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    «Мальорка» может улучшить свое положение в Примере

    «Мальорка» — «Алавес». Ставки (к. 1.66) и прогноз на чемпионат Испании 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Алавес»
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    Ведат Мурики
    3 декабря в Пальма де Майорка состоится матч 15-го тура испанской Примеры, в котором «Мальорка» примет «Алавес». Начало игры в 16:00 по мск. «Мальорка» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Декабря 2023 года
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    «Мальорка»

    «Островитяне» все больше уходят на дно и от полного погружения в зону вылета команду отделяет 2 очка. Сейчас она на 17-м месте с 10 набранными баллами.

    При этом просвета в результатах пока не видно. Хозяева не могут выиграть уже 9 туров подряд. В ноябре выиграть удалось разве что в Кубке Испании у скромного «Бойро» (4:0).

    Коэффициенты матча Мальорка — Алавес

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    Помимо «Мальорка» проиграла в Севилье 0:2 «Бетису». В Мадриде команда уступила «Атлетико» 0:1. Последним результатом на данный момет является ничья с «Кадисом» 1:1.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Примечательно, что дома «Мальорка» не проигрывает 5 матчей подряд. На этом она и держится. Хотя в 4 из 5 случаев была ничья.

    «Алавес»

    Гостям зона вылета пока не так страшна. У них есть запас в 8 очков. Сейчас «баски» находятся на 13-м месте с 15 очками.

    Результаты лучше, поскольку в двух из трех туров команда набрала по 3 очка, обыграв «Гранаду» 3:1 и «Альмерию» 1:0. Но это было на домашнем стадионе. Помимо этого «Алавес» проиграл 1:2 «Барселоне» на «Камп Ноу».

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    • В гостях в этом сезоне «славные» не побеждали. Также они проиграли два последних выезда. Но справедливости ради, стоит отметить, что соперниками был «Барселона» и «Атлетико».

    В любом случае «Алавес» несильно опережает «Мальорку». Разница лишь в паре матчей.

    Прогноз и ставка

    В котировках команды тоже не сильно различаются. 2.44 и 3.30 дают букмекеры на победу одной и другой.

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    До этого момента в очных матчах «Мальорка» выигрывала трижды подряд. С учетом того, что именно дома она реже теряет очки, стоит обратить внимание на хозяев.

    Возможно, победа «Мальорки» с форой 0 за 1.66 является неплохой ставкой. Как раз вариант с подстраховкой, учитывая, что «островитяне» на время лишились Ведата Мурики, Даниэля Родригеса и Хауме Косты.

    Обе команды регулярно пропускают. В последней встрече они обменялись голами. Стоит сделать ставку на «обе забьют» за 2.24.

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    «Мальорка» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. «Мальорка» может улучшить свое положение в Примере
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