«Рома»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Ныне «Рома» находится на скромной 7 строчке турнирной таблицы.
Римляне все никак не могут наладить стабильность своих результатов. Зато Ромелу Лукаку настрелял уже 6 мячей в 10 матчах чемпионата.
Коэффициенты матча Рома — Удинезе
В предыдущем туре чемпионата «Рома» добыла всего один зачетный балл. В римском дерби с «Лацио» «волки» не забили и не пропустили.
Матчи с удинцами для «Ромы» традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.
И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов измеряется всего тремя очками.
«Удинезе»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бледновато. На текущий момент «Удинезе» пребывает 16 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации у фриуланцев просто гигантские проблемы. Игроки команды забили всего лишь 8 мячей в 12 поединках Серии А.
Свой последний поединок команда провела относительно неудачно. «Удинезе» дома расписал лишь мировую с «Аталантой» (1:1).
Да и вообще, удинцы — самая миролюбивая команда чемпионата. В 12 матчах добыто целых 8 ничейных результатов.
Наверняка «Удинезе» постарается сыграть вторым номером. Гости явно будут рады даже одному заработанному баллу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.66.
На викторию «Удинезе» дают — 6.01, ничья оценена — в 4.05.
«Волки» по игре выглядят явно мощнее соперника, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.