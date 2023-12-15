«Тигрес»
Эта команда нынешний сезон проводит хуже ожидаемого. «Тигрес» в Апертуре финишировал лишь на 3 месте.
Причем с реализацией у команды все довольно неплохо. В 17 поединках чемпионата удалось отличиться 32 раза.
В своем предыдущем матче команда сыграла вничью. «Тигрес» в полуфинале расписали мировую с «Пумас» (1:1).
До того «тигры» минимально переиграли тот же «Пумас». Да и в первом финальном поединке команда мотивирована победить.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Тигрес» постарается соорудить некоторое преимущество перед ответной встречей.
«Америка» Мехико
Эта команда регулярный чемпионат в Апертуре провела успешно. «Америка» Мехико заняла первое место в таблице.
Причем в 17 поединках чемпионата команда проиграла лишь однажды. Да и атака вполне себе блистала: 37 забитых мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Америка» Мехико дома уступила «Атлетико» Сан-Луис (0:2), однако в первой встрече разгромила соперника куда крупнее (5:0).
Поединки с «тиграми» для команды складываются успешно. Из пяти последних матчей выиграно четыре при одном паритете.
Наверняка «Америка» Мехико будет действовать с позиции силы. Команда нынче на ходу, и ставит перед собой максимальные задачи.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тигреса» предлагают — 2.52.
На викторию «Америки» Мехико дают — 2.66, ничья оценена — в 3.45.
«Тигры»
Наш прогноз — Победа «Тигрес». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.45.