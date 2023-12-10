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    «Динамо» продолжит побеждать?

    «Факел» — «Динамо». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, РПЛ, 10 декабря 2023 года

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    «Динамо»
    10 декабря в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Факел» сыграет против «Динамо». Начало игры запланировано на 14:00 по мск. «Факел» — «Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Декабря 2023 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 14:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Факел»

    Команда занимает 11-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Факел» не может чувствовать себя комфортно, ведь команда отстает от зоны стыков лишь на 4 балла. Серия побед поможет воронежцам оторваться от красной зоны.

    «Факел» очень мало забивает в нынешнем сезоне. За 17 матчей команда лишь 14 раз поразила ворота соперников при 18-и забитых. К примеру, в последнем туре «Факел» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0).

    Коэффициенты матча Факел — Динамо

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  • 3.303.352.30Бонус$9500
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    В последних 8-и встречах воронежцев в РПЛ команда уступила только «Рубину» (0:1), 3 раза сыграла вничью и 4 раза победила. В одном из последних поединков команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1), сравняв счет на 90+3-й минуте встречи.

    Все прогнозы на РПЛ

    Стоит отметить, что «Факел» набрал 12 очков из 24-х на своем поле в нынешнем сезоне. Команда занимает 10-е место в лиге по этому показателю. В предстоящем матче «Факел» сыграет против «Динамо», которое сейчас на ходу.

    «Динамо»

    Сейчас команда ведет борьбу за 1-ю строчку в РПЛ, занимая 3-е место в таблице. «Динамо» отстает от 1-й позиции лишь на 4 балла. Судя по последним матчам у «бело-голубых» есть все для того, чтобы конкурировать за лидерство.

    Стоит отметить, что «Динамо» — одна из лучших команд в лиге по результатам гостевых матчей. «Бело-голубые» занимают 2-е место по этому показателю, набрав 14 очков из 27-и на чужом поле. К слову, «Динамо» забило больше остальных на выезде (17 мячей).

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    • У «Бело-голубых» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 12 матчей во всех турнирах. В последнем туре «Динамо» обыграло «Рубин» со счетом 1:0. Столичные забили единственный гол на 26-й минуте.

    «Динамо» и «Факел» уже встречались в нынешнем сезоне. В матче 11-го тура РПЛ команды сыграли вничью со счетом 0:0. «Динамо» и «Факел» в равно степени могли победить, но мяч так и не пересек линию ворот.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Динамо» коэффициент на победу которого равен 2.30. Успех «Факел» оценивается в 3.30, ничья — в 3.35.

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    В последних матчах «Динамо» выступает очень можно в последнее время. Можно предположить, что «бело-голубые» победят при низовом матче.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» за 2.30.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.75.

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    «Факел» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. «Динамо» продолжит побеждать?
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