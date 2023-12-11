11 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А сыграют «Эмполи» и «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Эмполи» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эмполи»

Результаты «Эмполи» в нынешнем сезоне оставляют желать лучшего. Сейчас клуб ведет борьбу за выживание. «Эмполи» располагается рядом с зоной вылета и рискует в любой момент в ней оказаться.

После 14 туров «Эмполи» занимает 17-е место в таблице Серии А. В активе команды 11 очков.

Коэффициенты матча Эмполи — Лечче 1X2Новым игрокам 2.553.203.00Бонус$9500

В прошедшем месяце «Эмполи» в трех встречах потерпел два поражения. Была одержана одна победа, но зато какая — над действующим чемпионом Италии! Такого никто не ожидал, но «Эмполи» 12 ноября в гостях сенсационно одолел «Наполи» со счетом 1:0.

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В нынешнем сезоне «Эмполи» дома победил только один раз. Это произошло 27 сентября. Тогда команда в родных стенах взяла верх над «Салернитаной» (1:0).

«Лечче»

У «Лечче» турнирное положение немного лучше. Сейчас клуб находится на 13-м месте в таблице. Набрано 16 очков в 14 играх.

С конца октября и по сегодняшний день результаты «Лечче» весьма посредственные. Сначала клуб потерпел три поражения кряду — от «Торино» (0:1), «Пармы» (2:4) и «Ромы» (1:2). Затем последовала серия из трех ничьих.

Фанаты «Лечче» уже подзабыли, когда команда последний раз побеждала в Серии А. Это случилось 22 сентября. Тогда была обыграна «Дженоа» (1:0).

В предстоящей игре сложно выделить фаворита. Стоит отметить, что «Лечче» трудно даются выездные матчи. В текущем розыгрыше Серии А команда ни разу не победила в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эмполи» можно поставить за 2.53. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.95. Ничья оценена — в 3.17.

Можно сделать ставку на победу «Эмполи» с коэффициентом 2.53.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.82.