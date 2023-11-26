«Рома» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 20:00 мск. «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Ныне «Рома» находится на скромной 7 строчке турнирной таблицы.

Римляне все никак не могут наладить стабильность своих результатов. Зато Ромелу Лукаку настрелял уже 6 мячей в 10 матчах чемпионата.

Коэффициенты матча Рома — Удинезе 1X2Новым игрокам 1.633.906.00Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Рома» добыла всего один зачетный балл. В римском дерби с «Лацио» «волки» не забили и не пропустили.

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Матчи с удинцами для «Ромы» традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов измеряется всего тремя очками.

«Удинезе»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бледновато. На текущий момент «Удинезе» пребывает 16 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации у фриуланцев просто гигантские проблемы. Игроки команды забили всего лишь 8 мячей в 12 поединках Серии А.

Свой последний поединок команда провела относительно неудачно. «Удинезе» дома расписал лишь мировую с «Аталантой» (1:1).

Да и вообще, удинцы — самая миролюбивая команда чемпионата. В 12 матчах добыто целых 8 ничейных результатов.

Наверняка «Удинезе» постарается сыграть вторым номером. Гости явно будут рады даже одному заработанному баллу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.66.

На викторию «Удинезе» дают — 6.01, ничья оценена — в 4.05.

«Волки» по игре выглядят явно мощнее соперника, и уж точно сразу пойдут в атаку .

Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.