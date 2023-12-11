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    Хозяева добьются успеха в домашней игре

    «Эмполи» — «Лечче». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 11 декабря 2023 года

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    «Лечче»
    11 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А сыграют «Эмполи» и «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Эмполи» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Декабря 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:30 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Эмполи»

    Результаты «Эмполи» в нынешнем сезоне оставляют желать лучшего. Сейчас клуб ведет борьбу за выживание. «Эмполи» располагается рядом с зоной вылета и рискует в любой момент в ней оказаться.

    После 14 туров «Эмполи» занимает 17-е место в таблице Серии А. В активе команды 11 очков.

    Коэффициенты матча Эмполи — Лечче

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  • 2.553.203.00Бонус$9500
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    В прошедшем месяце «Эмполи» в трех встречах потерпел два поражения. Была одержана одна победа, но зато какая — над действующим чемпионом Италии! Такого никто не ожидал, но «Эмполи» 12 ноября в гостях сенсационно одолел «Наполи» со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    В нынешнем сезоне «Эмполи» дома победил только один раз. Это произошло 27 сентября. Тогда команда в родных стенах взяла верх над «Салернитаной» (1:0).

    «Лечче»

    У «Лечче» турнирное положение немного лучше. Сейчас клуб находится на 13-м месте в таблице. Набрано 16 очков в 14 играх.

    С конца октября и по сегодняшний день результаты «Лечче» весьма посредственные. Сначала клуб потерпел три поражения кряду — от «Торино» (0:1), «Пармы» (2:4) и «Ромы» (1:2). Затем последовала серия из трех ничьих.

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    • Фанаты «Лечче» уже подзабыли, когда команда последний раз побеждала в Серии А. Это случилось 22 сентября. Тогда была обыграна «Дженоа» (1:0).

    В предстоящей игре сложно выделить фаворита. Стоит отметить, что «Лечче» трудно даются выездные матчи. В текущем розыгрыше Серии А команда ни разу не победила в гостях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эмполи» можно поставить за 2.53. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.17.

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    Можно сделать ставку на победу «Эмполи» с коэффициентом 2.53.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.82.

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    «Эмполи» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева добьются успеха в домашней игре
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