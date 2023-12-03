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    Будет ли у «Удинезе» первая домашняя виктория?

    «Удинезе» — «Верона». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол 3 декабря 2023 года

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    «Удинезе»
    В воскресенье, 3 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле сыграет против «Вероны». Начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Удинезе» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Декабря 2023 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Верона Верона
  • Верона
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    «Удинезе»

    С 11 набранными очками «Удинезе» находится на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Зону вылета команда обходит всего лишь на один балл.

    Фриульцы не могли победить в рамках чемпионата на протяжении десяти первых туров. В этот период они три матча проиграли и семь раз делили очки со своими оппонентами.

    Коэффициенты матча Удинезе — Верона

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    И только в 11 игрввом дне «маленькие зебры» добыли первую викторию в сезоне, сенсационно обыграв в гостях 1:0 «Милан». После этого они дома сыграли вничью 1:1 с «Аталантой» и уступил в Риме «Роме» 1:3.

    Календарь и таблица Серии А

    При своих болельщиках «Удинезе» в этом розыгрыше Серии А еще не побеждал. За шесть сыгранных встреч у команды четыре мировых исхода и два фиаско.

    «Верона»

    «Верона» с девятью набранными баллами расположилась в зоне вылета, на предпоследней строке. Однако от безопасной позиции ее отделяет только один пункт.

    «Мастифы» выиграли первые две игры на старте сезона, после чего выдали 11-матчевую серию без побед. В этот неудачный отрезок они расписали три ничьи и потерпели восемь поражений.

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    К этой же игре они подходят после домашней мировой с «Лечче» сос четом 2:2. А перед этим коллектив потерпел пять фиаско кряду, но в трех случаях смог забить по голу.

    За семь проведенных игр вне родных стен в текущем первенстве «Верона» потерпела фиаско в пяти из них, а также по одному разу побеждала и играла вничью.

    «Удинезе» на своем поле неплохо играет против «Вероны», не проигрывая ей в шести последних встречах. В этот период фриульцы выиграли трижды при трех мировых.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Вероны» дают — 5.24, ничья оценена — в 3.83.

    Прогнозируем в этом поединке обмен голами. Ведь обе команды в своем последнем отрезке редко когда уходят с поле не отличившись.

    И также еще рекомендуем ставить на викторию «Удинезе», который еще дома не побеждал. А с таким соперником просто обязан прервать эту серию.

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    «Удинезе» — «Верона»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Удинезе» первая домашняя виктория?
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