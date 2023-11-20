Трансферный дайджест. 14 ноября — 20 ноября

Рубен Невеш
«Аль-Хиляль», полузащитник, 26 лет
Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш уже ближайшей зимой может вернуться в Европу.
26-летнего португальского футболиста хочет видеть в своем составе лондонский «Арсенал», информирует Sport. Наставнику «канониров» Микелю Артете нравится игра хавбека и он уже попросил руководство клуба приобрести его.
Конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за экс-игрока «Вулверхэмптона» может составить еще один английский клуб — «Ньюкасл», который также желает вернуть игрока сборной Португалии в Европу.
Португалец перешел в «Аль-Хиляль» этим летом за 55 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии на счету Невеша 12 матчей и одна результативная передача.
Наш прогноз: Невеш останется в «Аль-Хиляле».
Луис Диас
«Ливерпуль», полузащитник, 26 лет
Хавбек «Ливерпуля» Луис Диас также уже зимой может сменить клубную прописку и отправиться покорять Испанию.
TodoFichajes утверждает, что в услугах 26-летнего колумбийского футболиста заинтересована «Барселона». Каталонский коллектив желает оформить сделку по трансферу полузащитника, однако их может остановить высокая цена на игрока сборной Колумбии.
Сообщается, что сам Диас хотел бы перебраться в «Барселону», поскольку является поклонником этой команды с самого детства.
Трансферная стоимость 26-летнего футболиста — 75 миллионов евро.
В текущем сезоне Диас провел 14 матчей в АПЛ, забил четыре мяча и сделал один ассист.
Наш прогноз: Диас до конца сезона останется в «Ливерпуле».
Давид Де Хеа
свободный агент, вратарь, 33 гола
Испанский голкипер Давид Де Хеа никак не может найти себе новую команду. Страж ворот остается без работы с лета, когда покинул «Манчестер Юнайтед».
По информации The Sun, близок к подписанию 33-летнего футболиста был саудовский «Аль-Наср», однако жена вратаря отказалась от переезда в эту страну даже за 623 тысячи долларов в неделю.
Сейчас у Давида есть вариант с переходом в «Интер Майами» из МЛС.
Ранее также сорвался переход игрока в испанский «Бетис».
Помимо этого, поговаривали, что Давида может вернуть «Манчестер Юнайтед» из-за неудачной игры Андре Онана.
Наш прогноз: Де Хеа отправится к Лионелю Месси в «Интер Майами».
Джоб Беллингем
«Сандерленд», полузащитник, 18 лет
Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем может пойти по стопам брата и также перебраться в топ-клуб.
По данным Football Insider, в подписании хавбека заинтересован «Тоттенхэм». Лондонский клуб уже несколько раз отправлял скаутов на матчи 18-летнего игрока.
Ранее также была информация, что футболист может воссоединиться с братом Джудом в «Реале».
Джоб Беллингем перешел в «Сандерленд» летом этого года из «Бирмингема».
В текущем сезоне Беллингем провел 16 матчей в английском Чемпионшипе, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Наш прогноз: До конца сезона Беллингем доиграет в «Сандерленде».
Раду Дрэгушин
«Дженоа», защитник, 26 год
Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин может пойти на серьезное повышение и перебраться в английскую Премьер-лигу.
Tuttomercato информирует о том, что 21-летний румынский оборонец заинтересовал «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Все эти команды могут провернуть трансфер уже зимой.
Дрэгушин является основным игроком сборной Румынии. До «Дженоа» он также успел поиграть за «Ювентус», «Сампдорию» и «Салернитану».
В текущем сезоне Дрэгушин провел 14 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
Наш прогноз: Дрэгушин доиграет сезон в «Дженоа», а после Евро-2024 переберется в АПЛ.
Лерой Сане
«Бавария», полузащитник, 27 лет
Хавбек «Баварии» Лерой Сане может вновь оказаться в Англии.
По информации Bild, «Манчестер Сити» хочет вернуть 27-летнего немца, который выступал за клуб с 2016 по 2020 год.
Также в услугах полузащитника заинтересован «Ливерпуль». За игрока сборной Германии может развернуться борьба.
Сам футболист заявил, что для него первым номером остается «Бавария» и он готов рассмотреть продление контракта с клубом по окончании текущего сезона.
В текущем сезоне Сане провел 18 матчей, в которых забил девять мячей и сделал семь результативных передач.
Наш прогноз: Сане останется в «Баварии».
Аксель Витсель
«Атлетико», полузащитник, 34 года
Хавбек «Атлетико» Аксель Витсель, наверное, продолжит выступать именно за мадридский коллектив.
34-летний футболист намерен пролонгировать контракт с «матрасниками», информирует Николо Скира.
На руках у бывшего игрока сборной Бельгии соглашение до конца текущего сезона, однако он хочет продлить договор еще на год. В клубе также не против такого поворота событий.
Сообщается, что у полузащитника есть выгодное предложение из Саудовской Аравии, однако он не хочет отправляться на Ближний Восток.
В нынешнем сезоне Аксель принял участие в 15 матчах, в которых отметился одним забитым мячом.
Напомним, что Витсель известен в России по игре за питерский «Зенит».
Наш прогноз: Витсель останется в «Атлетико».