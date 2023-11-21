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    Германия U21 — Польша U21. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Германия U21 — Польша U21
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    Германия U21 сыграет на своем поле с Польшей U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 20:00 мск. Германия U21 — Польша U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа D 21 Ноября 2023 года
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    Германия U21

    Эта команда довольно продуктивно проводит текущую отборочную компанию. Немцы выиграли все три своих стартовых поединка.

    Вот только поляки выиграли четырежды, но у Германии U21 есть шанс обойти конкурента. Да и с атакой у молодого «бундестима» все отлично — 10 мячей.

    Коэффициенты матча Германия U21 — Польша U21

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  • 1.305.208.50Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела уверенно. Германия U21 легко расправилась с эстонскими сверстниками (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с поляками для команды складываются достаточно успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при двух коллизиях.

    Наверняка хозяева постараются победить в лобовой встрече. Да и по составу немцы выглядят предпочтительнее соперника.

    Польша U21

    Эта команда на данный момент пребывает на 1 месте. Причем молодые поляки выиграли все четыре своих стартовых поединка.

    Оборона команды выглядит почти непроходимой. В 4 матчах Польша U21 пропустила всего лишь один мяч.

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    • Последний свой поединок команда провела успешно. Польша U21 сумела переиграть ершистых израильтян (2:1).

    А вот до того поляки разгромили эстонцев (5:0). Да и вообще, игра команды отличается стройностью и умением атаковать.

    Наверняка Польша U21 будет рада и ничьей. Между тем, свои шансы молодая «кадра» может отыскать в контригре.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Германии U21 предлагают — 1.40.

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    На викторию Польши U21 дают — 7.12, ничья оценена — в 4.90.

    Немцы имеют шикарный подбор игроков во всех линиях, и уж точно будут максимально активны у ворот соперника.

    Наш прогноз — Фора Германии U21 -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.

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