9 декабря в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов». Начало игры запланировано на 14:00 по мск. «Спартак» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спартак»

Команда немного отстала от гонки за лидерство в РПЛ, но еще далеко не все потеряно. «Спартаку» необходимо выдать серию побед, чтобы вернуться в борьбу. Команда отстает от 1-й строчки на 8 баллов.

«Красно-белые» занимают 5-е место с конца таблицы в лиге по пропущенным голам. За 17 встреч «Спартак» пропустил 24 гола при таком же количестве забитых.

Коэффициенты матча Спартак — Крылья Советов 1X2Новым игрокам 1.873.954.05Бонус$9500

Стоит отметить, что форвард «красно-белых» Квинси Промес и в этом сезоне является лидером команды. За 16 встреч нападающий забил 5 голов и сделал 6 голевых передач, занимая 10-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Все прогнозы на РПЛ

В последнем туре «Спартак» неожиданно уступил «Ахмату» со счетом 1:2. Тем самым, «красно-белые» потеряли драгоценные очки. В предстоящем матче «Спартак» сыграет против прямого конкурента по таблице «Крыльев Советов», который в последнее время стабильно набирает очки.

«Крылья Советов»

Команда занимает 4-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Крылья» отстают от 1-й строчки на 6 баллов. Самарцы являются одним из главных открытий в нынешнем сезоне РПЛ. К тому же, команда продолжает стабильно набирать очки.

В последних 5-и турах «Крылья» проиграли только «Краснодару» (1:2), а также по 2 раза выиграли и сыграли вничью. В последнем матче самарцы в гостях одолели «Сочи» (2:0), позволив южанам нанести только один удар в створ ворот.

К тому же, у команды есть лидер, который способен решить исход матча. Форвард «Крыльев» Бенжамин Гарре занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Нападающий забил 3 гола в последних 3-х встречах.

«Крылья Советов» и «Спартак» встречались последний раз 1-го октября в рамках 10-го тура РПЛ. В том матче самарцы разгромили «красно-белых» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме. Дубль в этой встрече оформил полузащитник москвичей Юрий Горшков.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Спартак» коэффициент на победу которого равен 1.89. Успех «Крыльев Советов» оценивается в 4.02, ничья — в 4.00.

«Спартак» провалил последний матч, но будет настроен реабилитироваться при своих болельщиках. Можно предположить, что «красно-белые» наберут 3 очка.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» за 1.89.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Спартака» 1.5 больше за 1.74.