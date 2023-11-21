Германия U21 сыграет на своем поле с Польшей U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 20:00 мск. Германия U21 — Польша U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия U21

Эта команда довольно продуктивно проводит текущую отборочную компанию. Немцы выиграли все три своих стартовых поединка.

Вот только поляки выиграли четырежды, но у Германии U21 есть шанс обойти конкурента. Да и с атакой у молодого «бундестима» все отлично — 10 мячей.

Коэффициенты матча Германия U21 — Польша U21 1X2Новым игрокам 1.305.208.50Бонус$9500

Свой последний поединок команда провела уверенно. Германия U21 легко расправилась с эстонскими сверстниками (4:1).

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Поединки с поляками для команды складываются достаточно успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при двух коллизиях.

Наверняка хозяева постараются победить в лобовой встрече. Да и по составу немцы выглядят предпочтительнее соперника.

Польша U21

Эта команда на данный момент пребывает на 1 месте. Причем молодые поляки выиграли все четыре своих стартовых поединка.

Оборона команды выглядит почти непроходимой. В 4 матчах Польша U21 пропустила всего лишь один мяч.

Последний свой поединок команда провела успешно. Польша U21 сумела переиграть ершистых израильтян (2:1).

А вот до того поляки разгромили эстонцев (5:0). Да и вообще, игра команды отличается стройностью и умением атаковать.

Наверняка Польша U21 будет рада и ничьей. Между тем, свои шансы молодая «кадра» может отыскать в контригре.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Германии U21 предлагают — 1.40.

На викторию Польши U21 дают — 7.12, ничья оценена — в 4.90.

Немцы имеют шикарный подбор игроков во всех линиях , и уж точно будут максимально активны у ворот соперника.

Наш прогноз — Фора Германии U21 -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.