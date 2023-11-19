«Овьедо»
«Овьедо» после 15 проведенных туров расположился на 14 позиции в таблице Сегунды, имея в своем активе 19 баллов. Причем зону вылета он обходит лишь на шесть пунктов.
«Синие» в данном первенстве смогли выиграть четыре поединка, столько же раз они еще терпели фиаско и расписали семь мировых. К данной же игре они подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией.
Коэффициенты матча Овьедо — Эйбар
В этот удачный период «карбайонцы» смогли добиться четырех викторий и четыре матча свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре дома с «Картахеной» 1:1. Отметим, что до этого они не пропускали в шести матчах подряд.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своей территории «Овьедо» проиграл пока только один поединок из семи проведенных. В трех матчах он праздновал виктории и три игры свел вничью.
«Эйбар»
По итогам 15 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 27 набранными очкам идет на четвертой позиции. Причем отставание от второй составляет лишь балл.
Баски за всю турнирную дистанцию смогли одержать восемь викторий, три матча они еще свели вничью и потерпели четыре поражения, забили 27 голов при 19 пропущенных.
В двух своих последних матчах «оружейники» расписали мировые с «Эспаньолом» 2:2 в гостях и дома с «Альбасете» 1:1, тем самым продлив свою беспроигрышную серию до десяти встреч, выиграв в этом отрезке семь из них.
Вне родных стен «Эйбар» в этом чемпионате выиграл четыре поединка из восьми проведенных, три раза он еще уступал и один матч свел ничейным результатом.
В двух последних розыгрышах Сегунды «Овьеда» на своем поле обе матча с «Эйбаром» свел миром по 1:1, а дома «оружейники» побеждали по 1:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.54.
На викторию «Овьедо» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.02.
На этот раз также прогнозируем обмен голами, так как в последних очных встречах в Овьедо они неизменно огорчали друг друга, да в своих минувших встречах чемпионата редко когда уходят с поля без гола.
А что касаемо исхода, то прогнозируем здесь мировой исход, ведь три из четырех их последних очных игр заканчивались именно ничьей.