Германия U21
Эта команда довольно продуктивно проводит текущую отборочную компанию. Немцы выиграли все три своих стартовых поединка.
Вот только поляки выиграли четырежды, но у Германии U21 есть шанс обойти конкурента. Да и с атакой у молодого «бундестима» все отлично — 10 мячей.
Коэффициенты матча Германия U21 — Польша U21
Свой последний поединок команда провела уверенно. Германия U21 легко расправилась с эстонскими сверстниками (4:1).
Поединки с поляками для команды складываются достаточно успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно три при двух коллизиях.
Наверняка хозяева постараются победить в лобовой встрече. Да и по составу немцы выглядят предпочтительнее соперника.
Польша U21
Эта команда на данный момент пребывает на 1 месте. Причем молодые поляки выиграли все четыре своих стартовых поединка.
Оборона команды выглядит почти непроходимой. В 4 матчах Польша U21 пропустила всего лишь один мяч.
Последний свой поединок команда провела успешно. Польша U21 сумела переиграть ершистых израильтян (2:1).
А вот до того поляки разгромили эстонцев (5:0). Да и вообще, игра команды отличается стройностью и умением атаковать.
Наверняка Польша U21 будет рада и ничьей. Между тем, свои шансы молодая «кадра» может отыскать в контригре.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Германии U21 предлагают — 1.40.
На викторию Польши U21 дают — 7.12, ничья оценена — в 4.90.
Наш прогноз — Фора Германии U21 -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.