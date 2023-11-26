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    «Волки» начнут без прелюдий

    «Рома» — «Удинезе». Ставка (к. 2.16) и прогноз на Серию А 26 ноября 2023 года

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    Пауло Дибала
    «Рома» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 ноября, начало — в 20:00 мск. «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Ноября 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:00 Удинезе Удинезе
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    «Рома»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Ныне «Рома» находится на скромной 7 строчке турнирной таблицы.

    Римляне все никак не могут наладить стабильность своих результатов. Зато Ромелу Лукаку настрелял уже 6 мячей в 10 матчах чемпионата.

    Коэффициенты матча Рома — Удинезе

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  • 1.633.906.00Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Рома» добыла всего один зачетный балл. В римском дерби с «Лацио» «волки» не забили и не пропустили.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с удинцами для «Ромы» традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

    И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов измеряется всего тремя очками.

    «Удинезе»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит бледновато. На текущий момент «Удинезе» пребывает 16 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации у фриуланцев просто гигантские проблемы. Игроки команды забили всего лишь 8 мячей в 12 поединках Серии А.

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    • Свой последний поединок команда провела относительно неудачно. «Удинезе» дома расписал лишь мировую с «Аталантой» (1:1).

    Да и вообще, удинцы — самая миролюбивая команда чемпионата. В 12 матчах добыто целых 8 ничейных результатов.

    Наверняка «Удинезе» постарается сыграть вторым номером. Гости явно будут рады даже одному заработанному баллу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Удинезе» дают — 6.01, ничья оценена — в 4.05.

    «Волки» по игре выглядят явно мощнее соперника, и уж точно сразу пойдут в атаку.

    Наш прогноз — Победа «Ромы» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.06.

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    «Рома» — «Удинезе»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. «Волки» начнут без прелюдий
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