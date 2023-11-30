Лига чемпионов. Неудачники из Парижа, Беллингем вне конкурса и впечатляющие баски

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 принес множество голов, камбэков и драм на территории всей футбольной Европы.

оставил решение своей судьбы на последний тур, в котором им предстоит встретиться с мюнхенскойзавоевали себе место в 1/8 финала, в то время как за второе место в группе F ведут борьбу

Главное разочарование «Группы Смерти»

«Пари Сен-Жермен», «Ньюкасл» и «Милан» столкнулись с трудностями на групповом этапе, а первой из «группы смерти» на удивление всем вышла дортмундская «Боруссия», обыгравшая «россонери» на «Сан-Сиро» со счетом 3:1, пока конкуренты расписали ничью в параллельном матче.

Кто же главное разочарование в группе, собравшей несколько футбольных тяжеловесов? Возможно, это и очевидно, но ответ просто — «ПСЖ». Летом в клубе произошло много потрясений, как на скамейке запасных, так и на поле, но это по прежнему клуб с амбициями выиграть Лигу чемпионов, с тренером (Луис Энрике), который выигрывал этот турнир и с одним из лучших игроков мира (Килиан Мбаппе).

При этом «ПСЖ» настолько плох в группе F, что ему сейчас не гарантировано попадание в плей-офф Лиги чемпионов, ведь им нужно добыть положительный результат на выезде с дортмундской «Боруссией» в шестом туре, чтобы выйти в 1/8 финала.

Парижане допустили слишком много ошибок в обороне (последняя из них — Доннарумма отбивший мяч перед собой в матче против «Ньюкасла», что привело к голу), упустили слишком много моментов в атаке (Брадли Баркола в матче против «Ньюкасла» должен был забить пару мячей), а Луис Энрике временами принимает странные решения (4-2-4 на «Сент-Джеймс Парк», Гонсалу Рамуш на скамейке запасных до 85-й минуты).

Что касается остальных команд в группе, то «Милан» и так превзошел все ожидания, выйдя в полуфинал в прошлом сезоне, а «Ньюкасл» — команда новичков, играющая в турнире впервые за 20 лет, и у обоих еще есть шанс выйти в плей-офф.

И «Ньюкасл», и «Милан» очень сильно пострадали из-за травм и, особенно в случае с «Миланом», из-за неспособности превратить множество созданных моментов в голы (они должны были выиграть свои первые две игры).

При этом обе команды одержали победу над «ПСЖ», и в том числе и поэтому — он главный неудачник. Спустя тринадцать лет после покупки клуба Qatar Sports Investment (QSI) парижане ничуть не приблизились к победе в турнире.

Самые впечатляющие молодые игроки (U21)

Джуд Беллингем настолько далеко впереди всех, что почти несправедливо ставить его в один ряд с другими молодыми игроками. 20-летний англичанин забил 15 голов за «Реал» в 16 играх во всех турнирах. Именно такую результативность мы видели в прошлом у Месси и Роналду... а Беллингем, при этом, — полузащитник. Он просто вне конкурса.

Пабло Барриос очень хорошо показал себя в трех играх, сыгранных за «Атлетико» в турнире. Он отдал отличную результативную передачу, выйдя со скамейки запасных в победном матче против «Фейеноорда» и забил важный гол на выезде в матче с «Лацио», принесший ничью. В свои 20 лет он очень перспективен в полузащите.

Расмус Хёйлунн, как и его «Манчестер Юнайтед», переживал взлеты и падения, но нельзя игнорировать большое количество забитых им голов (пять в пяти играх). И в пару ему вспомним Руни Бардагжи, который помог «Копенгагену» одержать победу со счетом 4:3 над «МЮ» в начале ноября, забив ошеломляющий гол в концовке, показавший, почему вокруг 18-летнего футболиста такой ажиотаж.

Льюис Майли продемонстрировал исключительную зрелость и качество игры за «Ньюкасл» против «Пари Сен-Жермен» всего в 17 лет. Полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс тоже показал, что от него можно много чего добиться.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Нападающий «Реала Сосьедада» Андер Барренечеа представляет собой постоянную угрозу на фланге, а опорный полузащитник «Антверпена» Артур Вермеерен наверняка скоро перейдет в более крупный европейский клуб.

Почетного упоминания удостаиваются Оскар Глух из «Зальцбурга», Рико Льюис из «Манчестер Сити», Джамал Мусиала из «Баварии», Эдуардо Камавинга из «Реала» и Варрен Заир-Эмри из «ПСЖ», которые впечатляли, пусть не всегда стабильно, но достаточно, чтобы хотеть от них большего.

Но никто и близко не приблизился к тому влиянию, которое Беллингем оказал на игру «Реала».

Какая из непобедимых команд произвела наибольшее впечатление?

«Бавария» Мюнхен, «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити», «Реал Сосьедад», «Интер» и «Атлетико» Мадрид уже гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов и при этом не потерпели ни одного поражения на групповом этапе.

Мадридский «Реал» и «Манчестер Сити» при этом показали стопроцентный результат, выиграв по пять матчей, но именно англичане выглядели на голову выше конкурентов. Они испытывали проблемы в первых таймах встреч против «Црвены Звезды» и «РБ Лейпциг», но они всегда встряхивались и в итоге выглядели убедительно.

Кажется, что они побеждают не прикладывая особых усилий. Хотят кто-то скажет, что кроме «Лейпцига» стоящих соперников у команды Гвардиолы на групповом этапе не было, а в обоих матчах с «быками» «горожане» показали не самые впечатляющие результаты (3:1, с двумя голами на последних минутах, и 3:2 — проигрывая к перерыву 0:2).

У «Реала» тоже есть пять побед из пяти, но они не приблизились к достижению тех же высот (конечно, тут приходится винить череду травм). Возможно, они показали второй лучший футбол на групповом этапе после «Сити», а замыкает тройку лучших «Бавария».

Нужно отметить, что «Сити», «Реал» и «Бавария» пропустили слишком много голов, но их атакующая сила вывела их из трудных позиций. В плей-офф соперники будут серьезнее и выехать на одной атаке будет сложнее. Впрочем, что-то подсказывает, что «Ман Сити» еще не вышел на полную мощность.

А вот за тремя тяжеловесами идет темная лошадка — «Реал Сосьедад». Баскам не удалось выиграть ни одной игры в последний раз, когда они были в Лиге чемпионов в 2013 году, и в этом розыгрыше они не очень надеялись выйти из своей группы. И тем не менее, за тур до конца непобедимая команда Альгуасила занимает первое место, опережая «Интер», «Бенфику» и «Зальцбург», и уже уверена в своем месте в 1/8 финала.

Это клуб с наследием, самобытностью и историей, их игру приятно смотреть, команда построена на доморощенных талантах и могут похвастаться множество молодых звезд, таких как Барренечеа, Таке Кубо и Мартин Субименди.

«Атлетико» и «Интер» идут в конце группы. Оба преуспели, оставаясь непобежденными, тем более, что «Интеру» пришлось отыгрываться со счета 0:3 в матче против «Бенфики», чтобы сохранить эту серию, и он способен обыграть большинство команд турнира в двухматчевом противостоянии, если поймает кураж.