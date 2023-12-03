Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Брестом» и «Клермоном» состоится 3 декабря в 17:00 по мск на «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте. «Брест» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брест»

После трех поражений подряд хозяева все-таки смогли набрать очки. В прошлом туре они играли на выезде с «Монпелье» и победили со счетом 3:1.

Что касается серии неудач, то здесь можно оправдать «Брест», так как соперниками были «Монако» (0:2), ПСВ (2:3) и «Лилль» (0:1).

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Дома «Брест» выступает уверенно и одно поражение от ПСЖ вряд ли сильно повлияет на ситуацию. Ведь четырех остальных поединках клуб не проигрывал.

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«Брест» набрал 18 очков в 12 матчах и сейчас занимает 7-е место с 18 очками на счету.

«Клермон»

Гостям в этом сезоне предстоит очень сложная битва за сохранение прописки в Лиге 1. Пока что она ее проигрывает, поскольку находится в зоне вылета с 10 очками, но в двух пунктах от зоны спасения.

«Клермон» обыграл «Лорьян» (1:0) и это стало единственной победой команды в пяти матчах турнира.

Гости не смогли справиться с «Лансом» (0:3) и «Ниццой» (0:1). С «Монпелье» (1:1) и «Страсбургом» (0:0) у коллектива были ничьи.

Благодаря последним перечисленным результатам, «Клермон» набрал 2 очка в двух матчах на выезде. В гостях команда не проигрывает 3 выездных тура подряд.

Прогноз и ставка

«Брест» является фаворитом букмекеров за 1.84. Котировка на победу «Клермона» составляет 4.40.

«Брест» обыгрывал «Клермон» в трех последних матчах турнира, независимо от того, где проводилась встреча.

После потери баллов в поединках со сложными соперниками, «Бресту» нужно набирать обороты, чтобы компенсировать утраченное. Хозяева наберут 3 очка. Ставка на победу «Бреста».