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    «Фейеноорд» легко разберется с аутсайдером

    «Фейеноорд» — «Волендам». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Голландии, 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Волендам»
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    «Фейеноорд»
    7 декабря в матче 15-го тура чемпионата Голландии сыграют «Фейеноорд» и «Волендам». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Фейеноорд» — «Волендам»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 07 Декабря 2023 года
    Фейеноорд
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Фейеноорд 23:00 Волендам Волендам
  • Волендам
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    «Фейеноорд»

    В таблице чемпионата Голландии «Фейеноорд» занимает второе место. В нынешнем сезоне догнать лидирующий ПСВ практически невозможно, однако завоевать серебро — вполне реальная цель. Но следует как можно реже терять очки, особенно в домашних играх.

    Болельщики «Фейеноорда» находятся не в лучшем настроении. Ранее клуб проиграл два матча кряду. Команда из Роттердама уступила мадридскому «Атлетико» (1:3) и ПСВ (1:2).

    Коэффициенты матча Фейеноорд — Волендам

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    Преследователи «Фейеноорда» — АЗ и «Твенте» — находятся совсем близко. Отрыв от конкурентов почти минимальный. «Фейеноорд» в предстоящем поединке должен как следует настроиться и добиться успеха.

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    В сентябре и октябре клуб из Роттердама выиграл все свои домашние матчи. Удастся ли победить «Волендам»?

    «Волендам»

    У «Волендама» совсем не клеится игра. Клуб ведет борьбу за выживание. Пока у команды не видно никаких перспектив.

    «Волендам» занимает предпоследнее, 17-е место в таблице. В активе команды 8 очков в 14 встречах. На данный момент «Волендам» и «Витесс» — главные аутсайдеры чемпионата Голландии.

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    • Гостям в предстоящей встрече будет крайне сложно. «Волендам» находится в кризисе. Пока непонятно, как клуб может покинуть зону вылета.

    Проигрышная серия команды четыре матча. Ранее «Волендам» уступил «Спарте» (1:4), «Эксельсиору» (0:1), АЗ (0:3) и «Зволле» (0:5). Последний раз клуб выигрывал в чемпионате Голландии еще 29 октября.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фейеноорда» можно поставить за 1.08. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 27.00. Ничья оценена — в 12.00.

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    Можно сделать ставку на победу «Фейеноорда» с форой (-3.5) с коэффициентом 2.15.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.93.

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