«Насаф» сыграет на своем поле с «Согдианой» в рамках 25-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 16:15 мск. «Насаф» — «Согдиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Насаф»

Эта команда нынешний сезон проводит привычно продуктивно. «Насаф» сейчас третий, но за 2 строчку точно поборется.

Команда ужасно выглядит в плане реализации. В 24 поединках чемпионата игроки «Насафа» отличились всего 30 точными выстрелами.

В предыдущем туре чемпионата «Насаф» расписал мировую с «Пахтакором» (1:1). Шансов на титул почти нет, ведь тот же «Пахтакор» оторвался на 4 очка.

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Поединки с «Согдианой» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при двух паритетах.

Наверняка хозяева окрылены победой в Кубке страны. «Насаф» в финале турнира переиграл АГМК (1:0).

«Согдиана»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит привычно посредственно. Ныне она пребывает на 11 месте в таблице.

В плане реализации у команды неплохие показатели. В 24 матчах игроки «Согдианы» отличились 29 точными ударами.

Последний поединок принес команде три зачетных балла. Дома «Согдиана» с минимальным счетом одолела «Бухару», чем фактически сохранила себе прописку в элите.

Отрыв от опасной зоны на данный момент составляет 4 очка. Так что «Согдиане» нужно просто не растерять его.

Наверняка гости постараются дать бой более крепкому оппоненту. «Согдиану» вполне устроит даже ничейный результат.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Насафа» предлагают — 1.63.

На викторию «Согдианы» дают — 5.80, ничья оценена — в 3.53.

«Насаф» смотрится монолитнее соперника, так что наверняка пойдет вперед с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Насафа» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.13.