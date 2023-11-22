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    Бразильцы дома могут взять верх над Аргентиной

    Бразилия — Аргентина. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 22 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Аргентина
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    Лионель Месси
    22 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. Бразилия — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бразилия

    Бразильцы неважно начали отбор на ЧМ-2026. На данный момент команда занимает пятое место в таблице, набрав 7 очков в пяти играх. «Селесао» нужно прибавлять, чтобы наверстать упущенное.

    У сборной Бразилии по-прежнему неопределенность с главным тренером. Временный наставник Диниз не слишком хорошо справляется с работой. А с Карло Анчелотти пока не достигнуты конкретные договоренности. Еще непонятно, будет ли вообще итальянец тренировать сборную Бразилии.

    В предстоящей встрече бразильцам не поможет форвард Винисиус. Нападающий «Реала» получил травму в матче с Колумбией. СМИ писали, что футболист проведет в лазарете до конца года.

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    Бразилия в отборе на ЧМ-2026 проиграла две встречи подряд. Ранее команда уступила Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2). У бразильцев есть отличный шанс реабилитироваться. Победа над Аргентиной поможет болельщикам «селесао» забыть предыдущие неудачи.

    Аргентина

    Аргентинцы уверенно лидируют в квалификации ЧМ-2026. В пяти встречах одержаны четыре победы. На данный момент в активе команды 12 очков.

    Однако забивает Аргентина совсем немного. Учитывая широкое разнообразие атакующих футболистов, результативность могла быть куда выше. Возможно, аргентинцы прибавят в нападении позже.

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  • 16/11/2023

    • Ранее Аргентина потерпела первое поражение в отборе. 17 ноября действующие чемпионы мира дома неожиданно уступили Уругваю (0:2). Результат нельзя назвать заслуженным, Аргентина могла сыграть хотя бы ничью, но гости в этот вечер были удачливее.

    В принципиальной игре с Бразилией гостей наверняка устроит и ничья. Сборная Аргентины при таком развитии событий сможет сохранить лидерство. Ожидается очень интересный и напряженный матч.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 2.58. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.06. Ничья оценена — в 2.95.

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    Можно сделать ставку на победу Бразилии с коэффициентом 2.58.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.04.

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    2.78
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    Бразилия — Аргентина: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на футбол. Бразильцы дома могут взять верх над Аргентиной
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