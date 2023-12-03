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    «Брест» обыграет «Клермон»?

    «Брест» — «Клермон». Ставки (к. 1.84) и прогноз на чемпионат Франции 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Клермон»
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    Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Брестом» и «Клермоном» состоится 3 декабря в 17:00 по мск на «Стад Франсис Ле Бле» в Бресте. «Брест» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Декабря 2023 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 17:00 Клермон Клермон
  • Клермон-Ферран
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    «Брест»

    После трех поражений подряд хозяева все-таки смогли набрать очки. В прошлом туре они играли на выезде с «Монпелье» и победили со счетом 3:1.

    Что касается серии неудач, то здесь можно оправдать «Брест», так как соперниками были «Монако» (0:2), ПСВ (2:3) и «Лилль» (0:1).

    Коэффициенты матча Брест — Клермон

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  • 1.803.804.70Бонус$9500
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    Дома «Брест» выступает уверенно и одно поражение от ПСЖ вряд ли сильно повлияет на ситуацию. Ведь четырех остальных поединках клуб не проигрывал.

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    «Брест» набрал 18 очков в 12 матчах и сейчас занимает 7-е место с 18 очками на счету.

    «Клермон»

    Гостям в этом сезоне предстоит очень сложная битва за сохранение прописки в Лиге 1. Пока что она ее проигрывает, поскольку находится в зоне вылета с 10 очками, но в двух пунктах от зоны спасения.

    «Клермон» обыграл «Лорьян» (1:0) и это стало единственной победой команды в пяти матчах турнира.

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    • Гости не смогли справиться с «Лансом» (0:3) и «Ниццой» (0:1). С «Монпелье» (1:1) и «Страсбургом» (0:0) у коллектива были ничьи.

    Благодаря последним перечисленным результатам, «Клермон» набрал 2 очка в двух матчах на выезде. В гостях команда не проигрывает 3 выездных тура подряд.

    Прогноз и ставка

    «Брест» является фаворитом букмекеров за 1.84. Котировка на победу «Клермона» составляет 4.40.

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    «Брест» обыгрывал «Клермон» в трех последних матчах турнира, независимо от того, где проводилась встреча.

    После потери баллов в поединках со сложными соперниками, «Бресту» нужно набирать обороты, чтобы компенсировать утраченное. Хозяева наберут 3 очка. Ставка на победу «Бреста».

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    «Брест» — «Клермон»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. «Брест» обыграет «Клермон»?
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