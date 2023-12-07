7 декабря в матче 15-го тура чемпионата Голландии сыграют «Фейеноорд» и «Волендам». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Фейеноорд» — «Волендам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фейеноорд»

В таблице чемпионата Голландии «Фейеноорд» занимает второе место. В нынешнем сезоне догнать лидирующий ПСВ практически невозможно, однако завоевать серебро — вполне реальная цель. Но следует как можно реже терять очки, особенно в домашних играх.

Болельщики «Фейеноорда» находятся не в лучшем настроении. Ранее клуб проиграл два матча кряду. Команда из Роттердама уступила мадридскому «Атлетико» (1:3) и ПСВ (1:2).

Коэффициенты матча Фейеноорд — Волендам 1X2Новым игрокам 1.0615.0026.00Бонус$9500

Преследователи «Фейеноорда» — АЗ и «Твенте» — находятся совсем близко. Отрыв от конкурентов почти минимальный. «Фейеноорд» в предстоящем поединке должен как следует настроиться и добиться успеха.

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В сентябре и октябре клуб из Роттердама выиграл все свои домашние матчи. Удастся ли победить «Волендам»?

«Волендам»

У «Волендама» совсем не клеится игра. Клуб ведет борьбу за выживание. Пока у команды не видно никаких перспектив.

«Волендам» занимает предпоследнее, 17-е место в таблице. В активе команды 8 очков в 14 встречах. На данный момент «Волендам» и «Витесс» — главные аутсайдеры чемпионата Голландии.

Гостям в предстоящей встрече будет крайне сложно. «Волендам» находится в кризисе. Пока непонятно, как клуб может покинуть зону вылета.

Проигрышная серия команды четыре матча. Ранее «Волендам» уступил «Спарте» (1:4), «Эксельсиору» (0:1), АЗ (0:3) и «Зволле» (0:5). Последний раз клуб выигрывал в чемпионате Голландии еще 29 октября.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фейеноорда» можно поставить за 1.08. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 27.00. Ничья оценена — в 12.00.

Можно сделать ставку на победу «Фейеноорда» с форой (-3.5) с коэффициентом 2.15.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.93.