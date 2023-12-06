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    «Бетис» сбросит груз давления победой

    «Вильяновенсе» — «Бетис». Ставки (к. 1.65) и прогноз на Кубок Испании 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вильяновенсе» — «Бетис»
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    Иско и Эктор Белльерин
    В 1/32 финала Кубка Испании «Бетис» сыграет в гостях у скромного клуба «Вильяновенсе». Поединок состоится 6 декабря в 21:00 мск. «Вильяновенсе» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Вильяновенсе»

    Клуб выступает в Сегунде В, где в своей группе и близко не подошел к зоне плей-офф или прямого повышения.

    Результаты хозяев не отличаются стабильностью. Хотя в период конца октября по середину ноября команда часто побеждала. Последнюю победу коллектив одержал 19 ноября над «Менсахеро» (2:1).

    После было поражение от «Сан-Себастьяна» со счетом 0:2. 3 декабря «Вильяновенсе» сыграл вничью с «Юнион Адарве» (1:1).

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    Отметим также, что клуб пропускал в 4 из 6 своих последних сыгранных поединков.

    «Бетис»

    У севильцев пошли суховатые матчи. Также команда Пеллегрини стала чаще терять очки. Такую плату она дает за возможность выступать в еврокубках. Плотный график сказывается на форме.

    К примеру, 30 ноября «Бетис» проиграл «Спарте» 0:1 в Лиге Европы, а 3 декабря команда сыграла нулевую ничью с «Альмерией» в Примере.

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    • Теперь «Бетису» нужно побеждать «Рейнджерс» для спокойного выхода в плей-офф еврокубка. Но как бы там ни было, «бело-зеленые» проиграли впервые с 21 сентября.

    «Лас-Пальмасу» (1:0) и «Севилье» (1:1) гости забили по голу. Так уже 4 поединка подряд «Бетис» не забивает больше одного мяча за игру.

    Прогноз и ставка

    Здесь может прорвать. Пеллегрини однозначно проведет ротацию, которая пойдет на пользу. Молодые игроки и футболисты запаса будут стремиться показать себя, что повлияет на результат.

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    У «Бетиса» только одна победа в четырех последних матчах и ему нужно побеждать. Шансы оцениваются коэффициентами 13.0 и 1.16 соответственно.

    «Бетис» нередко играет на ноль. Букмекеры считают, что обмен голами маловероятен. Так что ставим на победу «Бетиса» + обе забьют (нет) за 1.65.

    Не исключено, что хозяевам удастся продержаться первый тайм, а во втором состоится развязка. Так что вторая половина будет интереснее в плане голов. За 1.94 можно поставить на то, что второй тайм будет результативнее.

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    «Вильяновенсе» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.65), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. «Бетис» сбросит груз давления победой
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