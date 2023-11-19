В воскресенье, 19 ноября, в 16-м туре испанской Сегунды «Овьедо» в родных стенах сразится с «Эйбаром». Начало игры — в 18:15 по мск. «Овьедо» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

«Овьедо» после 15 проведенных туров расположился на 14 позиции в таблице Сегунды, имея в своем активе 19 баллов. Причем зону вылета он обходит лишь на шесть пунктов.

«Синие» в данном первенстве смогли выиграть четыре поединка, столько же раз они еще терпели фиаско и расписали семь мировых. К данной же игре они подходят с 8-матчевой беспроигрышной серией.

Коэффициенты матча Овьедо — Эйбар 1X2Новым игрокам 3.102.852.60Бонус$9500

В этот удачный период «карбайонцы» смогли добиться четырех викторий и четыре матча свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре дома с «Картахеной» 1:1. Отметим, что до этого они не пропускали в шести матчах подряд.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Овьедо» проиграл пока только один поединок из семи проведенных. В трех матчах он праздновал виктории и три игры свел вничью.

«Эйбар»

По итогам 15 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 27 набранными очкам идет на четвертой позиции. Причем отставание от второй составляет лишь балл.

Баски за всю турнирную дистанцию смогли одержать восемь викторий, три матча они еще свели вничью и потерпели четыре поражения, забили 27 голов при 19 пропущенных.

В двух своих последних матчах «оружейники» расписали мировые с «Эспаньолом» 2:2 в гостях и дома с «Альбасете» 1:1, тем самым продлив свою беспроигрышную серию до десяти встреч, выиграв в этом отрезке семь из них.

Вне родных стен «Эйбар» в этом чемпионате выиграл четыре поединка из восьми проведенных, три раза он еще уступал и один матч свел ничейным результатом.

В двух последних розыгрышах Сегунды «Овьеда» на своем поле обе матча с «Эйбаром» свел миром по 1:1, а дома «оружейники» побеждали по 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.54.

На викторию «Овьедо» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.02.

На этот раз также прогнозируем обмен голами, так как в последних очных встречах в Овьедо они неизменно огорчали друг друга, да в своих минувших встречах чемпионата редко когда уходят с поля без гола.

А что касаемо исхода, то прогнозируем здесь мировой исход, ведь три из четырех их последних очных игр заканчивались именно ничьей.