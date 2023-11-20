Трансферный дайджест. 14 ноября — 20 ноября

Рубен Невеш

«Аль-Хиляль», полузащитник, 26 лет

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш уже ближайшей зимой может вернуться в Европу.

26-летнего португальского футболиста хочет видеть в своем составе лондонский «Арсенал», информирует Sport. Наставнику «канониров» Микелю Артете нравится игра хавбека и он уже попросил руководство клуба приобрести его.

Конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за экс-игрока «Вулверхэмптона» может составить еще один английский клуб — «Ньюкасл», который также желает вернуть игрока сборной Португалии в Европу.

Португалец перешел в «Аль-Хиляль» этим летом за 55 миллионов евро.

Рубен Невеш globallookpress.com

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии на счету Невеша 12 матчей и одна результативная передача.

Наш прогноз: Невеш останется в «Аль-Хиляле».

Луис Диас

«Ливерпуль», полузащитник, 26 лет

Хавбек «Ливерпуля» Луис Диас также уже зимой может сменить клубную прописку и отправиться покорять Испанию.

TodoFichajes утверждает, что в услугах 26-летнего колумбийского футболиста заинтересована «Барселона». Каталонский коллектив желает оформить сделку по трансферу полузащитника, однако их может остановить высокая цена на игрока сборной Колумбии.

Сообщается, что сам Диас хотел бы перебраться в «Барселону», поскольку является поклонником этой команды с самого детства.

Трансферная стоимость 26-летнего футболиста — 75 миллионов евро.

Луис Диас globallookpress.com

В текущем сезоне Диас провел 14 матчей в АПЛ, забил четыре мяча и сделал один ассист.

Наш прогноз: Диас до конца сезона останется в «Ливерпуле».

Давид Де Хеа

свободный агент, вратарь, 33 гола

Испанский голкипер Давид Де Хеа никак не может найти себе новую команду. Страж ворот остается без работы с лета, когда покинул «Манчестер Юнайтед».

По информации The Sun, близок к подписанию 33-летнего футболиста был саудовский «Аль-Наср», однако жена вратаря отказалась от переезда в эту страну даже за 623 тысячи долларов в неделю.

Сейчас у Давида есть вариант с переходом в «Интер Майами» из МЛС.

Ранее также сорвался переход игрока в испанский «Бетис».

Давид Де Хеа globallookpress.com

Помимо этого, поговаривали, что Давида может вернуть «Манчестер Юнайтед» из-за неудачной игры Андре Онана.

Наш прогноз: Де Хеа отправится к Лионелю Месси в «Интер Майами».

Джоб Беллингем

«Сандерленд», полузащитник, 18 лет

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может пойти по стопам брата и также перебраться в топ-клуб.

По данным Football Insider, в подписании хавбека заинтересован «Тоттенхэм». Лондонский клуб уже несколько раз отправлял скаутов на матчи 18-летнего игрока.

Ранее также была информация, что футболист может воссоединиться с братом Джудом в «Реале».

Джоб Беллингем перешел в «Сандерленд» летом этого года из «Бирмингема».

Джоб Беллингем globallookpress.com

В текущем сезоне Беллингем провел 16 матчей в английском Чемпионшипе, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Наш прогноз: До конца сезона Беллингем доиграет в «Сандерленде».

Раду Дрэгушин

«Дженоа», защитник, 26 год

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин может пойти на серьезное повышение и перебраться в английскую Премьер-лигу.

Tuttomercato информирует о том, что 21-летний румынский оборонец заинтересовал «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Все эти команды могут провернуть трансфер уже зимой.

Дрэгушин является основным игроком сборной Румынии. До «Дженоа» он также успел поиграть за «Ювентус», «Сампдорию» и «Салернитану».

Раду Дрэгушин globallookpress.com

В текущем сезоне Дрэгушин провел 14 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Наш прогноз: Дрэгушин доиграет сезон в «Дженоа», а после Евро-2024 переберется в АПЛ.

Лерой Сане

«Бавария», полузащитник, 27 лет

Хавбек «Баварии» Лерой Сане может вновь оказаться в Англии.

По информации Bild, «Манчестер Сити» хочет вернуть 27-летнего немца, который выступал за клуб с 2016 по 2020 год.

Также в услугах полузащитника заинтересован «Ливерпуль». За игрока сборной Германии может развернуться борьба.

Сам футболист заявил, что для него первым номером остается «Бавария» и он готов рассмотреть продление контракта с клубом по окончании текущего сезона.

Лерой Сане globallookpress.com

В текущем сезоне Сане провел 18 матчей, в которых забил девять мячей и сделал семь результативных передач.

Наш прогноз: Сане останется в «Баварии».

Аксель Витсель

«Атлетико», полузащитник, 34 года

Хавбек «Атлетико» Аксель Витсель, наверное, продолжит выступать именно за мадридский коллектив.

34-летний футболист намерен пролонгировать контракт с «матрасниками», информирует Николо Скира.

На руках у бывшего игрока сборной Бельгии соглашение до конца текущего сезона, однако он хочет продлить договор еще на год. В клубе также не против такого поворота событий.

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Сообщается, что у полузащитника есть выгодное предложение из Саудовской Аравии, однако он не хочет отправляться на Ближний Восток.

В нынешнем сезоне Аксель принял участие в 15 матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

Аксель Витсель globallookpress.com

Напомним, что Витсель известен в России по игре за питерский «Зенит».

Наш прогноз: Витсель останется в «Атлетико».