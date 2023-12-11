«Эмполи»
Результаты «Эмполи» в нынешнем сезоне оставляют желать лучшего. Сейчас клуб ведет борьбу за выживание. «Эмполи» располагается рядом с зоной вылета и рискует в любой момент в ней оказаться.
После 14 туров «Эмполи» занимает 17-е место в таблице Серии А. В активе команды 11 очков.
Коэффициенты матча Эмполи — Лечче
В прошедшем месяце «Эмполи» в трех встречах потерпел два поражения. Была одержана одна победа, но зато какая — над действующим чемпионом Италии! Такого никто не ожидал, но «Эмполи» 12 ноября в гостях сенсационно одолел «Наполи» со счетом 1:0.
В нынешнем сезоне «Эмполи» дома победил только один раз. Это произошло 27 сентября. Тогда команда в родных стенах взяла верх над «Салернитаной» (1:0).
«Лечче»
У «Лечче» турнирное положение немного лучше. Сейчас клуб находится на 13-м месте в таблице. Набрано 16 очков в 14 играх.
С конца октября и по сегодняшний день результаты «Лечче» весьма посредственные. Сначала клуб потерпел три поражения кряду — от «Торино» (0:1), «Пармы» (2:4) и «Ромы» (1:2). Затем последовала серия из трех ничьих.
Фанаты «Лечче» уже подзабыли, когда команда последний раз побеждала в Серии А. Это случилось 22 сентября. Тогда была обыграна «Дженоа» (1:0).
В предстоящей игре сложно выделить фаворита. Стоит отметить, что «Лечче» трудно даются выездные матчи. В текущем розыгрыше Серии А команда ни разу не победила в гостях.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эмполи» можно поставить за 2.53. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.17.
Можно сделать ставку на победу «Эмполи» с коэффициентом 2.53.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.82.