22 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. Бразилия — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Бразильцы неважно начали отбор на ЧМ-2026. На данный момент команда занимает пятое место в таблице, набрав 7 очков в пяти играх. «Селесао» нужно прибавлять, чтобы наверстать упущенное.

У сборной Бразилии по-прежнему неопределенность с главным тренером. Временный наставник Диниз не слишком хорошо справляется с работой. А с Карло Анчелотти пока не достигнуты конкретные договоренности. Еще непонятно, будет ли вообще итальянец тренировать сборную Бразилии.

В предстоящей встрече бразильцам не поможет форвард Винисиус. Нападающий «Реала» получил травму в матче с Колумбией. СМИ писали, что футболист проведет в лазарете до конца года.

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Бразилия в отборе на ЧМ-2026 проиграла две встречи подряд. Ранее команда уступила Уругваю (0:2) и Колумбии (1:2). У бразильцев есть отличный шанс реабилитироваться. Победа над Аргентиной поможет болельщикам «селесао» забыть предыдущие неудачи.

Аргентина

Аргентинцы уверенно лидируют в квалификации ЧМ-2026. В пяти встречах одержаны четыре победы. На данный момент в активе команды 12 очков.

Однако забивает Аргентина совсем немного. Учитывая широкое разнообразие атакующих футболистов, результативность могла быть куда выше. Возможно, аргентинцы прибавят в нападении позже.

Ранее Аргентина потерпела первое поражение в отборе. 17 ноября действующие чемпионы мира дома неожиданно уступили Уругваю (0:2). Результат нельзя назвать заслуженным, Аргентина могла сыграть хотя бы ничью, но гости в этот вечер были удачливее.

В принципиальной игре с Бразилией гостей наверняка устроит и ничья. Сборная Аргентины при таком развитии событий сможет сохранить лидерство. Ожидается очень интересный и напряженный матч.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 2.58. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.06. Ничья оценена — в 2.95.

Можно сделать ставку на победу Бразилии с коэффициентом 2.58.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 2.04.