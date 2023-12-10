«Лорьян»
«Лорьян» в турнирной таблице французского первенства разместился в зоне плей-офф за право остаться в элите — н 16-м месте, опережая зону вылета на два очка.
Бретонцы также выиграли в данном чемпионате только две игры из 14 проведенных. Шесть встреч они еще свели вничью и шесть раз уходили с поля поверженными, забили 18 голов при 25 пропущенных.
Коэффициенты матча Лорьян — Марсель
«Мерлузовые» к этой встрече подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали две мировые и потерпели три фиаско. Причем два из них были в трех минувших турах — в гостях 0:1 от «Клермона» и дома 2:3 от «Меца».
В пяти последних поединках, которые, повторимся, были безвыигрышными, коллектив потерпел три поражения, так что у хозяев откровенно плохая форма.
«Марсель»
Команда нынешний сезон начала крайне неудачно. Из-за этого «Марсель» находится только на восьмом месте таблицы, претендуя лишь на Лигу Европы в лучшем случае.
Причем с атакой у команды имеются явные проблемы. В 14 поединках чемпионата игроки «Олимпика» настреляли всего 18 мячей.
В двух предыдущих турах чемпионата «Марсель» добыл важнейшие победы. Команда Дженнаро Гаттузо переиграла «Ренн» (2:0) и «Лион» (3:0).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четырех поединка и победная в три игры, так что у гостей отличные шансы на то, чтобы взять верх над соперником.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель» коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Лорьяна» оценивается в 4,60, ничья — в 3,80.
В трех последних матчах гости взяли верх над своими соперниками.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет за 1,80.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,90, ведь в четырех из пяти последних матчей «Лорьяна» был реализован именно такой сценарий.