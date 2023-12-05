«Лутон Таун» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 23:15 мск. «Лутон Таун» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» находится на спасительной 17-й строчке, набрав в 14-ти турах девять очков. Отрыв от зоны вылета составляет два балла.

Новичок лиги покинул «опасную трясину» после недавнего матча с «Кристал Пэлас». В нем на своем поле он одержал победу с результатом 2:1.

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В прошлом туре «Лутон Таун» потерпел очередное поражение. На выезде он уступил «Брентфорду», пропустив сразу три мяча — 1:3.

Все прогнозы на АПЛ

В восьми последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив потерпел поражение при пяти поражениях и двух ничьих, так что у него мизерные шансы даже на ничью против лидера АПЛ.

«Арсенал»

«Арсенал» находится в потрясающей форме. Сейчас «Канониры» — лидер АПЛ, набрав 33 очка в 14 турах. Действующий чемпион страны «Манчестер Сити» отстает от лондонцев на четыре балла при матче в запасе.

В начале ноября «Арсенал» шокировал фанатов двумя поражениями. Команда уступила «Вест Хэму» в Кубке Лиги, а затем потерпела фиаско в противостоянии с «Ньюкаслом» в АПЛ. Тренерскому штабу пришлось срочно делать выводы и искать выход.

Однако потом всё наладилось. Сейчас выигрышная серия «Арсенала» с учетом всех турниров составляет пять матчей. До этого клуб одолел «Севилью» (2:0), «Бернли» (3:1), «Брентфорд» (1:0), «Ланс» (6:0) и «Вулверхэмптон» (5:0).

Особенно эффектной получилась разгромная победа над «Лансом». До перерыва «Арсенал» забил сопернику целых пять голов. Этот успех позволил досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал» коэффициент на победу которого равен 1,22. Успех «Лутон Таун» оценивается в 12,97, ничья — в 6,84.

В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,01.

Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет оба тайма за 2,21, ведь в четырех из пяти последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.