с «Америкой» Мехико в рамках финала плей-офф чемпионата Мексики. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 06:00 мск. «Тигрес» — «Америка» Мехико: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тигрес»

Эта команда нынешний сезон проводит хуже ожидаемого. «Тигрес» в Апертуре финишировал лишь на 3 месте.

Причем с реализацией у команды все довольно неплохо. В 17 поединках чемпионата удалось отличиться 32 раза.

В своем предыдущем матче команда сыграла вничью. «Тигрес» в полуфинале расписали мировую с «Пумас» (1:1).

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До того «тигры» минимально переиграли тот же «Пумас». Да и в первом финальном поединке команда мотивирована победить.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Тигрес» постарается соорудить некоторое преимущество перед ответной встречей.

«Америка» Мехико

Эта команда регулярный чемпионат в Апертуре провела успешно. «Америка» Мехико заняла первое место в таблице.

Причем в 17 поединках чемпионата команда проиграла лишь однажды. Да и атака вполне себе блистала: 37 забитых мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Америка» Мехико дома уступила «Атлетико» Сан-Луис (0:2), однако в первой встрече разгромила соперника куда крупнее (5:0).

Поединки с «тиграми» для команды складываются успешно. Из пяти последних матчей выиграно четыре при одном паритете.

Наверняка «Америка» Мехико будет действовать с позиции силы. Команда нынче на ходу, и ставит перед собой максимальные задачи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тигреса» предлагают — 2.52.

На викторию «Америки» Мехико дают — 2.66, ничья оценена — в 3.45.

«Тигры» явно намереваются найти бреши в оборонительных порядках гостей , и уж точно будут активными в атаке.

Наш прогноз — Победа «Тигрес». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.45.