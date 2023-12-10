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    Продолжится ли победная серия «Марсель»?

    «Лорьян» — «Марсель». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Марсель»
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    «Марсель» — фаворит матча
    «Лорьян» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 22:45 мск. «Лорьян» — «Марсель»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Декабря 2023 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 22:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Лорьян»

    «Лорьян» в турнирной таблице французского первенства разместился в зоне плей-офф за право остаться в элите — н 16-м месте, опережая зону вылета на два очка.

    Бретонцы также выиграли в данном чемпионате только две игры из 14 проведенных. Шесть встреч они еще свели вничью и шесть раз уходили с поля поверженными, забили 18 голов при 25 пропущенных.

    Коэффициенты матча Лорьян — Марсель

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  • 4.603.801.80Бонус$9500
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    «Мерлузовые» к этой встрече подходят с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали две мировые и потерпели три фиаско. Причем два из них были в трех минувших турах — в гостях 0:1 от «Клермона» и дома 2:3 от «Меца».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В пяти последних поединках, которые, повторимся, были безвыигрышными, коллектив потерпел три поражения, так что у хозяев откровенно плохая форма.

    «Марсель»

    Команда нынешний сезон начала крайне неудачно. Из-за этого «Марсель» находится только на восьмом месте таблицы, претендуя лишь на Лигу Европы в лучшем случае.

    Причем с атакой у команды имеются явные проблемы. В 14 поединках чемпионата игроки «Олимпика» настреляли всего 18 мячей.

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    • В двух предыдущих турах чемпионата «Марсель» добыл важнейшие победы. Команда Дженнаро Гаттузо переиграла «Ренн» (2:0) и «Лион» (3:0).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четырех поединка и победная в три игры, так что у гостей отличные шансы на то, чтобы взять верх над соперником.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Марсель» коэффициент на победу которого равен 1,80. Успех «Лорьяна» оценивается в 4,60, ничья — в 3,80.

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    В трех последних матчах гости взяли верх над своими соперниками.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет за 1,80.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,90, ведь в четырех из пяти последних матчей «Лорьяна» был реализован именно такой сценарий.

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    «Лорьян» — «Марсель»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Марсель»?
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